Neuer Next 381: Leichter Familien-Wohnwagen unter 20.000 Euro

Vor rund einem Jahr hat Fendt mit der neuen Marke Next überrascht. Die leichten Wohnwagen sollen sich besonders für kompakte und elektrische Zugfahrzeuge eignen, aber trotzdem das Komfort- und Qualitätsversprechen der Muttermarke einlösen.

Auf das Erstlingswerk, den Next 380 für Paare (hier im Praxis-Test), folgt ein ebenso kompakter und leichter Familienwohnwagen mit bis zu vier Schlafplätzen. Der Next 381 feiert auf der CMT 2026 in Stuttgart seine Weltpremiere. Sein Grundpreis: attraktive 19.350 Euro.

Flexible Raumausnutzung steht beim neuen Modell an erster Stelle. Die große Sitzgruppe mit zwei Längssofas im Bug wird für die Nacht zum Bett für die Eltern. Der Nachwuchs übernachtet in Stockbetten, die quer im Heck eingebaut sind. Diese Betten können einzeln oder komplett weggeklappt werden, wodurch im Handumdrehen ein großer Stauraum entsteht. Der Next 381 richtet sich dadurch auch an Paare, die viel Platz für (Sport-)Ausrüstung schätzen.

Fendt Grundriss des neuen Next 381: vorn die wandelbare Sitzgruppe, mittig Küche und Bad, hinten die variablen Stockbetten.



Leichtgewicht mit einer Tonne Gesamtmasse Die Abmessungen entsprechen laut Hersteller dem bereits bekannten Modell. Das heißt, der Next 381 misst inklusive Deichsel knapp unter sechs Meter, ist 2,19 Meter breit und 2,59 Meter hoch.

Leichtbau kennzeichnet auch das neue Modell: Ab Werk rollt der Next 381 auf einer Achse mit 1.000 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse. Die leichten Sandwichwände tragen serienmäßig Glattblech.

Individualisierung bieten zwei Pakete.

Das "Paket außen" umfasst für 1.390 Euro eine Außenstauklappe, den Fahrradträger auf der Deichsel und wahlweise eine Auflastung auf 1.100 oder 1.300 Kilogramm zulässige Gesamtmasse.

Das "Paket innen" bündelt Fliegengittertür, Warmwasser-Therme sowie Kuschelkissen und Filzkörbchen und kostet 990 Euro. Als weiteres Extra steht noch eine Alko-Antischlingerkupplung für 429 Euro in der Preisliste. Mehr Optionen sind ab Werk nicht vorgesehen. Bei Next soll es einfach und übersichtlich bleiben.

Vollständige Küche und Bad Serienmäßig verfügt der Next 381 über eine Küche mit Zweiflamm-Gasherd, ausreichend Arbeitsfläche und einem großen Kühlschrank mit praktischem beidseitigem Türanschlag. Das Gerät arbeitet mit Kompressor-Technik. Das verspricht effiziente Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen, das leichte Brummen des Kompressors kann geräuschempfindliche Schläfer allerdings stören – zumal der Kühlschrank direkt neben dem Elternbett platziert ist.

Fendt Die große Bugsitzgruppe mit zwei Längssofas wird für die Nacht zum Bett für die Eltern.

Der separate Waschraum ist mit einer Banktoilette sowie einem Waschtisch ausgestattet. Die Etagenbetten rüstet Next mit hochwertigen EvoPore-Matratzen, dimmbaren Leselampen, Leiter, Herausfallschutz sowie einer Abtrennung zum Wohnbereich aus. LED-Licht kommt auch in allen anderen Bereichen des Wohnwagens zum Einsatz.

Wohnwagen mit Qualitätsversprechen Fendt-Geschäftsführer Hans Frindte verspricht: "Jeder einzelne Baustein ist bis ins Kleinste durchdacht, ideal für Paare mit Stauraumanforderung, aber vor allem auch ein richtig toller leichtgewichtiger Familien-Caravan."

Im CARAVANING-Test konnte das erste Modell Next 380 die gesteckten Erwartungen an Verarbeitungsqualität und solide Machart bereits bestätigen. Gute Voraussetzungen, dass das auch dem neuen Familienmodell Next 381 gelingt.

Technische Daten Next 381 Gesamtlänge/-breite/-höhe : 5,88/2,19/2,59 Meter.

: 5,88/2,19/2,59 Meter. Zulässige Gesamtmasse : 1.000/1.100/1.300 kg.

: 1.000/1.100/1.300 kg. Grundpreis: 19.350 Euro.