Wohin mit dem alten Campingschrott? Richtig ausmisten im Wohnmobil und Wohnwagen

Ausmisten lohnt sich vor dem Saisonstart, lohnt sich in jedem Wohnmobil oder Wohnwagen, das den Winter über in der Garage stand. Einmal hinter jeder Klappe und in jedem Fach nachschauen, was dort nach dem Ende der Vorsaison stehen geblieben ist, ob es noch funktioniert oder haltbar ist. Schließlich hat kein Camper und keine Camperin Lust, mit defekten Campingstühlen, verkratztem Geschirr, abgelaufenem Verbandskasten oder verschmutzten Wasserschläuchen auf Reisen zu gehen.

Deshalb ist es wichtig, beim Frühjahrsputz im Wohnmobil oder Wohnwagen genau hinzuschauen. Manche Bestandteile der Zubehörsammlung oder der Reiseausstattung können sicher weiterverwendet werden, andere sollten besser raus. Dann stellt sich die Frage, wo der alte Campingschrott entsorgt werden soll. promobil klärt auf.

Gasschläuche & Druckregler der Gasanlage Gasschläuche, Regler und Dichtungen verbinden die Gasflasche oder den Gastank mit der Heizung, dem Warmwasserboiler, dem Kühlschrank oder dem Campingkocher. Sie arbeiten und altern durch Wärme, Kälte und Bewegung.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Schlauchoberfläche rissig, klebrig oder aufgequollen

Knickstellen, Scheuerstellen, lose Schlauchschellen

Dichtungen spröde, Anschluss wackelt

Gasgeruch beim Flaschenwechsel oder unter Last (Heizung an)

Regler stark verschmutzt, korrodiert oder sichtbar beschädigt Entsorgung: Defekte Teile ab zum Wertstoffhof, von dort wird zumindest das Metall weitergegeben zum Recyceln.

Feuerlöscher und Löschdecke im Wohnmobil und Wohnwagen

Christian Hass Sie liegen sicher verstaut in einer Kiste und werden hoffentlich nie gebraucht: Genau deshalb vergessen viele Camperinnen und Camper nachzuschauen, ob das Ablaufdatum von Feuerlöschern schon erreicht ist.



Feuerlöscher sind im Ernstfall ein wichtiges Zubehör für Wohnmobil und Wohnwagen und in manchen Ländern sogar Pflicht. Weil sie zum Glück nicht oft gebraucht werden, verlieren Camperinnen und Camper aus dem Blick, ob sie noch funktionsfähig oder abgelaufen sind.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Prüfdatum abgelaufen oder Plombe fehlt

Manometer nicht im grünen Bereich (bei Geräten mit Anzeige)

Rost am Boden, Dellen, ausgelaufene Rückstände

Halterung ausgeleiert: Gerät fliegt beim Bremsen herum

Löschdecke verschmutzt, beschädigt oder Verpackung offen Entsorgung: Manche Feuerlöscher können nach Ablauf des Prüfdatums gewartet und neu befüllt werden. Die maximale Lebensdauer beträgt ungefähr 25 Jahre. Alte Feuerlöscher mit Füllung oder abgelaufene Einmalfeuerlöscher und Löschspray aus der Dose enthalten Schadstoffe. Die können nur in manchen Kommunen über Wertstoffhöfe entsorgt werden, falls nicht, gibt es Schadstoffsammelstellen oder Fachbetriebe.

Verbandskasten, Warnwesten, Warndreieck Diese Basics liegen oft für den TÜV-Besuch im Fach und geraten in Vergessenheit. Dabei zählen im Ernstfall Sekunden – und ein vollständiger, aktueller Satz spart Diskussionen bei Kontrolle und Unfall.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Verbandkasten abgelaufen oder Inhalt unvollständig

Sterile Teile beschädigt, feucht oder Verpackung eingerissen

Warnwesten sind bei Kindern zu klein oder nicht mehr reflektierend

Warndreieck klemmt, bricht oder steht instabil Entsorgung: Der Kasten und das Verbandmaterial müssen in den Restmüll (wenn abgelaufen). Die Verpackungen sollten getrennt entsorgt werden, weil sie manchmal in den gelben Sack oder die gelbe Tonne können.

Aufbaubatterie Die Aufbaubatterie ist der Energiespeicher für Wohnmobil oder Wohnwagen. Ohne sie können Licht, Wasserpumpe, Heizung oder Kühlschrank. Wenn sie während der Standzeit im Winter nicht regelmäßig be- und entladen wird, kann sie Kapazität und Funktionalität verlieren.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Spannung fällt schnell ab, obwohl vollgeladen

Laden dauert auffällig kurz oder ungewöhnlich lang

Pole korrodiert, Kabelschuhe locker, Sicherungen warm

Batteriegehäuse aufgebläht, riecht, feucht oder undicht Wechselrichter/Booster meldet häufig Fehler oder Unterspannung Entsorgung: Für Aufbau- und Autobatterien ist eine fachgerechte Entsorgung rechtlich verpflichtend. Sie können beim Händler, der zur Annahme verpflichtet ist oder bei Schadstoffsammelstellen (oft an Wertstoffhöfen) abgegeben werden. Manche Fachhändler wie Fritz Berger behandeln sie gleich wie reguläre Starterbatterien, für die ein Pfandsystem verpflichtend ist.

Wenn die alte Aufbaubatterie raus ist, lohnt sich übrigens gleich ein Upgrade auf eine Lithium-Batterie, die eine höhere Energiedichte hat.

Stromkabel & Adapterkiste (CEE/Schuko/Mehrfachstecker)

Ingolf Pompe In diesem Fall ist der Schaden am Kabel offensichtlich, schon kleinere Risse oder Abriebe am Mantel sind aber Anlass für einen Austausch der Kabel und Stecker Zubehörfach von Wohnmobilen und Wohnwagen.

Kabel, Adapter und Verteiler sind die Lebensader am Campingplatz. Gerade alte Notlösungen werden zur Fehlerquelle: Kontaktprobleme, Hitze, Wackler – und plötzlich bleibt die Sicherung nicht drin.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Isolierung brüchig, Quetschstellen, Knicke, blanke Stellen

Stecker wackelt, Kontakte dunkel verfärbt

Spritzschutz an Mehrfachsteckern für draußen defekt

Kabeltrommel wird heiß oder riecht bei Belastung

Zu viele Adapter-Kaskaden statt einer sauberen Lösung Entsorgung: Defekte Kabel und Adapter enthalten oft wertvolle Rohstoffe wie Kupfer oder Aluminium, die recycelt werden können und sollten. Deshalb gelten Kabel als Elektroschrott und können in dafür vorgesehenen Sammelstellen an Werstoffhöfen zurückgegeben werden oder bei Fachhändlern, die auf mehr als 400 Quadratmetern Elektronik-Artikel verkaufen.

Frischwasser-Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Dichtungen, Gießkanne) Wird der Wassertank mit altem oder verschmutztem Zubehör befüllt, leidet darunter die Hygiene und der Geschmack oft auch. Schläuche zum Befüllen oder Kupplungen altern: innen entsteht Belag, außen Risse. Die Gießkanne wird schnell zum Keim-Reservoir.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Muffiger Geruch oder sichtbarer Film/ und Verfärbung im Schlauch

Dichtungen und O-Ringe spröde und undicht

Kupplungen klemmen, tropfen oder sitzen nur schlecht

Gießkanne innen schleimig, schwer zu reinigen oder rissig Entsorgung: Gießkannen und Kunststoffschläuche sind Restmüll und können in der (meistens grauen) Tonne entsorgt werden. Da sie dann darin viel Platz verbrauchen, ist es besser, sie direkt am nächsten Wertstoffhof in einen der Restmüllcontainer zu werfen.

Toiletten-Zubehör (Chemie, Dichtpflege, Bürste, Handschuhe) Im Badezimmer und der Toilette sammeln sich mit der Zeit nicht nur angebrochene Flaschen und Behälter mit Toilettenchemie, sondern auf dem Zubehör wie Klobürsten und Reinigungshandschuhen auch Bakterien. Die leben auch weiter, wenn das Wohnmobil oder der Wohnwagen im Winter in einer Garage abgestellt wird. Das schreit nach einer regelmäßigen Runderneuerung der Badausstattung vor jeder Saison.

Sauberer wird’s, wenn du aufräumst: ein System, passende Mittel, frische Helfer.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Ausgelaufene/verklebte Flaschen, unleserliche Etiketten

Zusätze klumpen

WC-Bürste tauschen, sobald sie abgenutzt ist oder stinkt, auf jeden Fall aber vor Saisonbeginn

Mehrweghandschuhe brüchig, Packung feucht oder beschädigt Entsorgung: Alte Klobürsten und Putzhandschuhe sind Restmüll für die graue Tonne. Sind Flaschen für Toilettenchemie restlos leer, können sie in den gelben Werkstoffsack. Sobald noch Chemie darin ist, gehören sie zum Sondermüll, der in der Regel an Wertstoffhöfen oder bei Fachbetrieben entsorgt werden kann.

Campingmöbel (Stühle, Tisch, Hocker)

Andreas Becker Bei der Vorbereitung, während des Essens oder beim Zusammensitzen am Abend werden Campingmöbel beansprucht. Irgendwann sind die leichten und fragilen Materialien hinüber, sodass Camperinnen und Camper die Stühle oder Tische enstorgen müssen.

Campingstühle und -tische stecken viel Mechanik in wenig Gewicht: Gelenke, Nieten, Teleskopbeine. Über die Jahre leiden sie schon durch die mechanische Beanspruchung. Nach dem Winter rächen sich dann oft Feuchtigkeit und Kälte.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Gestänge verbogen, Nieten locker, Gelenke knacken oder klemmen

Stoff eingerissen, Nähte auf, Armlehnen brüchig

Tischplatte wellig, Scharniere ausgeleiert, Beine instabil Entsorgung: Campingmöbel sind Sperrmüll. In vielen Kommunen kann dafür eine Abholung beantragt werden. Schneller geht es, wenn Camperinnen und Camper direkt zum nächsten Wertstoffhof fahren, der einen Sammelplatz für Sperrmüll hat..

Campinggeschirr & Küchenbox (Teller, Becher, Töpfe, Pfannen) Ess- und Kochgeschirr gehört zum Camping-Alltag dazu, wird durchs Schneiden, Stapeln, Verstauen oder schnelle Abwaschen aber ständig beansprucht. Über die Jahre wächst ein Sammelsurium aus angeknacksten Tellern, Töpfen und Pfannen. Beschädigtes Melamin von Tellern und Tassen kann bei Kontakt mit heißen Lebensmitteln Formaldehyd abgeben und zerkratzte Pfannen bei großer Hitze Partikel der Beschichtung.

Checkliste (entsorgen/tauschen):

Haarrisse, abgesplitterte Kanten, Deckel passen nicht mehr

Melamin stark verkratzt oder dauerhaft verfärbt

Antihaftpfanne beschädigt: Beschichtung löst sich, hat tiefe Risse oder klebt Entsorgung: Melamin ist ein chemisches Harz, das verfestigt wird. Geschirr aus dem Material gehört deshalb in den Restmüll. Pfannen und Töpfe enthalten viele wertvolle Metalle und Stoffe, die gut recycelt werden können. Sie können in die Wasserstofftonne oder den Wertstoffsack. Da sie darin viel Platz wegnehmen, bietet sich ein Gang zum Wertstoffhof aber an.