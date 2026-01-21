6 Familienwohnwagen unter 20.000 Euro auf der CMT 2026

Ja, es stimmt: Wohnwagen werden immer teurer. Vor allem Familien stellt das vor Herausforderungen, einen bezahlbaren Caravan zu finden, der genügend Schlafplätze und Komfort für mindestens vier Personen bietet.

Doch mehrere Hersteller haben reagiert und preiswerte Einsteigerbaureihen auf den Markt gebracht. Mit dabei ist hier fast immer auch ein familienfreundliches Modell mit Etagenbetten. Die Grundpreise für LMC Edero, Adria Aviva Lite oder Next von Fendt beginnen teils deutlich unter 20.000 Euro.

Dazu kommen Familienwohnwagen preiswerter Marken wie Weinsberg oder Sterckeman, die ebenfalls in diesem Preissegment angesiedelt sind. CARAVANING hat sich auf der CMT 2026 umgesehen und stellt sechs Familien-Wohnwagen unter 20.000 Euro vor und erläutert, was sie können – und was nicht.

Adria Aviva Lite 360 DK Die Slowenen gehörten zu den Ersten, die eine Serie von kleinen und leichten Wohnwagen aufgelegt haben. Der Aviva Lite kommt als ultrakurzer Paar-Grundriss 300 LH oder als Familienmodell 360 DK. Auch dann ist er inklusive Deichsel gerade mal 5,50 Meter lang und 750 Kilogramm schwer.

Möglich wird das durch eine reduzierte Ausstattung. Auf eine Gasanlage verzichtet der Aviva Lite. Serienmäßig gibt es einen 40-Liter-Frischwassertank, eine Spüle und einen 45-Liter-Kompressor-Kühlschrank, aber keine Kochgelegenheit. Lobenswert: Das Bad stattet Adria ab Werk mit einer Kassettentoilette und einem Waschbecken aus.

Andreas Becker Der Aviva Lite 360 DK ist nur 5,50 Meter lang und mit 2,09 Meter Breite recht schmal.



Weiteres Gewicht spart der Verzicht auf feste Oberschränke. Stattdessen setzt Adria auf faltbare Stofftaschen, die zum Befüllen auch herausgenommen werden können. Trotz reduzierter Möbel und simpler Beleuchtung wirkt der Wohnraum nicht ungemütlich. Die Rückenpolster der Sitzgruppe fallen aber arg dünn aus.

Aus der Sitzgruppe im Bug wird nachts das Elternbett, das immerhin 1,95 Meter mal 1,40 Meter erreicht. Die Stockbetten für den Nachwuchs im Heck sind je 64 Zentimeter breit und 1,94 Meter bzw. 1,84 Meter lang. Die Preise beginnen schon knapp über 15.000 Euro.

Technische Daten

Länge/Breite/Höhe: 5,50/2,09/2,59 m

5,50/2,09/2,59 m Zulässige Gesamtmasse: 800/1.000 kg

800/1.000 kg Grundpreis: 15.600 Euro

15.600 Euro Alles zum Adria Aviva Lite 360 DK Hobby Beachy 420+ Der Beachy von Branchenprimus Hobby verzichtet ebenfalls auf eine Gasanlage. Nicht zuletzt dadurch zeichnen sich die kleinen Wohnwagen im trendigen Strandhaus-Look durch ein niedriges Gewicht aus. Beim 5,69 Meter langen Beachy 420+ beträgt die fahrbereite Masse nur 850 Kilogramm.

Andreas Becker Dank zwei umbaubarer Sitzgruppen finden vier Leute im neuen Beachy+ einen Schlafplatz.



Der Grundriss des 420+ erweist sich als äußerst vielseitig und ist dank vier komfortabler Schlafplätze familientauglich. Aus der Hecksitzgruppe mit den langen Längsbänken wird ein respektables Doppelbett von 200 mal 180 Zentimetern. Im wandelbaren Bug findet sich wahlweise eine Sofa-Lounge, eine kleine Dinette oder Stockbetten.

Optional hat der Beachy eine sogenannte Multifunktionswand, mit der sich ein Toilettenraum abtrennen lässt. Das tragbare Porta Potti kostet ebenfalls Aufpreis. Serienmäßig an Bord sind ein 25-Liter-Frischwassertank und eine Kühlbox mit 39 Liter Volumen. Wer kochen möchte, muss einen mobilen Gaskocher oder eine Induktionsplatte mitnehmen. Die Preise für den Beachy 420+ beginnen knapp unter der 20.000-Euro-Marke.

Technische Daten

Länge/Breite/Höhe: 5,69/2,17/2,66 m

5,69/2,17/2,66 m Zulässige Gesamtmasse: 1.000/1.200 kg

1.000/1.200 kg Grundpreis: 19.340 Euro

19.340 Euro Alles zum Hobby Beachy 420+ LMC Edero 470 K Klein, leicht und gasfrei: Auf dieses Konzept setzt auch der Edero von LMC. Das 5,98 Meter lange Stockbetten-Modell 470 K wiegt fahrbereit nur 757 Kilogramm und steht bereits ab 14.990 Euro in der Preisliste.

Die Besonderheit des Grundrisses ist die wandelbare Sofa-Lounge im Bug. Die Rückenlehne des Sofas wird einfach abgeklappt und schon ist das 200 mal 140 Zentimeter große Doppelbett bereit. Da es sich nicht um ein Polster-Puzzle, sondern eine richtige, wenn auch dünne Matratze handelt, liegt man hier sehr ordentlich. Die Stockbetten baut auch LMC quer im Heck ein. Optional ist sogar ein drittes Etagenbett möglich.

Andreas Becker Ohne fest verbauten Tisch herrscht im modern und doch gemütlich eingerichteten Wohnraum viel Bewegungsfreiheit.



Der Tisch lässt sich drinnen wie draußen nutzen oder ganz wegstauen. Dann herrscht in dem modern und doch gemütlich gestalteten kleinen Wohnwagen erstaunlich viel Bewegungsfreiheit. Das Bad im Heck ist im Standard komplett leer, also eher eine Stau- oder Trockenkammer. Es lässt sich natürlich mit einer mobilen Toilette bestücken.

Klarkommen müssen Edero-Kunden mit der reduzierten Bordtechnik. Eine Kühlbox kommt erst gegen Aufpreis an Bord, der Frischwassertank fasst bescheidene zwölf Liter und zur Beleuchtung müssen ein paar Akkulampen ausreichen.

Technische Daten

Länge/Breite/Höhe: 5,98/2,23/2,59 m

5,98/2,23/2,59 m Zulässige Gesamtmasse: 1.100 kg

1.100 kg Grundpreis: 14.990 Euro

14.990 Euro Alles zum LMC Edero Next 381 Klein und leicht – das gilt auch für den brandneuen Next 381 aus dem Hause Fendt. Bei der technischen Ausstattung erweist sich das 808-Kilogramm-Leichtgewicht aber als erstaunlich vollständig – erst recht im Vergleich zur Konkurrenz. Denn eine Gasanlage für den Zweiflamm-Kocher und die Truma Vario Heat-Heizung ist ebenso serienmäßig an Bord wie ein 25-Liter-Frischwassertank und ein Bad mit Waschtisch und Banktoilette samt separatem Spülwassertank. Der Gasvorrat ist mit einer Fünf-Kilogramm-Flasche jedoch beschränkt.

Andreas Becker Die Bugsitzgruppe überzeugt mit festen und bequemen Polstern. Für die Nacht wird sie zum Elternbett.



Der Innenraum wirkt großzügig, denn den Bugbereich nimmt eine große Sitzgruppe mit bequemen, dick gepolsterten Längssofas ein. Mit abgesenktem Tisch und der Hilfe von zwei Multifunktionsboxen, die ihren Platz ansonsten unter der Küche finden, wird aus der Sitzgruppe das Elternbett mit Maßen von 202 mal 133/139 Zentimetern. Die Stockbetten mit bequemen Matratzen auf Lattenrosten sind je 201 Zentimeter lang und 85 bzw. 96 Zentimeter breit.

Praktisch: Beide Stockbetten lassen sich mit wenigen Handgriffen hochklappen und arretieren. Dann ließe sich im Heckbereich sogar ein Fahrrad transportieren. Optional offeriert Next zwei Pakete für Innen und Außen sowie eine Antischlingerkupplung. Der Einstiegspreis liegt unter 20.000 Euro.

Technische Daten

Länge/Breite/Höhe: 5,88/2,19/2,59 m

5,88/2,19/2,59 m Zulässige Gesamtmasse: 1.000/1.100/1.300 kg

1.000/1.100/1.300 kg Grundpreis: 19.350 Euro

19.350 Euro Alles zum Next 381 Sterckeman Easy 470 PE Eine ganze Nummer größer als Aviva Lite, Beachy, Edero und Next kommt der Familienwohnwagen Sterckeman Easy 470 PE aus Frankreich daher. Seine Gesamtlänge beträgt immerhin 6,65 Meter, das fahrbereite Gewicht gibt der Hersteller mit immer noch moderaten 1.017 Kilogramm an. Trotz mehr Größe bleibt der Grundpreis unter 20.000 Euro.

Andreas Becker An der Dinette findet die vierköpfige Familie gut Platz. Sehr bequem sitzt man wegen kurzer Sitzflächen und niedriger Rückenlehnen aber nicht.



Aufpreis verlangt Sterckeman allerdings für die Gasheizung. Auch ein großer Frischwassertank statt kleinem Kanister kommt erst mit dem Shower-Paket an Bord. Toll: die große Kompressor-Kühlschublade im Küchenblock.

Der 470 PE nutzt sein Längenplus für ein festes Doppelbett. Eltern müssen hier also nicht jeden Abend die Sitzgruppe umbauen. Das Querbett im Bug misst 205 mal 137 Zentimeter. Die mittige Dinette gegenüber der Längsküche bietet Sitzplätze für die vierköpfige Familie. Wegen kurzer Sitzflächen und Rückenlehnen findet man hier aber keine allzu bequeme Sitzposition. Das untere Stockbett im Heck ist klappbar und über eine große Außentür lässt sich der entstandene Stauraum gut beladen.

Punkten kann der Franzose auch mit seinem hochwertigen Aufbau. Die Kabine besteht rundum aus GfK-Sandwich mit wasserabweisender XPS-Isolierung.

Technische Daten

Länge/Breite/Höhe: 6,65/2,30/2,58 m

6,65/2,30/2,58 m Zulässige Gesamtmasse: 1.150/1.300 kg

1.150/1.300 kg Grundpreis: 19.490 Euro Weinsberg Caracito 500 QDK Noch etwas größer fällt der Caracito 500 QDK von Weinsberg aus. Er streckt sich auf 7,19 Meter Gesamtlänge, bleibt mit 1.048 Kilogramm fahrbereiter Masse aber trotzdem recht leicht. Zwar setzt Weinsberg in der Serie auf eine gasfreie Ausstattung, doch gibt es für bescheidene 360 Euro Aufpreis ein Gas-Paket. Statt Kompressor-Kühlschrank, Induktionsherd und Elektro-Heizung Dometic Freshwell sind dann Absorber-Kühlschrank, Zweiflamm-Gaskocher und Truma-S-Heizung eingebaut.

Andreas Becker Großer Familien-Wohnwagen zum kleinen Preis: Mehr als sieben Meter misst der Caracito 500 QDK von Weinsberg.



Der Grundriss bietet viel Platz für eine Familie. Eltern schlafen im Querbett vorn, das 208 mal 140/122 Zentimeter misst. Die mittig platzierte Dinette punktet mit bequemen, festen Polstern und hohen Rückenlehnen. Gegenüber steht die Küche.

Die beiden Stockbetten baut Weinsberg längs im Heck ein. So bleibt auf der anderen Seite Platz für einen großzügigen Waschraum mit Toilette. Statt Duschraum findet sich hier im Standard ein begehbarer Kleiderschrank. Ein Duschausbau ist optional verfügbar.

Technische Daten

Länge/Breite/Höhe: 7,19/2,32/2,57 m

7,19/2,32/2,57 m Zulässige Gesamtmasse: 1.250 bis 1.700 kg

1.250 bis 1.700 kg Grundpreis: 18.990 Euro

18.990 Euro Alles zum Weinsberg Caracito