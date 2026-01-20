Campingeinstieg leicht gemacht und günstig! Praktische Faltcaravans von der CMT 2026

Wer das erste Mal mit dem Gedanken spielt, campend durch Europa zu reisen, steht oft vor einer Frage: Wohnwagen oder Van – oder doch etwas dazwischen? Faltcaravans wie die Modelle von Campwerk, Trigano, Vickywood und Camplet setzen genau dort an.

Sie kombinieren das Platzwunder eines Wohnwagens mit dem Handling eines Anhängers – und passen trotzdem hinter Kleinwagen. Schnell aufgebaut, erstaunlich komfortabel und perfekt für spontane Auszeiten, bieten sie einen unkomplizierten Einstieg ins Camping.

Gerade auf der CMT 2026 zeigt sich: Faltcaravans sind längst keine Nischenlösung mehr – sondern ein smartes Upgrade für alle, die Camping möglichst flexibel und bezahlbar erleben wollen.

Was ist ein Faltcaravan? Ein Faltcaravan – oft auch Klapp- oder Zeltanhänger genannt – ist ein leichter Anhänger, der sich am Zielort in wenigen Minuten zu einem vollwertigen Schlaf- und Wohnraum entfaltet. Das Grundprinzip: Der Aufbau besteht aus einem fest verbauten Unterbau und einem Zeltmodul, das entweder aufgeklappt oder aufgezogen wird.

Gerade für Camping-Einsteigende oder Gelegenheitscamper ist das ideal: Kein großes Zugfahrzeug nötig, keine Einweisung in Bordtechnik, dafür ein schnelles "Zuhause auf Zeit" mit genug Komfort für ein Wochenende oder sogar längere Reisen.

Vickywood Trayla

Lisa Geiger Neu ist der kompakte Faltcaravan Vickywood Trayla.

Mit dem Trayla bringt Vickywood ein komplett neues Faltcaravan-Konzept auf die Straße – basierend auf einem Stema-Anhänger mit 100-km/h-Zulassung und großzügiger Grundfläche: Aufgebaut misst das Zelt 4,10 x 2,25 m, mit optionalem Vorzelt sogar 4,75 m Tiefe. Die Liegefläche von 2,12 × 1,70 m bietet zwei Personen ausreichend Platz für erholsamen Schlaf – auf einem Lattenrost aus Holz und einer zehn Zentimeter starken Zwei-Schicht-Matratze.

Das Bett erklimmt man mit einem Hocker. Davor ist noch Platz für Gepäck im Zelt. Im optionalen Air-Frame-Vorzelt findet sogar eine kleine Küche oder ein Esstisch Platz.

Preis: ab 11.990 Euro

Trigano Jamet Air

Lisa Geiger Beim Jamet Air bläst sich das Vorzelt per Luftschlauch-Funktion auf.

Mit dem Jamet Air bringt Trigano ein Faltcaravan-Modell auf die Messe, das Technik und Komfort clever verbindet. Statt Stangen kommt hier ein aufblasbares Luftvorzelt zum Einsatz, das sich über zwei integrierte Luftschläuche mit 20 cm Durchmesser und drei kleinere Dachträger selbst trägt. Das spart nicht nur Gewicht, sondern auch Nerven beim Aufbau – in wenigen Minuten ist das Zelt bereit fürs Campingleben.

Mit einer aufgebauten Fläche von 5,4 x 5,2 m, dunklen Schlafkabinen für bessere Nachtruhe und einem Ladevermögen von 250 kg eignet sich der Jamet Air für Familien. Die Ausstattung ist umfassend: Küche, Organizer, Stoßdämpfer, Reserverad – alles serienmäßig. Trotz vollem Setup liegt das fahrbereite Gewicht bei nur 400 kg – Zugwagen können also klein bleiben.

Preis: ab 19.650 Euro

Trigano Cheroky Der Cheroky von Trigano zählt zu den traditionellen Faltcaravan‑Modellen mit großen aufgebauten Flächen und cleverem Zeltaufbau: Hauptzelt und Vorzelt zusammen ergeben rund 29 m² Wohnraum, ideal für Familien und längere Urlaube. Das Besondere ist das rund geformte "Dome"-Vorzelt, das mit zwei elastischen Gestängebögen auskommt und dadurch einen schnellen, robusten Aufbau schafft. Regenwasser läuft über die Kuppel ab, ohne dass sich Wassersäcke bilden. Die Schlafbereiche bestehen aus zwei großzügigen Betten (je ca. 2,00 × 1,65 m) und lassen sich optional durch weitere Unterzelte ergänzen, so dass bis zu acht Personen Platz finden.

Trotz der großen Wohnfläche bleibt der Cheroky verhältnismäßig leicht: Leergewicht rund 420 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 750 kg.

Preis: ab 11.990 Euro

Campwerk Economy & Family

Lisa Geiger Bei Campwerk gibt es das kleinere Economy und das größere Family-Zelt.

Bei Campwerk stehen auf der CMT 2026 gleich mehrere klassische Zeltanhänger‑Faltcaravans im Mittelpunkt – von kompakten Einstiegslösungen bis zu großzügigen Familienmodellen. Alle basieren auf einem soliden Anhänger‑Unterbau mit 100‑km/h‑Zulassung, der sich mit wenigen Handgriffen in einen geräumigen Wohn‑ und Schlafplatz verwandelt.

Das Economy‑Modell ist das kleinste Raumwunder im Campwerk‑Portfolio und ideal für Paare oder Alleincamper. Mit einer Grundfläche ab etwa 9 m² lässt es sich in rund einer Minute aufbauen – perfekt für spontane Stopps unterwegs. Für Familien oder längere Reisen ist der Family-Zeltanhänger gedacht. Sein Hauptzelt bietet rund 11 m², lässt sich aber mit zusätzlichen Anbauten auf bis zu 23 m² erweitern. Hier kann man dann noch ein Stockbett hereinstellen.

Preis (Family): ab 13.290 Euro

Isabella Camp-let Dream & Passion

Lisa Geiger Optionales Zubehör von Camp-let ist die Küche, die zum Transport am Anhänger direkt befestigt wird.

Bei Isabella zählen die Camp‑let‑Faltcaravans seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Vertretern klassischer Zeltanhänger – sie kombinieren komfortablen Wohnraum, durchdachte Details und einfache Handhabung in einem Paket, das sich für Paare, Familien oder Vielreisende eignet.

Der Dream ist ein kompakter Faltcaravan mit robuster GFK‑Schale, die als wetterfeste Basis dient, und einem Zelt aus spinndüsengefärbtem Isacryl, das atmungsaktiv, schnell trocknend und farbstabil ist – ideal für wechselnde Wetterlagen. Er bietet zwei Schlafkabinen. Die Matratze ist praktisch zur Sitzbank umbaubar.

Das Passion‑Modell baut auf der Camp‑let‑Basis auf und bietet eine größere Innenhöhe, verdunkelte Schlafkabinen und eine Außenküche – damit hebt es sich klar vom Basismodell ab. Im großen Vorzelt hat es ausreichend Platz für Tisch und Stühle. Ein Küchenmodul kann übrigens optional ein Teil des Anhängers sein. So müssen Camperinnen und Camper sie nicht noch separat einpacken und müssen sie auf dem Platz lediglich aufstellen.

Preis (Passion): ab 9.799 Euro