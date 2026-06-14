Kann das Stockbetten-Modell überzeugen? Dethleffs Summer Edition 500 QSK Test

Vor rund einem Jahr hat Dethleffs die Traditions-Baureihe Camper erneuert. Oberstes Ziel: Die Preise sollten nicht noch weiter steigen. Das gelang, doch wurde vor allem das Mobiliar deshalb deutlich einfacher konstruiert. Auch die moderne Erscheinung mit salbeigrünen Schrankklappen konnte darüber nicht hinwegtäuschen.

Wer dem "alten" Camper nachtrauert, wird jetzt wieder fündig im Modellprogramm: Das Sondermodell Summer Edition orientiert sich insbesondere bei der Gestaltung des Möbelbaus an eben jenem Vorgänger-Camper. Der Startpreis von 25.999 Euro für den kurzen Einzelbettenwagen 460 EL ist bei Summer Edition und aktuellem Camper übrigens exakt gleich – das Sondermodell bringt zu diesem Tarif aber die deutlich bessere Ausstattung mit. Dazu ...