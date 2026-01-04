1-Euro-Wohnwagen für Familien: Was taugt der C'Go?

Das Erste, was beim Blick in den aktuellen C’Go ins Auge fällt, ist der mutig gemusterte Boden. Im übrigen Interieur wechseln sich helle, ungemusterte Flächen mit warmen Erdtönen ab, während schwarze Griffe, Klinken und Pushlocks Akzente am sauber verarbeiteten Möbelbau setzen.

Das Layout mit Querbett (Q) im Bug, Seitensitzgruppe (S) im Zentrum und Kinderbetten (K) im Heck gehört zu den Klassikern unter den Familiengrundrissen. Beginnen wir also in der Reihenfolge des Kürzels: Das Doppelbett im Bug misst angenehme 2,10 Meter in der Länge, erfordert bei einer Breite von 1,36 Metern jedoch etwas Kompromissbereitschaft. Der Liegekomfort auf der 13 Zentimeter dicken Kaltschaummatratze überzeugt – sie gehört zum Active-Paket, auf das wir später noch näher eingehen. Positiv fallen zudem die zahlreichen Ablagen in Griffweite sowie die Fenster an Kopf- und Fußende auf. Vermisst haben wir hingegen eine 230-V-Steckdose in Reichweite. Auf verlorenem Posten steht der einzelne Lesespot in der Stromschiene, der als Leselicht für Sitzgruppe und Bett ausreichen muss. Einfach ein paar Spots dazukaufen? Laut Dethleffs aktuell nicht möglich.

Eine Sitzgruppe zum Wohlfühlen

Andreas Becker Die fehlende Beinfreiheit ist für vier Erwachsene eine Herausforderung, mit zwei Kindern allerdings weniger problematisch.

In der angrenzenden Sitzgruppe sorgt die unvermeidliche Radhausverkleidung für oft geäußerte Kritik. Trotz stabilem und großzügigem Einhängetisch ist die Beinfreiheit für vier Personen knapp. Die schlicht geformten Polster mit Bezügen in Lederoptik sind optisch ansprechend, fühlen sich aber etwas seifig an. Immerhin lässt sich Verkleckertes mühelos abwischen. Nervig im Familienbetrieb ist, dass die Sitzflächen bei jedem Ausfädeln aus der Sitzgruppe verrutschen. Punkten kann die Sitzgruppe mit einem hellen, freundlichen Raumeindruck – dank großer Seitenfenster und des großzügigen Dachfensters im Zentrum.

Das Highlight im Caravan – ein mobiler Küchentraum

Andreas Becker Lebensmittel finden Platz im 137-Liter-Slim-Tower-Absorberkühlschrank, der für die Bedürfnisse von Familien gut ausreicht.



Die Kocher-Spülen-Kombination ist ein Highlight der Küche. Mit ihren großen Kochfeldern, dem entnehmbaren Gussrost, der Zündhilfe und der reinigungsfreundlichen Anbindung an die Spüle lässt sie keine Wünsche offen. Die Kehrseite ist ihr Platzbedarf: Bei geöffneten Glasabdeckungen fehlt es der Kombüse an Stell- und Arbeitsfläche. Dafür ist sie mit 97 Zentimetern so hoch, dass man bequem daran stehen kann und im Unterschrank drei große, mit Pushlocks gesicherte Schubladen unterkommen. Letztere lassen sich zwar umständlich als Handtuchhaken missbrauchen, doch Griffleisten oder Haken speziell fürs Geschirrtuch wären praktischer. Komplettiert wird das Stauraumangebot durch einen sinnvoll unterteilten Dachschrank mit breiter Klappe und offenen Ablagen darunter.

Betten und Bad: mangelnde Sichherheit beim Schlaf?

Andreas Becker Sperrstangen oder eine Begrenzung des Öffnungswinkels wären für beide Kinderbettfenster die sicherere Lösung.



Das gegenüberliegende Bad gefällt mit seinem großen, gut ausgeleuchteten Spiegel und dem kindgerecht tief angebrachten Lichtschalter. Auf weniger Gegenliebe stößt die Drehtoilette, hinter der sich eine schwer zu reinigende Schmutzfalle verbirgt – eine Banktoilette wäre hier die bessere Wahl. Die Ausstattung ist überschaubar: zwei für Kinder zu hoch montierte Handtuchhaken und eine kleine Dachhaube (25 × 25 cm) als einzige Frischluftquelle. Das Heck füllt ein wagenbreites Etagenbett. Beide Betten sind solide konstruiert sowie lang und bequem. Beim Thema Sicherheit patzt der C’Go allerdings in mehreren Punkten. Es beginnt mit dem Zugang: Während an der Garderobe aufgehängte Jacken in den Aufstieg der Leiter ragen, führt der Weg ins untere Bett zwischen Leiter und S-Heizung hindurch. Problematisch dabei ist, dass deren Oberfläche im Betrieb sehr heiß werden kann. Noch schwerer wiegt, dass sich die Schnappschlösser des oberen Herausfallschutzes schon mit der Kraft eines Fingers aushängen lassen. Lehnt sich ein Kind darauf, fällt es aus dem Etagenbett. Der zweite Herausfallschutz am seitlichen Fenster funktioniert, ist von der Leiter aus aber kaum erreichbar. Zum Problem wird dies, genau wie das Beziehen des Bettes, durch die Gewichtsbegrenzung auf 80 Kilogramm. Dass es am unteren großen und weit öffnenden Heckfenster weder Herausfallschutz noch Sperrknöpfe gibt, ist zwar zulässig, dennoch beträgt die Fallhöhe nach draußen 1,20 Meter.

Ausreichend Platz im C’Go An Stauraum mangelt es dem 495 QSK nicht. Direkt über der Heizung gibt es einen großen Kleiderschrank, der im Winter von der Abwärme des Heizungskamins profitiert. Sperriges findet Platz in den Bettstauräumen in Bug oder Heck. Vorn ist allerdings die Öffnungshöhe des gasdämpfergestützten Lattenrosts mit nur 43 Zentimetern unpraktisch gering. Dafür gibt es eine große Serviceklappe fürs Beladen von außen. Verbesserungswürdig sind die Kabelführung mit Schlingen in den Stauraumecken und die am Boden verlaufenden Warmluftrohre, die umherrutschender Ladung schutzlos ausgeliefert sind. Der Bettstauraum im Heck lässt sich durch Hochklappen des unteren Bettes vergrößern. Dann lassen sich sogar Kinderfahrräder durch die Außenklappe einladen. Ärgerlich ist in diesem Kontext nur, dass Dethleffs im Testwagen das Fixierband fürs aufgestellte Bett vergessen hat. Dass hier zudem Zurrösen für die Ladungssicherung fehlen, ist leider Standard – auch bei deutlich teureren Wagen.

Pakete, Preise & Co. Die 2026er-Preisliste spiegelt die aktuell angespannte Marktsituation wider: Von acht C’Go-Grundrissen des Modelljahres 2025 haben nur vier überlebt. Und alle vier sind nur noch als Editionsmodell Active erhältlich. Für die weist Dethleffs einen Preisvorteil von 4.928 Euro aus – allerdings bezogen auf die Einzelpositionen ohne Berücksichtigung bestehender Paketpreise. Die realistische Betrachtung anhand der Preisliste von 2025 ergibt einen Preisvorteil von 3.961 Euro.

Beim Fahrverhalten leistet sich der 495 QSK keine Schwächen. Trotzdem kostet ihn die fehlende Selbstnachstellung bei den Bremsen wichtige Punkte im Fahrsicherheits-Kapitel. Steigern lässt sich diese mit dem Safety-Paket für 990 Euro.

Dethleffs C’Go 495 QSK im Überblick

Dethleffs Der Dethleffs C’Go 495 QSK hat ein Zulässiges Gesamtgewicht von 1.300 - 1.600 kg und besitzt die Maße 7,14/2,30/2,61m Länge/Breite/Höhe.

Sanitärraum 97 x 198 x 79 cm, Bodenwanne mit Eckablauf. Spiegel (beleuchtet), 2 Handtuchhaken, Hängeschrank, 2 offene Ablagen.

97 x 198 x 79 cm, Bodenwanne mit Eckablauf. Spiegel (beleuchtet), 2 Handtuchhaken, Hängeschrank, 2 offene Ablagen. Sitzgruppe 90 x 45 cm (li)/90 x 45 cm (re), ergibt Umbaubett 194 x 90 cm. Einhängetisch 94 x 73 cm. Beleuchtete Eckregale, 2 Hängeschränke, offene Ablagen.

90 x 45 cm (li)/90 x 45 cm (re), ergibt Umbaubett 194 x 90 cm. Einhängetisch 94 x 73 cm. Beleuchtete Eckregale, 2 Hängeschränke, offene Ablagen. Etagenbetten 209 x 75 cm (oben, Kopffr. 60 cm)/ 212 x 81 cm (unten, Kopffr. 86 cm); Kaltschaummatratze (8 cm) auf Holzlattenrost. Darunter Stauraum.

209 x 75 cm (oben, Kopffr. 60 cm)/ 212 x 81 cm (unten, Kopffr. 86 cm); Kaltschaummatratze (8 cm) auf Holzlattenrost. Darunter Stauraum. Quer-/Längsbett 210 x 136 cm; Kaltschaummatratze (13 cm) auf Holzlattenrost, Metallrahmen, Gasdruckaufsteller. 2 Hängeschränke mit offenen Ecken und Ablagen.

210 x 136 cm; Kaltschaummatratze (13 cm) auf Holzlattenrost, Metallrahmen, Gasdruckaufsteller. 2 Hängeschränke mit offenen Ecken und Ablagen. Kleiderschrank 57 x 134 x 61 cm, unbeleuchtet. Garderobe an der Bad-Außenwand.

57 x 134 x 61 cm, unbeleuchtet. Garderobe an der Bad-Außenwand. Küchenblock 112 x 97 x 64 cm. Unterschrank mit 3 Schubladen. Unterteilter Hängeschrank, 2 offene Ablagen, Staufach unter dem Kühlschrank. *Alle Angaben in Breite x Höhe x Tiefe

Daten & Messwerte

Farben: Schwarz: Serienausstattung; Ocker: Sonderausstattung Karosserie Aufbau: Sandwichbauweise mit EPS-Schaumisolierung. Dach GfK (28 mm), Seitenwände Alu-Hammerschlag (28 mm), Bug/Heck GfK. Boden Sperrholz-Sandwich (38 mm). Deichselkasten aus ABS. Einteilige Aufbautür 166 x 54 cm, Einstiegshöhe 56 cm. Serviceklappe 99 x 41 cm. Anbauteile: Einteiliger Heckleuchtenträger, Bugelemente aus ABS, aufgesetzte Rangiergriffe an Bug und Heck. Fenster/Hauben: 6 Ausstellfenster mit Rastaufstellern und Rastrollo-Verdunkelung. Dachluke 36 x 36 cm Hauptbett und 25 x 25 cm über Etagenbett und im Bad. Dachfenster 85 x 53 cm über Küche und Sitzgruppe.

Möbel Material/Beschläge: Sperrholzmöbel mit Metallscharnieren, integrierten Federaufstellern und Verriegelung via Kunststoff-Hakenschnäpper, Pushlocks an Küchenunterschränken, Schubladen mit Selbsteinzug. Pushlockriegel am Kleiderschrank, Fallenschloss Badtür.

Bordtechnik Gas/Heizung: Gasheizung Truma S 3004, 12-Volt-Gebläse, 5 Ausströmer (Sitzgruppe, Eingang, Bad, 2 x unter Elternbett). Wasseranlage: 44-Liter-Frischwassertank mit 15-Liter-Fahrstellung, Tauchpumpe, Truma-Therme. Elektrik: Umformer Dometic SMP 301, 350 W. 4 Steckdosen (2 x Sitzgruppe, Bad außen, Küche), 3 USB-Anschlüsse in den Kinderbettleuchten. Beleuchtung: 4 Deckenspots im Dachfensterrahmen, Lesespot an Stromschiene, Leuchtpanel als Küchenarbeitslicht, 3 Deckenspots im Bad, Vorzeltleuchte, Ambientebeleuchtung in Bug und Wohnbereich. Küchenausstattung: Dreiflammkocher mit Gussrost, Zündhilfe und angeschlossener Spüle mit integriertem Klapphebelmischer, Glasabdeckung. Kühlschrank Thetford N4142E+ mit 137 Liter Nutzinhalt, davon 15 Liter Gefrierfach. Sanitär: Thetford-Drehtoilette C200S. Kunststoffwaschbecken mit Hebelmischer.

Fahrwerk und Gewichte

Tragfähigkeitsreserve links: 403 kg

403 kg Radlast links: 547 kg

547 kg Tragfähigkeitsreserve rechts: 350 kg

350 kg Radlast rechts: 600 kg

600 kg Tragfähigkeitsreserve gesamt bei zul. Gesamtmasse: 225 kg

225 kg Stützlast: 29 kg

29 kg Schlingerdämpfer AKS 3004

Alko-Chassis mit Schräglenkerachse, Trommelbremsen

Reifen: Barum Vanis 3, LI 106, Reifentraglast: 950 kg

Barum Vanis 3, LI 106, Reifentraglast: 950 kg Leergewicht WA*/gemessen: 1.171/1.176 kg

Masse in fahrber. Zustand WA*/gemessen: 1.208/1.269 kg

1.208/1.269 kg zulässige Gesamtmasse Serie/Testwagen: 1.360/1.700 kg

1.360/1.700 kg Zuladung maximal Serie/Testwagen: 230 / 524 kg

230 / 524 kg Zuladung auf Masse in fahrber. Zustand: 137 / 431 kg *WA = Werksangabe mit eingebautem Zubehör, MifZ CARAVANING = Masse in fahrbereitem Zustand nach CARAVANING-Definition. 2 x 11-kg-Stahl-Gasflaschen 100 % gefüllt, Frischwassertank 100 % gefüllt, ggf. Spülwassertank Toilette 100 % gefüllt, Therme/Boiler 100 % gefüllt

Preise und Ausstattung

Grundpreis: 21.998 Euro

21.998 Euro TÜV/Zulassungsbescheinigung II: 189 Euro

189 Euro ✘ Active-Paket: 1 Euro (Alufelge 14", Auflastung 1,7 Tonnen, Stabilform-Kurbelstützen mit Alko-Bigfoots, Dachhaube Heki 2, Insektenschutztür, 7-Zonen-Kaltschaummatratzen, Warmluftgebläse, Ambientebeleuchtung, USB-Ladedose für Stromschiene, Klimaanlagen-Vorbereitung, Warmwasserversorgung (41 kg) ✔

1 Euro Bugfenster (3 kg): 593 Euro

593 Euro Sicherheits-Paket: 999 Euro (ATC Trailer Control, Gasumschaltanlage mit Crashsensor) (4,4 kg) ✔

999 Euro Autark-Paket: 1.099 Euro (Batterie 95 Ah, Ladegerät, 12-V-Hauptschalter, Spannungsanzeige, 12-V-Gebläse) (31 kg)

1.099 Euro Testwagenpreis gesamt: 22.188 Euro * ✘ im Testwagen enthalten; ✔ empfehlenswert