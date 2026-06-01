Adria Action Sports im Test: Was bringt das Offroad-Paket wirklich?

Kernig steht er da, der neue Action Sports: Adria hat seinen Kult-Klassiker auf grobstollige AT-Reifen gestellt, Anbauteile aus robustem, schwarzem Kunststoff montiert. Dazu schwarze Alufelgen, Dachreling, silbergraue GfK-Wände und eine dimmbare LED-Umrissbeleuchtung: Dieser Action sichert sich auf der Straße und auf dem Campingplatz maximale Aufmerksamkeit.

Keine Sorge: Wer sich nicht um die Offroad-Optik schert, bekommt den Action auch dezenter. In Weiß, mit silbernen Alufelgen und blaugrauen Anbauteilen. Wegen seiner charakteristischen Form besteht indes auch beim "normalen" Action keine Gefahr, in der Masse unterzugehen. Doch was steckt hinter der schicken Außenhaut? Auch hier haben die Slowenen nachgeschärft. Ein dickerer GfK-Boden und ...