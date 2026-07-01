Woshup Wohnmobil-Reiniger mit XTRA-SKIN Effekt

Von Camper für Camper – spezialisiert auf sensible Materialien Jeder Camper kennt's: Regenstreifen, Harz, Grünspan, Insektenreste und verschmierte Scheiben können schon zur Herausforderung werden! Woshup hat sich mit mittlerweile 15 Produkten komplett auf die Wohnmobil-Reinigung konzentriert und schafft somit den perfekten Balanceakt zwischen Materialverträglichkeit und extrem effizienter Reinigungsleistung.

Da Tom Ostfalk, der Anführer der Truppe, selbst Camper ist, weiß er worauf es ankommt, denn: Reinigungsmittel für GFK, Kunststoff, Acryl oder Dichtungen benötigen schonendere Inhaltsstoffe als ein klassischer Fahrzeugreiniger. Deswegen gibt es nahezu für jeden Einsatzbereich das passende Spezialprodukt. Der große Wurf ist ihnen jedoch mit dem XTRA-SKIN Effekt gelungen.

Woshup Breites Sortiment aus 15 Produkten für viele Einsatzbereiche am Caravan.



Aber was hat es mit dem XTRA-SKIN-Effekt nun auf sich? Der XTRA-SKIN-EFFEKT basiert auf einem Konzept, das für den Schienenverkehr entwickelt wurde und dafür sorgt, dass man nachweislich bis zu 40 % weniger Wasser für die Wäsche benötigt. Nach jahrelanger Tüftelei gelang der Firma aus Bayern der große Wurf, und die Rezeptur konnte auch auf den Wohnmobilsektor adaptiert werden.

Das Ergebnis: Nach der Reinigung legt sich ein unsichtbarer Schutzfilm aus Proteinen auf die Oberfläche, wodurch der Schmutz weniger stark haftet und viel leichter entfernt werden kann. Das macht die Wäsche in Summe viel komfortabler, weil man zusätzlich Zeit spart und weniger Kraft investiert werden muss. Eine tolle Sache!

Schnell haben Frankana, Movera und Fritz Berger das Potenzial des jungen Unternehmens erkannt Direkt neu ist ja Woshup eigentlich nicht, denn ihre Mutterfirma entwickelt seit über 35 Jahren Reiniger für die Industrie. Seit 2020 werden die Produkte nun in einem neuen Outfit und mit optimierter Rezeptur dem Endverbraucher zugänglich gemacht. Entwickelt, produziert und abgefüllt wird ausschließlich in Abensberg (Bayern).

Die Idee, das Ganze ruhig auch etwas fetziger und frecher zu machen, hat den Zeitgeist vollends getroffen. Camping ist bunter denn je und diesen Trend hat Woshup von Anfang an mit angeführt. "Die auffälligen Düfte haben dann die letzten Skeptiker neugierig gemacht", erzählte uns Tom. Giftig sei bei ihnen nur die Erscheinungsform, dahinter stecken aber hochseriöse und biologisch abbaubare Produkte.

Dieses Gesamtpaket überzeugte schnell die führenden Großhändler wie Frankana, Movera und Fritz Berger, welche Woshup kurzerhand in ihr Sortiment aufgenommen haben. Durch sie bekommt man Woshup bereits bei über 400 Fachhändlern in sechs Ländern. Tendenz steigend.

Auch über den eigenen Online-Shop können die Produkte erworben werden. Woshup konnte hier bei der unabhängigen Plattform Trustpilot insbesondere in der Kategorie Service und Qualität punkten und für einen hervorragenden Bewertungsschnitt sorgen.

Woshup Links: Display bei Freistaat Glück. Rechts: Erhältlich über Frankana, Movera und Fritz Berger.



Diese Produkte haben sich zu Bestsellern entwickelt Aus der großen Produktpalette, für nahezu alle Anwendungsbereiche, stechen folgende besonders heraus, weswegen wir diese einfach mal näher betrachten wollen.

Der Regenstreifen Killer

Woshup

Eins der bekanntesten Probleme: die hartnäckigen schwarzen Streifen, aber auch Grünspan und ergraute Dichtungen hat dieser Reiniger perfekt im Griff.

Der Fenster Wosher

Woshup

Der Polycarbonat zertifizierte Reiniger verhindert Spannungsrisse auf Kunststofffenstern und reinigt absolut streifenfrei.

Der Shit Storm

Woshup

Ein biozidfreier Toilettenzusatz, der nicht nur Fäkalien, sondern auch Toilettenpapier zuverlässig zersetzt. Erhältlich in Duftrichtung Eukalyptus und Bubblegum.

Der Harz Remover

Woshup

Beherrscht Baumharz und sogar Aufkleberreste. Er kann theoretisch auch auf empfindlichen Flächen, zum Beispiel an der Markise oder dem Vorzelt, verwendet werden. Dies sollte jedoch erst an unauffälliger Stelle getestet werden.

Das Wichtigste auf einen Blick Reiniger aus Deutschland

Spezialisiert auf Wohnwagen und Wohnmobil

Patentierter XTRA-SKIN Effekt

Reinigungseffizienz auf Industriestandard

Tolle Duftrichtungen

Maximale Materialverträglichkeit

15 Reiniger für nahezu jeden Einsatzbereich

Erhältlich bei Frankana, Movera, Fritz Berger, sowie 400 Händlern in 6 verschiedenen Ländern und im eigenen Online-Shop Woshup ist in unseren Augen der perfekte Partner für alle, die ihren Camper schnell, gründlich und materialschonend reinigen wollen und den Camping-Lifestyle leben!

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