Diese Erfindung macht Schluss mit Kassetten-Grauen: 15 Jahre Camper-Clean

Über 700 Camper-Clean-Stationen in ganz Europa sorgen heute für eine saubere, komfortable und umweltfreundliche Entleerung von Toilettenkassetten. Was einst als einfache Idee eines passionierten Campers begann, hat sich zu einem europaweiten Standard für Hygiene und Komfort auf Camping- und Stellplätzen entwickelt. Die Kassette des Campingklos wird einfach in den Automaten gesteckt und schon wird der Inhalt entsorgt, der Behälter gereinigt und sogar neuer Sanitärzusatz eingefüllt. Natürlich alles gegen Bezahlung.

Zum 15-jährigen Jubiläum sprechen die Gründer Peter und Ralf Tebartz über die Anfänge von Camper-Clean, den langen Weg von der Idee zur Serienreife, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Zukunft des Campings. Ein Gespräch über Innovation, Leidenschaft und das gute Gefühl, wenn selbst die weniger angenehmen Seiten des Campings automatisiert ablaufen.

Camper-Clean feiert seinen 15. Geburtstag. Wie ist seinerzeit die Idee einer automatischen WC-Kassetten-Entsorgung entstanden? Die Idee entstand, als ich das erste Mal gecampt habe. Ich war erstaunt und konnte nicht verstehen, dass ich trotz eines hochwertigen Freizeitfahrzeugs den Weg zur – nicht sehr hygienischen – Sanitärentsorgung gehen musste. Das wollte ich mit meinem Verständnis für Komfort und Umweltbewusstsein ändern. Letztendlich haben wir, mein Bruder Peter, mein Partner Mark Butterweck und ich, dann knapp vier Jahre an der Entwicklung der Camper-Clean-Station getüftelt.

Wie viele Reinigungsautomaten für Toilettenkassetten sind bisher aufgestellt worden? Gibt es bestimmte Länder oder Regionen, in denen sie besonders oft zu finden sind? Mittlerweile sind circa 700 Camper-Clean-Stationen europaweit in Betrieb. Vorrangig natürlich in Deutschland, aber auch verstärkt in Skandinavien und den mediterranen Destinationen, sogar auf Teneriffa und Lanzarote.

Findet man die automatische Entsorgungsstation von Camper-Clean eher auf Campingplätzen oder auf Reisemobilstellplätzen? Das ist bunt gemischt. Ich schätze, die Stationen sind zu 60 Prozent auf Campingplätzen und zu 40 Prozent auf Wohnmobil-Stellplätzen vertreten.

Funktioniert die automatisierte Reinigung bei allen Kassettentypen, die auf dem Markt sind? Ja, abgesehen von ein paar Exoten sowie Porta Potti, können die Stationen alle gängigen Mobil-Kassetten von fest eingebauten Toiletten reinigen.

Nach der Reinigung wird automatisch ein Sanitärzusatz eingefüllt. Viele Camper schwören auf bestimmte Marken. Ist eine Auswahl des Mittels oder eine Reinigung ohne Befüllung möglich? Das Befüllen mit Sanitärzusatz ist ein automatisierter Vorgang im Rahmen der Reinigung. Wir haben uns bewusst entschieden, nur umweltfreundliche Zusätze zu verwenden und keine Chemie zu nutzen, auch um das Image des Campings zu verbessern.

Mit welchen Kosten müssen Camper rechnen, wenn sie ihre Toilettenkassette in einer Camper-Clean-Station entsorgen wollen? Die Stationen gehören immer dem Campingplatzbesitzer oder dem Reisemobilstellplatz-Betreiber. Er bestimmt den Preis, wir haben keinen Einfluss auf die Kosten. Laut unserer Erfahrung beträgt der Preis für die Reinigung inklusive Sanitärzusatz in der Regel zwischen null und drei Euro.