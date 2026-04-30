Top-Stellplätze bei 10 Natur-Geheimtipps in Deutschland: Von Nord nach Süd

Diese 10 Natur-Geheimtipps zeigen Deutschland von seiner abwechslungsreichen Seite – und werden von Reisereporter.de empfohlen. Kennen Sie diese Orte schon? Vom rauen Norden bis in den wilden Süden entfaltet sich eine Route voller Kontraste: Hier locken einsame Küsten, mystische Täler, sanfte Hügel und dramatische Felslandschaften.

Diese Ziele sind perfekt für alle, die eine Wohnmobil-Tour planen oder Inspiration für Tagesausflüge in bestimmten Regionen suchen. Hinzu kommen unsere Top-Stellplatz-Tipps für eine entspannte Nacht im Camper.

1. Geltinger Birk in Schleswig-Holstein Ganz im Norden wartet ein Naturparadies, das selbst viele Ostsee-Fans übersehen. Zwischen Dünen, Mooren und Salzwiesen ziehen Konik-Wildpferde und Hochlandrinder durch die Landschaft des Geltinger Birks.

the_burtons Geltinger Birk: Beeindruckendes Naturschutzgebiet an der Ostsee.



Der Wanderweg "Highland Trail" führt mitten durch das Naturschutzgebiet und bietet immer wieder weite Ausblicke auf die Küstenlandschaft. Besonders beeindruckend: Im Frühling und Herbst rasten hier tausende Zugvögel.

Der Sporthafen Gelting-Mole ist eine ideale Ausgangsbasis für Erkundungen des Geltinger Birks sowie Wanderungen entlang der Ostseeküste.

24395 Niesgrau (D) Stellplatz Sporthafen Gelting-Mole 39 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Die Ostfriesische Insel Spiekeroog Die autofreie Nordseeinsel begeistert mit ursprünglichen Dünenlandschaften sowie breiten und langen Sandstränden. Beste Vorraussetzungen für einen entspannten Spaziergang am Meer. Spannendes über das Wattenmeer und seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erfährt man im Nationalpark-Haus Wittbülten. Ein besonderes Erlebnis ist auch eine Fahrt mit der nostalgischen Museumspferdebahn.

Harald Hornig Geführte Wattwanderungen sind sehr abenteuerlich und lehrreich.



Besonders praktisch ist der Wohnmobilstellplatz am Ostanleger in Neuharlingersiel, da er direkt am Hafen, mit Fährverbindung zur Insel Spiekeroog liegt.

26427 Neuharlingersiel (D) Stellplatz am Ostanleger 91 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Vier- und Marschlande bei Hamburg Nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt prägen grüne Deiche, kleine Kanäle und traditionelle Bauernhäuser die Region. Im Freilichtmuseum "Rieck-Haus" bekommt man einen authentischen Einblick in das bäuerliche Leben vergangener Jahrhunderte. Hofläden und Wochenmärkte laden dazu ein, regionale Produkte frisch und direkt von den Erzeugern zu kaufen.

Thomas Fluegge Vier- und Marschlande: Grüne Deiche, kleine Kanäle und traditionelle Bauernhäuser.



Eine authentische, ländliche Ausgangsbasis für Ausflüge ins Rieck-Haus sowie zu den Deich- und Kulturlandschaften der Region bietet der Wohnmobilstellplatz Hausdeich 180 in Hamburg-Kirchwerder.

21037 Hamburg (D) Hausdeich 180 1 Bewertung 16,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Uckermark in Brandenburg Weite Seen, sanfte Hügel, viel Platz und kaum Trubel machen die Uckermark zu einem echten Geheimtipp. Geführte Kanutouren mit Natur-Guides bringen Urlaubende besonders nah an die stillen Gewässer und ihre Tierwelt.

Außerdem eignet sich die Region ideal für lange Fahrradtouren. Ein kulturelles Highlight ist das Schloss Boitzenburg, eines der größten Renaissance-Schlösser Norddeutschlands.

Anet Hoppe Unterwegs mit dem Kanu auf einem der vielen Seen in der Uckermark.



Als Übernachtungstipp eignet sich der Campingplatz am Dreetzsee im Boitzenburger Land. Von hier startet man entspannt zu Kanutouren, Radausflügen und Wanderungen.

17268 Boitzenburger Land (D) Campingplatz Am Dreetzsee 7 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Hönnetal in Nordrhein-Westfalen Das Hönnetal im Sauerland überrascht mit schroffen Felsen und geheimnisvollen Höhlen. Wanderwege führen entlang der Hönne durch eine wilde, ursprüngliche Landschaft. Ein besonderes Natur- und Kulturhighlight ist die Balver Höhle, eine der größten offenen Kulturhöhlen Europas, die immer wieder für Veranstaltungen genutzt wird.

imageBROKER/Norbert Neetz Das Hönnetal überrascht mit schroffen Felsen und geheimnisvollen Höhlen.



Der Wanderweg "Sauerland-Höhenflug" verläuft zudem ganz in der Nähe und eröffnet immer wieder spektakuläre Panoramablicke über die Mittelgebirgslandschaft.

Der Wohnmobilplatz Hemer liegt ruhig am Rande des Sauerlands und bietet eine gute Basis für Ausflüge ins Hönnetal sowie zu den nahegelegenen Höhlen und Wanderwegen.

58675 Hemer (D) Wohmobilplatz Hemer 28 Bewertungen 5,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Zschopau in Sachsen Die Zschopau schlängelt sich durch ein ruhiges, ursprüngliches Flusstal im Erzgebirge und bietet ideale Bedingungen für Wanderungen und Naturerlebnisse abseits der großen Routen. In der gleichnamigen Stadt trifft der Charme des Erzgebirges auf Industriegeschichte, während das Schloss Wildeck hoch über dem Tal thront und mit Ausstellungen aufwartet.

imageBROKER/Gabriele Hanke In Zschopau trifft Erzgebirgscharme auf Industriegeschichte.



Als Übernachtungstipp eignet sich der Waldcampingplatz Erzgebirgsblick, da er ruhig im Grünen liegt und gleichzeitig eine ideale Ausgangsbasis für Wanderungen im Erzgebirge sowie Ausflüge rund um das Schloss Wildeck bietet.

09439 Amtsberg (D) Waldcampingplatz Erzgebirgsblick 3 Bewertungen 37,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön beeindruckt mit weiten Ausblicken und sanften Kuppen. Besonders nachts zeigt sich hier ein echtes Highlight: ein außergewöhnlich klarer Sternenhimmel. Tagsüber laden Wanderwege und Naturpfade zum Erkunden ein.

Auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg der Rhön, treffen sich Wanderer und Gleitschirmflieger gleichermaßen.

promobil Stellplatz-Radar Auf der Wasserkuppe treffen sich Gleitschirmflieger.



Typisch für die Region sind zudem die offenen Moorlandschaften, die mit ihrer besonderen Flora zu den ursprünglichsten Lebensräumen der Rhön zählen.

Vom Rhön Camping Park aus erreicht man Moorlandschaften und Sternenbeobachtungsplätze in wenigen Minuten. Außerdem liegt er direkt am Fuße der Wasserkuppe.

36115 Ehrenberg (Rhön) (D) Rhön Camping Park 6 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Hunsrück-Hochwald-Nationalpark Dichte Wälder, klare Bäche und weite Hochflächen prägen diesen Nationalpark. Echte Wander-Highlights sind die Traumschleife "Gipfelrauschen", die durch die Höhen des Hunsrücks führt, sowie leichte Wanderungen zur Hängeseilbrücke Geierlay.

Dominik Ketz Die Hängeseilbrücke Geierlay ist eine beliebte Attraktionen im Hunsrück.



Für Radreisende bietet die Nationalpark-Radquerung von der Wildenburg bis zum Keltenpark eine abwechslungsreiche Strecke zwischen Natur und Geschichte.

Einen kostenfreien Stellplatz finden Reisende mit dem Wohnmobil in Kempfeld. Als Alternative oder für längere Aufenthalte empfiehlt sich beispielsweise der Campingplatz Harfenmühle in Mörschied.

55758 Kempfeld (D) Stellplatz an der Wildenburg 1 Bewertung Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

55758 Mörschied (D) Campingplatz Harfenmühle 1 Bewertung 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

9. UNESCO-Geopark Schwäbische Alb Spektakuläre Karstlandschaften, Höhlen und schroffe Felsen – die Schwäbische Alb bietet unzählige Erlebnis- und Wandermöglichkeiten. Besonders sehenswert ist die Wimsener Höhle, die einzige mit dem Boot befahrbare Wasserhöhle Deutschlands. Hoch über dem Tal thront zudem das märchenhafte Schloss Lichtenstein, das wie aus einer anderen Zeit wirkt.

Dieter S. Heinz Die Wimsener Höhle ist die einzige befahrbare Wasserhöhle Deutschlands.



Unser Übernachtungstipp: Campingplatz Heidehof in Laichingen. Ruhig auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb gelegen und in Reichweite zu den Ausflugstipps Wimsener Höhle und Schloss Lichtenstein.

89150 Laichingen (D) Camping Heidehof 8 Bewertungen 24,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. Donaudurchbruch in Bayern Zum Abschluss wartet eines der eindrucksvollsten Naturwunder Deutschlands: der Donaudurchbruch. Besonders eindrucksvoll sind Bootsfahrten durch die Weltenburger Enge, bei denen man zwischen bis zu 80 Meter hohen Kalkfelsen hindurch gleitet und die spektakuläre Schluchtlandschaft aus einer völlig neuen Perspektive erlebt.

Carolin Thiersch Das Kloster Weltenburg liegt unmittelbar am Ufer der Donau.



Wer zu Fuß unterwegs ist, folgt dem Wanderweg zum Kloster Weltenburg, der sich durch Wald und entlang des Flusses zieht und immer wieder großartige Ausblicke auf die Felsformationen bietet. Ziel der Strecke ist das barocke Kloster selbst mit der ältesten Klosterbrauerei der Welt.

Übernachtet wird beispielsweise auf dem Wohnmobilstellplatz Am Pflegerspitz in Kelheim.

93309 Kelheim (D) Wohnmobilstellplatz Am Pflegerspitz 117 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt