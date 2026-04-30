Top-Stellplätze bei 10 Natur-Geheimtipps in Deutschland: Von Nord nach Süd

Diese 10 Natur-Geheimtipps zeigen Deutschland von seiner abwechslungsreichen Seite – und werden von Reisereporter.de empfohlen. Kennen Sie diese Orte schon? Vom rauen Norden bis in den wilden Süden entfaltet sich eine Route voller Kontraste: Hier locken einsame Küsten, mystische Täler, sanfte Hügel und dramatische Felslandschaften.
Diese Ziele sind perfekt für alle, die eine Wohnmobil-Tour planen oder Inspiration für Tagesausflüge in bestimmten Regionen suchen. Hinzu kommen unsere Top-Stellplatz-Tipps für eine entspannte Nacht im Camper.
1. Geltinger Birk in Schleswig-Holstein
Ganz im Norden wartet ein Naturparadies, das selbst viele Ostsee-Fans übersehen. Zwischen Dünen, Mooren und Salzwiesen ziehen Konik-Wildpferde und Hochlandrinder durch die Landschaft des Geltinger Birks.
Der Wanderweg "Highland Trail" führt mitten durch das Naturschutzgebiet und bietet immer wieder weite Ausblicke auf die Küstenlandschaft. Besonders beeindruckend: Im Frühling und Herbst rasten hier tausende Zugvögel.
Der Sporthafen Gelting-Mole ist eine ideale Ausgangsbasis für Erkundungen des Geltinger Birks sowie Wanderungen entlang der Ostseeküste.
2. Die Ostfriesische Insel Spiekeroog
Die autofreie Nordseeinsel begeistert mit ursprünglichen Dünenlandschaften sowie breiten und langen Sandstränden. Beste Vorraussetzungen für einen entspannten Spaziergang am Meer. Spannendes über das Wattenmeer und seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erfährt man im Nationalpark-Haus Wittbülten. Ein besonderes Erlebnis ist auch eine Fahrt mit der nostalgischen Museumspferdebahn.
Besonders praktisch ist der Wohnmobilstellplatz am Ostanleger in Neuharlingersiel, da er direkt am Hafen, mit Fährverbindung zur Insel Spiekeroog liegt.
3. Vier- und Marschlande bei Hamburg
Nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt prägen grüne Deiche, kleine Kanäle und traditionelle Bauernhäuser die Region. Im Freilichtmuseum "Rieck-Haus" bekommt man einen authentischen Einblick in das bäuerliche Leben vergangener Jahrhunderte. Hofläden und Wochenmärkte laden dazu ein, regionale Produkte frisch und direkt von den Erzeugern zu kaufen.
Eine authentische, ländliche Ausgangsbasis für Ausflüge ins Rieck-Haus sowie zu den Deich- und Kulturlandschaften der Region bietet der Wohnmobilstellplatz Hausdeich 180 in Hamburg-Kirchwerder.
4. Uckermark in Brandenburg
Weite Seen, sanfte Hügel, viel Platz und kaum Trubel machen die Uckermark zu einem echten Geheimtipp. Geführte Kanutouren mit Natur-Guides bringen Urlaubende besonders nah an die stillen Gewässer und ihre Tierwelt.
Außerdem eignet sich die Region ideal für lange Fahrradtouren. Ein kulturelles Highlight ist das Schloss Boitzenburg, eines der größten Renaissance-Schlösser Norddeutschlands.
Als Übernachtungstipp eignet sich der Campingplatz am Dreetzsee im Boitzenburger Land. Von hier startet man entspannt zu Kanutouren, Radausflügen und Wanderungen.
5. Hönnetal in Nordrhein-Westfalen
Das Hönnetal im Sauerland überrascht mit schroffen Felsen und geheimnisvollen Höhlen. Wanderwege führen entlang der Hönne durch eine wilde, ursprüngliche Landschaft. Ein besonderes Natur- und Kulturhighlight ist die Balver Höhle, eine der größten offenen Kulturhöhlen Europas, die immer wieder für Veranstaltungen genutzt wird.
Der Wanderweg "Sauerland-Höhenflug" verläuft zudem ganz in der Nähe und eröffnet immer wieder spektakuläre Panoramablicke über die Mittelgebirgslandschaft.
Der Wohnmobilplatz Hemer liegt ruhig am Rande des Sauerlands und bietet eine gute Basis für Ausflüge ins Hönnetal sowie zu den nahegelegenen Höhlen und Wanderwegen.
6. Zschopau in Sachsen
Die Zschopau schlängelt sich durch ein ruhiges, ursprüngliches Flusstal im Erzgebirge und bietet ideale Bedingungen für Wanderungen und Naturerlebnisse abseits der großen Routen. In der gleichnamigen Stadt trifft der Charme des Erzgebirges auf Industriegeschichte, während das Schloss Wildeck hoch über dem Tal thront und mit Ausstellungen aufwartet.
Als Übernachtungstipp eignet sich der Waldcampingplatz Erzgebirgsblick, da er ruhig im Grünen liegt und gleichzeitig eine ideale Ausgangsbasis für Wanderungen im Erzgebirge sowie Ausflüge rund um das Schloss Wildeck bietet.
7. UNESCO-Biosphärenreservat Rhön
Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön beeindruckt mit weiten Ausblicken und sanften Kuppen. Besonders nachts zeigt sich hier ein echtes Highlight: ein außergewöhnlich klarer Sternenhimmel. Tagsüber laden Wanderwege und Naturpfade zum Erkunden ein.
Auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg der Rhön, treffen sich Wanderer und Gleitschirmflieger gleichermaßen.
Typisch für die Region sind zudem die offenen Moorlandschaften, die mit ihrer besonderen Flora zu den ursprünglichsten Lebensräumen der Rhön zählen.
Vom Rhön Camping Park aus erreicht man Moorlandschaften und Sternenbeobachtungsplätze in wenigen Minuten. Außerdem liegt er direkt am Fuße der Wasserkuppe.
8. Hunsrück-Hochwald-Nationalpark
Dichte Wälder, klare Bäche und weite Hochflächen prägen diesen Nationalpark. Echte Wander-Highlights sind die Traumschleife "Gipfelrauschen", die durch die Höhen des Hunsrücks führt, sowie leichte Wanderungen zur Hängeseilbrücke Geierlay.
Für Radreisende bietet die Nationalpark-Radquerung von der Wildenburg bis zum Keltenpark eine abwechslungsreiche Strecke zwischen Natur und Geschichte.
Einen kostenfreien Stellplatz finden Reisende mit dem Wohnmobil in Kempfeld. Als Alternative oder für längere Aufenthalte empfiehlt sich beispielsweise der Campingplatz Harfenmühle in Mörschied.
9. UNESCO-Geopark Schwäbische Alb
Spektakuläre Karstlandschaften, Höhlen und schroffe Felsen – die Schwäbische Alb bietet unzählige Erlebnis- und Wandermöglichkeiten. Besonders sehenswert ist die Wimsener Höhle, die einzige mit dem Boot befahrbare Wasserhöhle Deutschlands. Hoch über dem Tal thront zudem das märchenhafte Schloss Lichtenstein, das wie aus einer anderen Zeit wirkt.
Unser Übernachtungstipp: Campingplatz Heidehof in Laichingen. Ruhig auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb gelegen und in Reichweite zu den Ausflugstipps Wimsener Höhle und Schloss Lichtenstein.
10. Donaudurchbruch in Bayern
Zum Abschluss wartet eines der eindrucksvollsten Naturwunder Deutschlands: der Donaudurchbruch. Besonders eindrucksvoll sind Bootsfahrten durch die Weltenburger Enge, bei denen man zwischen bis zu 80 Meter hohen Kalkfelsen hindurch gleitet und die spektakuläre Schluchtlandschaft aus einer völlig neuen Perspektive erlebt.
Wer zu Fuß unterwegs ist, folgt dem Wanderweg zum Kloster Weltenburg, der sich durch Wald und entlang des Flusses zieht und immer wieder großartige Ausblicke auf die Felsformationen bietet. Ziel der Strecke ist das barocke Kloster selbst mit der ältesten Klosterbrauerei der Welt.
Übernachtet wird beispielsweise auf dem Wohnmobilstellplatz Am Pflegerspitz in Kelheim.