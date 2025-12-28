Wintercamping an der Ostsee: Top 10 Stellplätze mit Wellness-Angeboten

In den Wintermonaten an der Ostsee campen und sich die kühle Meeresluft um die Nase wehen lassen – geht das? Das haben wir uns auch gefragt und auf der Plattform Camping.info knapp zwei Dutzend von 120 gelisteten Campingplätzen an der Ostsee gefunden, die Wintercamping möglich machen. Denn: Was tun, wenn man durchgefroren von draußen kommt oder die Brise am Meer mal so steif weht, dass man sich lieber im Warmen aufhält? Dann kommen ein paar Runden Schwitzen in der Sauna, im Dampfbad oder der Infrarotkabine und eine wohltuende Entspannungsmassage gerade recht.

Campingplätze mit Wellness Diese Ergänzung zum Wintercamping bieten aber nur wenige Campingplätze an der Ostsee an, und von genau diesen stellen wir euch die zehn bei den Nutzern von Camping.info beliebtesten vor. Alle Plätze empfangen ganzjährig oder mindestens bis einschließlich der ersten Januarwoche Campinggäste. Bis auf zwei haben alle Plätze mindestens eine Sauna am Platz, die beiden anderen in unmittelbarer Nähe. Die Rangfolge der Campingplätze bestimmen die Gästeurteile auf der Bewertungsplattform Camping.info. Neben Öffnungszeit und Wellness-Angebot haben diese Campingplätze mindestens 150 qualifizierte Bewertungen von Gästen auf Camping.info erhalten.

Top 10 Winter-Campingplätze an der Ostsee Hier stehen Sie im Winter richtig.

Platz 1: Campingpark Kühlungsborn Naturbelassenes, 12 Hektar großes Gelände direkt an der Ostsee mit sonnigen oder bewaldeten Standplätzen. Ostsee-Spa mit Saunen, Fitnessraum sowie Massage- und Kosmetikangeboten am Platz.

18225 Kühlungsborn (D) Campingpark Kühlungsborn 51 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : 6. März – 11. Januar.

: 6. März – 11. Januar. Wertung: 4,9 von 5 Punkten. Platz 2: Ostseecamping Ferienpark Zierow Familiengeführter Campingplatz direkt an der Ostsee in der Wismarbucht, etwa 10 Kilometer von der Hansestadt Wismar entfernt. "Fit & Relax"-Bereich mit Schwimmbad, Sauna und Outdoor-Fitness.

23968 Zierow (D) Ostseecamping Ferienpark Zierow 13 Bewertungen 36,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Wertung: 4,6 von 5 Punkten. Platz 3: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals Zwischen dem Burger Binnensee und der Ostsee gelegener Platz mit eigenem Golfplatz und zahlreichen Sport- und Unterhaltungsangeboten. Wellnessbereich mit Sauna und Massageangeboten.

23769 Fehmarn (D) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals 9 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Wertung: 4,4 von 5 Punkten. Platz 4: Campingpark Rerik Ruhig gelegener Campingplatz in der Nähe von Ostsee und Salzhaff. Wellnesshaus mit Sauna, Fitnessraum sowie Massageangebot und Yogakursen. Verkauf von fangfrischem Fisch neben dem Bistro.

18230 Ostseebad Rerik (D) Camping Ostsee - Campingpark Rerik_ 31 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Wertung: 4,3 von 5 Punkten. Platz 5: Camping Am Freesenbruch Etwa 100 Meter vom Ostseestrand entfernter Platz im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Wellness- und Fitnesszentrum "FreesenLounge" mit verschiedenen Saunen und Erlebnisduschen.

18374 Ostseeheilbad Zingst (D) Campingplatz Am Freesenbruch 41 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Wertung: 4,3 von 5 Punkten. Platz 6: Camping in Neuhaus Campingplatz auf der Landseite der Dünen, etwa 100 Meter vom Ostseestrand entfernt. Spa im Strandhotel Dünenmeer nebenan oder im etwa einen Kilometer entfernten Strandhotel Fischland.

18347 Ostseebad Dierhagen (D) Camping in Neuhaus 15 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : 7. April – 5. Januar.

: 7. April – 5. Januar. Wertung: 4,3 von 5 Punkten. Platz 7: Knaus Campingpark Rügen In der Nähe des Ostseebads Breege-Juliusruh auf einem Hochplateau, etwa zehn Meter oberhalb der Küste. Zum naturbelassenen Kiesstrand über eine Treppe. Sauna und Mietbäder mit Badewanne.

18556 Altenkirchen (D) Knaus-Campingpark Rügen 19 Bewertungen 61,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : 1. März – 7. Januar.

: 1. März – 7. Januar. Wertung: 4,0 von 5 Punkten. Platz 8: Regenbogen Boltenhagen Zwischen dem etwa 400 Meter entfernten Ostseestrand und dem Tarnewitzer Urwald. Wellnesszentrum "Paradies" mit verschiedenen Saunen, Erlebnisduschen sowie diversen Massageangeboten.

23946 Ostseebad Boltenhagen (D) Regenbogen Boltenhagen 27 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : 2. April – 7. Januar.

: 2. April – 7. Januar. Wertung: 3,8 von 5 Punkten. Platz 9: Eurocamping Zedano Direkt am 6,5 Kilometer langen, feinsandigen Ostseestrand. Eigenes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette und diversen Extras auf jeder Parzelle. Strand-Spa etwa einen Kilometer entfernt.

23747 Dahme (D) Eurocamping Zedano 9 Bewertungen 40,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Wertung: 3,5 von 5 Punkten. Platz 10: Wellness-Camp Düne 6 Zwischen Ostsee und Bodden, etwa 300 Meter vom Strand entfernt. 2.000 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit biologischem Schwimmbad, Sauna, Fitness sowie Kosmetik- und Massage-Abteilung.

18374 Zingst (D) Wellness-Camp Düne 6 45 Bewertungen 42,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Wertung: 3,4 von 5 Punkten.

Das sind die Top-Plätze an der Ostsee für den Winter Spitzenreiter der Auswahl ist mit 4,9 von 5 möglichen Sternen der Campingpark Kühlungsborn mit über 6.500 Bewertungen. Mit seinem großen Wellnessbereich begeistert er nicht nur im Sommer, sondern auch in der kälteren Jahreszeit. Konkurrenzlos in dieser Auswahl ist auch die Bewertung der Sanitäranlagen und deren Sauberkeit mit ebenfalls 4,9 von 5 Sternen. Besonders im Winter sind Privatbäder eine angenehme Sache; auf dem Campingpark Kühlungsborn haben zwei davon sogar eine Badewanne.

promobil Stellplatz-Radar Mit 4,9 von 5 möglichen Sternen ist der Campingpark Kühlungsborn unser Spitzenreiter.



Chlorfreies Badewasser in Zingst Ganz auf das Thema Wellness hat sich das Wellness-Camp Düne 6 im Ostseeheilbad Zingst auf der gleichnamigen Halbinsel spezialisiert. Highlight im Wellnessbereich des Camps ist das Hallenbad, dessen Badewasser chlorfrei durch eine der Natur entsprechende Sandfilteranlage gereinigt wird. Das bedeutet allerdings auch, dass pro Tag nur eine bestimmte Anzahl an Gästen dort baden darf und das Bad auch gelegentlich wegen der notwendigen Regeneration des Wassers für einige Tage geschlossen bleibt. Ebenfalls im Ostseeheilbad Zingst liegt der Campingplatz am Freesenbruch. In seinem Wellness- und Fitnesszentrum "Freesen-Lounge" gibt es unter anderem eine finnische Sauna, ein Sanarium und eine Infrarot-Wärmekabine sowie Erlebnisduschen und Massagen.

Ein eigenes Hallenbad hat neben dem Wellness-Camp Düne 6 in unserer Auswahl nur noch der Zweitplatzierte, der Ostseecamping Zierow nahe der Hansestadt Wismar. Dort kann man Aqua-Fitness-Kurse als Präventionskurse oder privat sowie Wassergymnastik mit ärztlicher Verordnung absolvieren. Im "Fit & Relax-Bereich" finden die Gäste außerdem eine Praxis für Physiotherapie und Massagen.

Golfen, Fußbodenheizung und Holzofen-Sauna Der Campingpark Wulfener Hals auf der Ostseeinsel Fehmarn ist unter anderem bekannt für seine Lage direkt neben dem Golfpark Fehmarn, den Campinggäste zu vergünstigten Konditionen nutzen dürfen. Die Sauna auf dem Campingpark wird ganzjährig betrieben, das Massageangebot gibt es jeweils nur bis Mitte Oktober.

promobil Stellplatz-Radar Der Campingpark Wulfener Hals auf der Ostseeinsel Fehmarn bietet einen schönen Spielplatz für die Kids.



Der Campingpark Rerik bietet neben einem Wellnesshaus mit Sauna auch Sanitäranlagen mit Fußbodenheizung, einen eigenen Kindersanitärbereich und Privatbäder zum Mieten. Mit dem Regenbogen Boltenhagen ist in der Campingplatzauswahl ein weiteres Ostseeheilbad mit einem Campingangebot vertreten: Auf dem Regenbogen-Platz wartet das Wellnesszentrum "Paradies" mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Holzofensauna und Dampfsauna.

Wer im Winter auf einen dieser Campingplätze an der Ostsee reist, sollte sich vorab über die Öffnungszeiten von Einrichtungen wie Lebensmittelladen, Restaurant oder Imbiss erkundigen. Es kann durchaus vorkommen, dass bestimmte Einrichtungen in der Nebensaison nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Außerdem empfiehlt es sich, vorher anzufragen, ob man in den Wintermonaten reservieren muss oder spontan anreisen kann. Wer das alles im Voraus klärt, wind- und wasserfeste Kleidung einpackt und das Saunahandtuch nicht vergisst, für den steht dem Wintercamping an der Ostsee nichts mehr im Weg.

Wohltuende Auszeit durch Wellness In der kalten Jahreszeit lassen sich lange Strandspaziergänge am Ostseestrand perfekt mit verschiedenen Wellnessanwendungen und Saunabesuchen verbinden. Zwei Campingplätze in unserer Auswahl bieten besondere Wellnessangebote.

promobil Stellplatz-Radar Auf dem Regenbogen-Platz in Boltenhagen wartet das Wellnesszentrum "Paradies" mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Holzofensauna und Dampfsauna.



Dass der Name Programm ist, beweist das Wellness-Camp Düne 6 im Ostseeheilbad Zingst mit seinem 2.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Wasser im Hallenbad wird mit chlorfreiem Süßwasser betrieben. Schwitzen kann man in vier verschiedenen Saunen. Vom Ruheraum aus blickt man über den Platz bis an den Ostseedeich. Ein Fitnessbereich mit Geräten für Kraft und Ausdauer sowie Massagen und Kosmetikbehandlungen ergänzen das Angebot.