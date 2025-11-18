Ohne Böller und Feuerwerk: 7 Top-Campingplätze für Silvester 2025 mit Hund

Silvester bedeutet für viele Menschen Party, Raketen und Lärm – für Hunde dagegen oft Angst, Stress und Fluchtgefahr. Immer mehr Camperinnen und Camper suchen daher gezielt nach feuerwerksfreien Orten, an denen ihre Vierbeiner zur Ruhe kommen können. Die gute Nachricht: In Deutschland gibt es zahlreiche Campingplätze, die an Silvester bewusst auf Böllerei verzichten.

TUI hat gemeinsam mit dem Campingportal PiNCAMP über 1.300 hundefreundliche Plätze ausgewertet – das Ergebnis ist ein umfassendes Ranking, das unter anderem Google-Bewertungen, Strandnähe, Tierärzte im Umkreis und vor allem Feuerwerksfreiheit berücksichtigt. Besonders wichtig: Nur Plätze, die ein explizites Böllerverbot aussprechen oder in nachweislich ruhiger Lage ohne Silvesterlärm liegen, wurden hier für die Topliste berücksichtigt.

Auf dieser Basis stellen wir Ihnen sieben ausgewählte Campingplätze vor, die an Silvester absolut ruhig bleiben – und damit besonders für Hunde, sensible Menschen oder Ruhesuchende geeignet sind.

1. Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern)

18225 Kühlungsborn (D) Campingpark Kühlungsborn 51 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ostsee, Sandstrand und keine Böller: Der Platz kombiniert Komfort mit Entspannung. Mit über 500 Stellplätzen bleibt es dennoch leise – der feuerwerksfreie Jahreswechsel ist hier Programm.

2. Stover Strand Camping (Hamburg)

21423 Drage (D) Camping Stover Strand 9 Bewertungen 26,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Direkt an der Elbe gelegen, punktet der Platz mit Naturflair und konsequentem Böllerverzicht. Praktisch: 22 Tierärzte sind im Umkreis – ideal für empfindliche Vierbeiner.

3. Campingplatz Ecktannen (Mecklenburg-Vorpommern)

17192 Waren (Müritz) (D) CampingPlatz Ecktannen 43 Bewertungen 36,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Am Müritz-Nationalpark gelegen, bietet dieser Naturplatz echte Stille. Feuerwerk ist hier tabu – und das Gelände grenzt direkt an lange Spazierwege durch den Wald.

4. Südsee-Camp Wietzendorf (Niedersachsen)

29649 Wietzendorf (D) Südsee-Camp 14 Bewertungen 41,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Trotz Freizeitpark-Flair gibt es feuerwerksfreie Zonen. Gerade für Familien mit Kind und Hund eine entspannte Kombi aus Action und Rückzugsort.

5. Königlicher Campingpark Sanssouci (Brandenburg)

14471 Potsdam (D) Campingpark Sanssouci 17 Bewertungen 57,12 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Vor den Toren Berlins überzeugt der Campingplatz mit seiner Lage am Wasser und mitten im Landschaftsschutzgebiet. Zum Jahresende gibt es besondere Angebote auf dem Platz.

6. Campingpark Kerstgenshof (Nordrhein-Westfalen)

47665 Sonsbeck (D) Campingpark Kerstgenshof 10 Bewertungen 23,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser Campingplatz liegt inmitten von weiten Feldern und Flusslandschaften. Hier genießen Mensch und Tier Ruhe und Erholung.

7. Ostsee-Campingplatz Liebeslaube (Mecklenburg-Vorpommern)

23968 Hohenkirchen (D) Campingplatz Liebeslaube 10 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Naturstrand zwischen der Hansestadt Wismar und dem Ostseebad Boltenhagen liegt der Campingplatz Liebeslaube. Ein Hundestrand ist 500 Meter entfernt.