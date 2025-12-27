Das waren unsere Top-Reiseinspirationen 2025: Natur, Camping, Sonne

Am Jahresende ist es immer wieder spannend zu sehen, welche Reiseartikel unsere Leserinnen und Leser besonders inspiriert, begeistert und zum Klicken gebracht haben? Dieses Jahr waren es Natur-Reiseziele direkt vor der Haustür, günstige Übernachtungsmöglichkeiten und eine große Sehnsucht nach Sonne und Süden.

Das sind unsere Top-Reiseinspirationen 2025.

1. Naturwunder in Deutschland Im meistgeklickten Artikel des Jahrs stellen wir drei besondere Naturwunder in Deutschland vor, die sich perfekt mit dem Wohnmobil entdecken lassen: die beeindruckende Breitachklamm im Allgäu mit ihren bis zu 150 m hohen Felswänden, den mystischen Blautopf in Blaubeuren und den kalkversteinerten Wasserbaum von Ockensen im Weserbergland.

Joachim Negwer Mit bis zu 150 Meter hohen Wänden zählt die Breitachklamm bei Oberstdorf zu den tiefsten Felsenschluchten Mitteleuropas.



Alle drei Orte wurden bei der Wahl zum "Naturwunder des Jahres 2025" ausgezeichnet und bieten spektakuläre Naturerlebnisse. Zu jedem Naturhighlight gibt es einen praktischen Stellplatz-Tipp in der Nähe, der sich ideal als Ausgangspunkt für Ausflüge eignet.

2. Campingplatz-Redaktionstipps Deutschland Die Stellplatz- und Campingplatz-Dichte nimmt immer mehr zu. Was das Angebot vergrößert – erschwert allerdings bisweilen die Wahl des richtigen Platzes. Dieser häufig gelesene Artikel stellt sieben ganz besondere Campingplätze in Deutschland vor, die sich für einen unvergesslichen Urlaub eignen – vom naturverbundenen Bio-Camping auf der Schwäbischen Alb über idyllische Stellplätze am Bodensee und im Spreewald bis zu ruhigen Campingmomenten an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Willi Löben Spreewald-Natur-Camping: Besonders für Naturliebhaber und Outdoorsportler ein kleines Paradies.



Jeder Platz hat seinen eigenen Charme: Ruhe und Natur für Wander- und Wassersportfans, familienfreundliche Bauernhof-Atmosphäre oder die Nähe zu Freizeitattraktionen und Städten.

3. Gratis-Stellplätze für Wohnmobile Campingurlaub gilt als preisbewusste Urlaubsform. Daher ist es wenig verwunderlich, dass unser Artikel, der die Top 13 kostenlosen Stellplätze hierzulande vorstellt, weit oben im Ranking liegt.

Klaus Zwingenberger Der Wohnmobilparkplatz Bleichwiese in Hitzacker (Elbe).



Die Liste basiert auf Nutzerbewertungen aus der Stellplatz-Radar-App und reicht von naturnahen Plätzen am Fluss wie dem Wohnmobilparkplatz Bleichwiese in Hitzacker/Elbe über zentrale Ortsstellplätze wie in Marktleuthen im Fichtelgebirge.

4. Routen nach Kroatien Statt direkt an die dalmatinische Küste zu fahren, führen diese drei vorgeschlagenen Touren von München aus über Kärnten und Slowenien. Die Routen führen über klare Seen und charmante Städte, durch die Steiermark und Bosnien-Herzegowina mit Weinlandschaften und Nationalparks oder über Südtirol und die italienische Adria, wo mediterranes Flair und abwechslungsreiche Etappen auf dem Plan stehen. Ziel ist Zadar, doch zahlreiche lohnende Zwischenstopps bereichern den Roadtrip und machen ihn abwechslungsreicher als eine reine Anfahrt.

Annette Fruehauf Vergleichsweise wenig Touristen sind im Una Nationalpark in Bosnien-Herzegowina.



Zu jeder Route gibt es praktische Hinweise zu sehenswerten Etappen, Landschaften, Stell- und Campingplätzen sowie kulturellen Highlights entlang des Weges – ideal für Reisende, die sich Zeit nehmen und ihre Kroatien-Anreise zu einem eigenen Erlebnis machen wollen.

5. Winterflucht nach Spanien Viele Leserinnen und Leser interessierten sich für eine Überwinterung mit dem Wohnmobil im sonnigen Süden. In unserem Artikel zeigen wir, wo Sie die Sonne an der spanischen Mittelmeerküste am besten genießen und welche Campingplätze starke Rabatte für Langzeitaufenthalte bieten.

Sophia Pfisterer Langzeitcamping in Spanien - Sommer und Sonne statt Eis und Schnee.



So viel sei gesagt: Als besonders beliebte Regionen gelten Murcia und Andalusien, wo im Herbst und Winter tagsüber oft frühlingshafte 15–25°C herrschen. Außerdem sind hier zahlreiche Campingplätze geöffnet sind, die sich auf Langzeitaufenthalte eingestellt haben. Rabatte finden ebenfalls sich überall – von Strandplätzen an der Costa Blanca über Küstenstandorte in Andalusien bis hin zu naturnah gelegenen Anlagen im Naturpark Cabo de Gata. Je länger man bleibt, desto günstiger werden die Tagespreise.