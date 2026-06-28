Sterne-Hopping im Wohnmobil: 13 Gourmet-Adressen mit Stellplatz

Mehr Gänge als ein Ducato: Wer es kulinarisch mal so richtig krachen lassen will, findet in Deutschland 339 Restaurants, die in der Gourmet-Bibel Guide Michelin mindestens einen Stern verzeichnen. promobil stellt 13 der im Juni neu ausgezeichneten Restaurants vor und zeigt, welcher Stellplatz sich gut als Basislager eignet.

Arc Restaurant (Hamburg) – 1 Stern Im Arc gibt es ein klar positioniertes Konzept: ein auf Fisch und Meeresfrüchten basierendes Menü (mit vegetarischer Alternative), serviert in vielen kleinen Gängen. Begleitungen sind auch alkoholfrei möglich.

Zum Stellplatz Heiligengeistfeld sind es 2,7 Kilometer, die man bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann.

20359 Hamburg (D) Stellplatz Heiligengeistfeld 42 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gourmetrestaurant "1751" (Schwerin) – 1 Stern Das Restaurant "1751" im über 250 Jahre alten Weinhaus im Stadtzentrum punktet mit historischem Ambiente im restaurierten Tonnengewölbe (am Wochenende teils mit Live-Piano-Musik). Küchenchef Marcel Kube und Team kochen modern und saisonal, meist mit regionalen Produkten. Angeboten wird ein ambitioniertes Menü, vegetabil geprägt, mit je einer Fisch- und Fleischoption; wählbar in fünf oder sieben Gängen plus optionalem Extragang. Dazu kommt eine ambitionierte Weinkarte.

Praktisch: Der Stellplatz "am Stadthafen" ist nur 600 Meter entfernt.

19061 Schwerin (D) Stellplatz am Stadthafen 35 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ostseelounge (Dierhagen) – 1 Stern Die Ostseelounge verbindet Fine Dining mit Ostsee-Ambiente, ein Highlight ist der Dünenblick. Kulinarisch steht eine moderne, saisonale Küche mit klassisch-französischer Basis und Menüfokus im Mittelpunkt.

Campen kann man nur 200 Meter entfernt auf dem Ostseecamp Dierhagen.

18347 Dierhagen (D) OstseeCamp Dierhagen 9 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Porte Neuf (Detmold) – 1 Stern Am Rand der Detmolder Altstadt liegt ein kleines, chic-modern gestaltetes Restaurant mit angenehmer Wohlfühl-Atmosphäre. Küchenchef und Patron Daniel C. Fischer kocht ambitioniert und kombiniert französische mit fernöstlichen Einflüssen mit zeitgemäßer Handschrift. Das Menü gibt es wahlweise mit vier oder sechs Gängen, auf Vorbestellung auch mit neun Gängen. Dazu passt ein engagierter, freundlicher Service mit sicherer Weinberatung – und dass die Küche die Teller teils selbst an den Tisch bringt, unterstreicht den persönlichen Stil. Für Aperitif, Digestif oder Kaffee bietet sich die Terrasse an.

Der Stellplatz "Werrebogen" ist 1,2 Kilometer entfernt.

32756 Detmold (D) Stellplatz Werrebogen 48 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Harzfenster by Johannes Steingrüber (Seesen) – 1 Stern Im Hotel "Görtler" ist fürs Harzfenster ein kleiner, exklusiver Restaurantbereich eingerichtet, farblich an die Natur angelehnt – auffällig sind die waldgrün mit Alcantara bezogenen Tische. Eine offene Küchenzeile fürs Finish und Anrichten bietet noch mehr fürs Auge. Atmosphäre: heimelig, intim, mit charmant-lockerem, zugleich anspruchsvollem Service (inkl. Sommelier). Gekocht wird ein Menü mit sieben bis zehn Gängen. Die Küche setzt auf kreative, eher reduzierte Kombinationen mit klaren Aromen und spürbarer Balance; asiatische Einflüsse sind deutlich erkennbar und setzen raffinierte Akzente. Dazu gibt es Weinbegleitung oder alkoholfreies Pairing.

Zum Stellplatz "Schützenplatz Seesen" sind es 2,3 Kilometer.

38723 Seesen (D) Schützenplatz Seesen 7 Bewertungen Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

THE CLOUD by Käfer (München) – 2 Sterne Das Restaurant in der BMW-Welt hat sich dem Konzept des "Culinary Nomadism" verschrieben und setzt auf jährlich wechselnde kulinarische Reisen. Für 2026 wird als Schwerpunkt eine Menüreise durch Ost- und Südafrika beschrieben; dazu werden Wein- und alkoholfreie Begleitungen angeboten.

Zum Stellplatz "München Olympiapark Harfe" sind es 1,8 Kilometer.

80809 München (D) München Olympiapark Harfe 4 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Staderer (Eichstätt) – 1 Stern Das Restaurant Staderer im Hotel "Das Altmühltal" liegt direkt an der Altmühl und bietet ein modern-elegantes Ambiente mit großer Fensterfront und Terrasse am Fluss. Küchenchef Benjamin Schöneich kocht ein französisch basiertes, weltoffenes Fünf-Gänge-Menü, das durch präzise Handwerksarbeit und stimmige Balance auffällt. Dazu gibt es eine jahrgangsstarke Weinkarte mit Fokus auf Deutschland, Italien und Frankreich sowie optional Wein- oder alkoholfreies Pairing.

In 1,9 Kilometern erreicht man den Stellplatz "an der Altmühl".

85072 Eichstätt (D) Stellplatz an der Altmühl 55 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Cølbo (Klingenberg am Main) – 1 Stern Patron und Küchenchef Moritz Techet setzt im Cølbo ein modern-kreatives Konzept um, getragen von einem Überraschungsmenü mit rund zehn kleineren und größeren Gängen. Die Küche arbeitet technisch sehr präzise und konzentriert sich bei den Kombinationen auf das Wesentliche; Grundlage sind ausgesuchte, überwiegend regionale Produkte. Vieles entsteht aus eigener Hand: Kräuter aus dem Garten, gesammelte Pilze und Früchte, dazu Fermentation und Eingemachtes. Der Schwerpunkt liegt klar auf vegetarischen Gerichten.

Der gut ausgestattete Stellplatz "Main-Berg-Blick" ist nur 350 Meter entfernt.

63911 Klingenberg am Main (D) Wohnmobilstellplatz MAIN.BERG.BLICK. 48 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

L.A. Jordan (Deidesheim) – 3 Sterne Das L.A. Jordan steigt 2026 in den Drei-Sterne-Himmel auf. Im Fokus steht eine sehr präzise, produktzentrierte Küche, mit besonderer Stärke bei Fisch und Meeresfrüchten.

Übernachten kann man auf dem Stellplatz "am Weinhaus Villa Giessen" in 850 Meter Entfernung.

67146 Deidesheim (D) Stellplatz am Weinhaus Villa Gießen 10 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dopamin (Saarburg) – 1 Stern Das Dopamin punktet mit seiner Lage direkt an der Saar und Blick auf die Saarburg. Küchenchef Axel Boesen kocht modern-kreativ mit asiatischen und nordischen Akzenten; angeboten wird ein Menü mit vier, sechs oder sieben Gängen. Die Weinkarte setzt Schwerpunkte bei Riesling und Spätburgunder von Saar und Mosel. Ergänzend gibt es einen Chef’s Table am Bar-Counter (dort nur komplettes Menü).

Der Reisemobilpark Saarburg ist gerade einmal 1,1 Kilometer entfernt.

54439 Saarburg (D) Reisemobilpark Saarburg 168 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Mühle (Schluchsee) – 2 Sterne In der "Mühle" kocht Küchenchef Fabian Obergfell eine moderne, sehr feinfühlige und filigrane Küche, handwerklich extrem präzise. Viele Gerichte sind bewusst auf wenige Komponenten reduziert, die exakt aufeinander abgestimmt werden; als Beispiel wird ein Kalbsbries mit krosser Kruste und cremigem Kern genannt, serviert u. a. mit Vin-Jaune-Sud, Spitzkohl und eingelegten Trauben. Das Menü ist auf sieben Gänge angelegt; bereits die Snacks stimmen darauf ein. Zur Begleitung gibt es wahlweise Wein oder eine alkoholfreie Pairing-Variante.

Zum Stellplatz "am Schluchsee" sind es 1,6 Kilometer.

79859 Schluchsee (D) Stellplatz am Schluchsee 34 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eatrenalin (Rust) – 1 Stern Eatrenalin ist ein futuristisches, multisensorisches Gourmet-Format mit Ticketsystem: Vorab wählt man eines von zwei 8-Gänge-Menüs ("Red Dimensions" mit Fisch/Fleisch oder "Green Dimensions" vegetarisch) plus Getränkebegleitung; optional gibt es Upgrade-Varianten wie "Exclusive", "Champagne" oder "Sommelier Dinner". Während der rund zweistündigen Eatrenalin Experience wird man auf "Floating Chairs" durch mehrere Themenräume geführt, in denen abgestimmte Häppchen und Gerichte serviert werden. Kulinarisch steht eine modern-kreative, international inspirierte Küche aus Top-Produkten im Mittelpunkt, präzise ausbalanciert.

Der Stellplatz "am Europa-Park" ist 1,3 Kilometer entfernt.

77977 Rust (D) Stellplatz am Europa Park 10 Bewertungen 42,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Café GUPI (Weil am Rhein) – 1 Stern Das Café GUPI ist als trendiges Restaurant-Bar-Konzept in einem ehemaligen Gärtnerhaus auf dem Gelände eines historischen Landguts untergebracht; im Sommer spielt auch die Terrasse im Läublinpark eine wichtige Rolle. Küchenchef Christoph Düster kocht eine modernisierte Klassik mit starkem Produktfokus; angeboten wird ein 4-Gänge-Menü. Die Atmosphäre ist bewusst casual, getragen von einem lockeren, sehr präsenten Service unter Leitung von Weinprofi Christoph Schneider, der aus einer Weinauswahl mit über 500 Etiketten empfiehlt. Der Name "GUPI" verweist auf die regionalen Weine Gutedel und Pinot – Weinbezug ist hier Programm.

Der Stellplatz "am Laguna Badeland" ist 1,6 Kilometer entfernt.

79576 Weil am Rhein (D) Stellplatz am Laguna Badeland 12 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zum Schluss noch ein praktischer Tipp für die Reiseplanung: Gerade bei diesen frisch ausgezeichneten Adressen ist die Nachfrage erfahrungsgemäß hoch – früh reservieren lohnt sich, ebenso ein kurzer Check der Menüzeiten, damit der Abend nicht in Hektik endet.