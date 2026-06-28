Sterne-Hopping im Wohnmobil: 13 Gourmet-Adressen mit Stellplatz

Mehr Gänge als ein Ducato: Wer es kulinarisch mal so richtig krachen lassen will, findet in Deutschland 339 Restaurants, die in der Gourmet-Bibel Guide Michelin mindestens einen Stern verzeichnen. promobil stellt 13 der im Juni neu ausgezeichneten Restaurants vor und zeigt, welcher Stellplatz sich gut als Basislager eignet.
Arc Restaurant (Hamburg) – 1 Stern
Im Arc gibt es ein klar positioniertes Konzept: ein auf Fisch und Meeresfrüchten basierendes Menü (mit vegetarischer Alternative), serviert in vielen kleinen Gängen. Begleitungen sind auch alkoholfrei möglich.
Zum Stellplatz Heiligengeistfeld sind es 2,7 Kilometer, die man bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann.
Gourmetrestaurant "1751" (Schwerin) – 1 Stern
Das Restaurant "1751" im über 250 Jahre alten Weinhaus im Stadtzentrum punktet mit historischem Ambiente im restaurierten Tonnengewölbe (am Wochenende teils mit Live-Piano-Musik). Küchenchef Marcel Kube und Team kochen modern und saisonal, meist mit regionalen Produkten. Angeboten wird ein ambitioniertes Menü, vegetabil geprägt, mit je einer Fisch- und Fleischoption; wählbar in fünf oder sieben Gängen plus optionalem Extragang. Dazu kommt eine ambitionierte Weinkarte.
Praktisch: Der Stellplatz "am Stadthafen" ist nur 600 Meter entfernt.
Ostseelounge (Dierhagen) – 1 Stern
Die Ostseelounge verbindet Fine Dining mit Ostsee-Ambiente, ein Highlight ist der Dünenblick. Kulinarisch steht eine moderne, saisonale Küche mit klassisch-französischer Basis und Menüfokus im Mittelpunkt.
Campen kann man nur 200 Meter entfernt auf dem Ostseecamp Dierhagen.
Porte Neuf (Detmold) – 1 Stern
Am Rand der Detmolder Altstadt liegt ein kleines, chic-modern gestaltetes Restaurant mit angenehmer Wohlfühl-Atmosphäre. Küchenchef und Patron Daniel C. Fischer kocht ambitioniert und kombiniert französische mit fernöstlichen Einflüssen mit zeitgemäßer Handschrift. Das Menü gibt es wahlweise mit vier oder sechs Gängen, auf Vorbestellung auch mit neun Gängen. Dazu passt ein engagierter, freundlicher Service mit sicherer Weinberatung – und dass die Küche die Teller teils selbst an den Tisch bringt, unterstreicht den persönlichen Stil. Für Aperitif, Digestif oder Kaffee bietet sich die Terrasse an.
Der Stellplatz "Werrebogen" ist 1,2 Kilometer entfernt.
Harzfenster by Johannes Steingrüber (Seesen) – 1 Stern
Im Hotel "Görtler" ist fürs Harzfenster ein kleiner, exklusiver Restaurantbereich eingerichtet, farblich an die Natur angelehnt – auffällig sind die waldgrün mit Alcantara bezogenen Tische. Eine offene Küchenzeile fürs Finish und Anrichten bietet noch mehr fürs Auge. Atmosphäre: heimelig, intim, mit charmant-lockerem, zugleich anspruchsvollem Service (inkl. Sommelier). Gekocht wird ein Menü mit sieben bis zehn Gängen. Die Küche setzt auf kreative, eher reduzierte Kombinationen mit klaren Aromen und spürbarer Balance; asiatische Einflüsse sind deutlich erkennbar und setzen raffinierte Akzente. Dazu gibt es Weinbegleitung oder alkoholfreies Pairing.
Zum Stellplatz "Schützenplatz Seesen" sind es 2,3 Kilometer.
THE CLOUD by Käfer (München) – 2 Sterne
Das Restaurant in der BMW-Welt hat sich dem Konzept des "Culinary Nomadism" verschrieben und setzt auf jährlich wechselnde kulinarische Reisen. Für 2026 wird als Schwerpunkt eine Menüreise durch Ost- und Südafrika beschrieben; dazu werden Wein- und alkoholfreie Begleitungen angeboten.
Zum Stellplatz "München Olympiapark Harfe" sind es 1,8 Kilometer.
Staderer (Eichstätt) – 1 Stern
Das Restaurant Staderer im Hotel "Das Altmühltal" liegt direkt an der Altmühl und bietet ein modern-elegantes Ambiente mit großer Fensterfront und Terrasse am Fluss. Küchenchef Benjamin Schöneich kocht ein französisch basiertes, weltoffenes Fünf-Gänge-Menü, das durch präzise Handwerksarbeit und stimmige Balance auffällt. Dazu gibt es eine jahrgangsstarke Weinkarte mit Fokus auf Deutschland, Italien und Frankreich sowie optional Wein- oder alkoholfreies Pairing.
In 1,9 Kilometern erreicht man den Stellplatz "an der Altmühl".
Cølbo (Klingenberg am Main) – 1 Stern
Patron und Küchenchef Moritz Techet setzt im Cølbo ein modern-kreatives Konzept um, getragen von einem Überraschungsmenü mit rund zehn kleineren und größeren Gängen. Die Küche arbeitet technisch sehr präzise und konzentriert sich bei den Kombinationen auf das Wesentliche; Grundlage sind ausgesuchte, überwiegend regionale Produkte. Vieles entsteht aus eigener Hand: Kräuter aus dem Garten, gesammelte Pilze und Früchte, dazu Fermentation und Eingemachtes. Der Schwerpunkt liegt klar auf vegetarischen Gerichten.
Der gut ausgestattete Stellplatz "Main-Berg-Blick" ist nur 350 Meter entfernt.
L.A. Jordan (Deidesheim) – 3 Sterne
Das L.A. Jordan steigt 2026 in den Drei-Sterne-Himmel auf. Im Fokus steht eine sehr präzise, produktzentrierte Küche, mit besonderer Stärke bei Fisch und Meeresfrüchten.
Übernachten kann man auf dem Stellplatz "am Weinhaus Villa Giessen" in 850 Meter Entfernung.
Dopamin (Saarburg) – 1 Stern
Das Dopamin punktet mit seiner Lage direkt an der Saar und Blick auf die Saarburg. Küchenchef Axel Boesen kocht modern-kreativ mit asiatischen und nordischen Akzenten; angeboten wird ein Menü mit vier, sechs oder sieben Gängen. Die Weinkarte setzt Schwerpunkte bei Riesling und Spätburgunder von Saar und Mosel. Ergänzend gibt es einen Chef’s Table am Bar-Counter (dort nur komplettes Menü).
Der Reisemobilpark Saarburg ist gerade einmal 1,1 Kilometer entfernt.
Mühle (Schluchsee) – 2 Sterne
In der "Mühle" kocht Küchenchef Fabian Obergfell eine moderne, sehr feinfühlige und filigrane Küche, handwerklich extrem präzise. Viele Gerichte sind bewusst auf wenige Komponenten reduziert, die exakt aufeinander abgestimmt werden; als Beispiel wird ein Kalbsbries mit krosser Kruste und cremigem Kern genannt, serviert u. a. mit Vin-Jaune-Sud, Spitzkohl und eingelegten Trauben. Das Menü ist auf sieben Gänge angelegt; bereits die Snacks stimmen darauf ein. Zur Begleitung gibt es wahlweise Wein oder eine alkoholfreie Pairing-Variante.
Zum Stellplatz "am Schluchsee" sind es 1,6 Kilometer.
Eatrenalin (Rust) – 1 Stern
Eatrenalin ist ein futuristisches, multisensorisches Gourmet-Format mit Ticketsystem: Vorab wählt man eines von zwei 8-Gänge-Menüs ("Red Dimensions" mit Fisch/Fleisch oder "Green Dimensions" vegetarisch) plus Getränkebegleitung; optional gibt es Upgrade-Varianten wie "Exclusive", "Champagne" oder "Sommelier Dinner". Während der rund zweistündigen Eatrenalin Experience wird man auf "Floating Chairs" durch mehrere Themenräume geführt, in denen abgestimmte Häppchen und Gerichte serviert werden. Kulinarisch steht eine modern-kreative, international inspirierte Küche aus Top-Produkten im Mittelpunkt, präzise ausbalanciert.
Der Stellplatz "am Europa-Park" ist 1,3 Kilometer entfernt.
Café GUPI (Weil am Rhein) – 1 Stern
Das Café GUPI ist als trendiges Restaurant-Bar-Konzept in einem ehemaligen Gärtnerhaus auf dem Gelände eines historischen Landguts untergebracht; im Sommer spielt auch die Terrasse im Läublinpark eine wichtige Rolle. Küchenchef Christoph Düster kocht eine modernisierte Klassik mit starkem Produktfokus; angeboten wird ein 4-Gänge-Menü. Die Atmosphäre ist bewusst casual, getragen von einem lockeren, sehr präsenten Service unter Leitung von Weinprofi Christoph Schneider, der aus einer Weinauswahl mit über 500 Etiketten empfiehlt. Der Name "GUPI" verweist auf die regionalen Weine Gutedel und Pinot – Weinbezug ist hier Programm.
Der Stellplatz "am Laguna Badeland" ist 1,6 Kilometer entfernt.
Zum Schluss noch ein praktischer Tipp für die Reiseplanung: Gerade bei diesen frisch ausgezeichneten Adressen ist die Nachfrage erfahrungsgemäß hoch – früh reservieren lohnt sich, ebenso ein kurzer Check der Menüzeiten, damit der Abend nicht in Hektik endet.