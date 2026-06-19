Top 10 Usedom Stellplätze 2026: Wohnmobil-Parkplätze mit Preis & Ausstattung

Es ist einer dieser Morgen, an denen die Sonne schon beim Aufstehen lächelt. Die Luft riecht nach Salz, Tang und frischem Kaffee. Für Wohnmobilfahrer ist das der perfekte Start – denn wenn die Sonne scheint, wird der Tag auf Usedom garantiert gut. Mit rund 2.000 Sonnenstunden im Jahr ist die Insel einer der hellsten Flecken Deutschlands. Kein Wunder, dass hier im Sommer die Stellplätze knapp und die Preise hoch sind.

Doch Usedom ist mehr als nur Sonne und Strand. Die Insel hat Geschichte, Charme und jede Menge Überraschungen.

Die Kaiserbäder: Wo Berlin baden ging

Alles begann vor über 200 Jahren, als die ersten wohlhabenden Berliner hierherkamen, um sich in der Ostsee zu erholen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Usedom zum mondänen Treffpunkt der High Society – dank Kaiser Wilhelm II., der im Süden der Insel seine Aufwartung machte. Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck wurden zu den "Kaiserbädern" und sind bis heute ein Synonym für Eleganz, Bäderarchitektur und das berühmte "Sehen und Gesehen werden".

Die Promenade ist mit neun Kilometern die längste Europas. Hier flaniert man zwischen prunkvollen Villen, genießt ein Eis in einem der historischen Cafés oder lässt den Blick über die Ostsee schweifen. Die Seebrücken von Ahlbeck und Heringsdorf sind Wahrzeichen der Insel – und perfekte Orte, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Die Bernsteinbäder: Wo die Insel schmal wird

Nördlich der Kaiserbäder liegt das geheimnisvolle Herz Usedoms: die Bernsteinbäder Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz. Hier ist die Insel an ihrer schmalsten Stelle nur wenige hundert Meter breit – als würde sie jeden Moment zwischen Ostsee und Achterwasser zerbrechen. Doch genau das macht den Reiz aus: auf der einen Seite das wilde, salzige Meer, auf der anderen das ruhige, süße Achterwasser.

Andreas Dumke Die Ostseebäder im Süden punkten mit der „Kaiserarchitektur”, hier in Bansin.

Die Bernsteinbäder sind das Gegenteil von Trubel. Hier gibt es keine großen Hotels, sondern kleine Fischerdörfer mit reetgedeckten Häusern und gemütlichen Hafenkneipen. Wer Glück hat, findet am Steilufer ein Stück Bernstein – das "Gold der Ostsee". Und wer noch mehr Glück hat, erlebt die Insel so, wie sie früher war: unaufgeregt, ursprünglich, voller Geschichten.

Peenemünde: Wo die Geschichte schwer wiegt

Im Norden Usedoms liegt ein Ort, der alles andere als idyllisch ist: Peenemünde. Hier wurde während des Zweiten Weltkriegs die erste Großrakete der Welt entwickelt – die V2. Heute erinnert das Historisch-Technische Museum an diese düstere Zeit. Es ist ein Ort zum Nachdenken, aber auch ein Ort, der zeigt, wie aus Zerstörung etwas Neues entstehen kann.

Wer nach dem Besuch des Museums eine Pause braucht, findet sie am Strand von Karlshagen oder Trassenheide. Hier ist die Ostsee wieder wild und frei – und die Gedanken können mit den Wellen davontreiben.

Klaus Zwingenberger Wo die Sonne zu Hause und der Strand schier ohne Ende ist: im Sand Usedoms.

Usedomer Schweiz und Achterwasser

Wer genug vom Strand hat, findet im Hinterland Usedoms ein kleines Paradies: die Usedomer Schweiz. Die hügelige Landschaft mit ihren Seen, Wäldern und Wiesen ist ein Eldorado für Wanderer und Radfahrer. Die Gletscher der letzten Eiszeit haben hier eine einzigartige Natur geschaffen – mit Aussichtspunkten wie dem Sieben-Seen-Blick oder dem Kückelsberg, von denen man über die ganze Insel schauen kann.

Susanne Krauss Auf Entdeckungstour: Usedoms Naturlandschaft bietet Wege für Neugierige.

Besonders lohnend: eine Radtour auf den Spuren des Malers Lyonel Feininger. Der berühmte Künstler hat hier viele seiner Motive gefunden – und wer mit offenen Augen durch die Usedomer Schweiz fährt, entdeckt sie wieder.

Das Achterwasser ist das blaue Herz Usedoms. Die Lagune ist ein Traum für Wassersportler: Hier kann man kajaken, stand-up-paddeln oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Die Ufer sind gesäumt von Schilf und alten Bäumen, und wenn die Sonne untergeht, färbt sich das Wasser golden.

10 Top-Stellplätze auf Usedom

Mit dem Wohnmobil nach Usedom? Hier sind fünf Stellplätze, die perfekt für einen Zwischenstopp oder einen längeren Aufenthalt sind:

Stellplatz am Yachthafen Karlshagen

17449 Karlshagen (D) Parkplatz am Yachthafen Karlshagen 10 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz liegt direkt am Wasser – mit Blick auf die Yachten und die Ostsee.

Kein Durchgangsverkehr, aber trotzdem nah am Ortskern von Karlshagen.

Der Usedomer Bäderbahn-Halt ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Stellplatz am Wiesenrand (Heringsdorf)

17419 Heringsdorf (D) Stellplatz am Wiesenrand 45 Bewertungen 22,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Sehr gepflegt und familienfreundlich.

Schöne Wiesen zum Entspannen.

Kurzer Weg zu den Kaiserbädern.

Stellplatz Jürgen Wille (Heringsdorf)

17429 Heringsdorf (D) Stellplatz Jürgen Wille 32 Bewertungen 33,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Sehr sauber und gut organisiert.

Netter Betreiber mit norddeutschem Humor.

Hunde willkommen (1 €/Nacht). Reisemobilhafen am Alten Forsthaus (Heringsdorf)

17419 Heringsdorf (D) Reisemobilhafen „Am alten Forsthaus“ 16 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz liegt mitten im Wald, umgeben von alten Bäumen und viel Grün.

Nur 15 Gehminuten von den Kaiserbädern und der berühmten Strandpromenade entfernt.

Ausflugstipp: Wasserschloss Mellenthin Stellplatz am Autokino Usedom (Koserow)

17459 Koserow (D) Stellplatz am Autokino Usedom 40 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einzigartige Location – wer hat schon mal auf einem Autokino-Stellplatz übernachtet?

Gute Anbindung an den Usedomer Bäderbahn.

Ideal für Familien und Filmfans. Reisemobil-Stellplatz der Familie Knüppel (Bansin)

17429 Heringsdorf (D) Reisemobil-Stellplatz der Familie Knüppel 9 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Sehr sauber und familiär geführt.

Hunde willkommen (1 €/Nacht).

Gute Anbindung an die Kaiserbäder-Promenade. Stellplatz Ahlbeck am Bahnhof (Ahlbeck)

17419 Seebad Ahlbeck (D) Stellplatz Ahlbeck am Bahnhof 49 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: direkt gegenüber dem Bahnhof und nur 300 Meter vom Strand entfernt.

Ideal für einen spontanen Sprung ins Meer oder einen Abendspaziergang am Wasser.

Der Platz ist durch eine Hecke abgeschirmt. Stellplatz auf der Halbinsel Peenemünde

17449 Peenemünde (D) Stellplatz auf der Halbinsel Peenemünde 91 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Nah am Strand und am Historisch-Technischen Museum.

Perfekt für Geschichtsinteressierte und Naturliebhaber.

Schöne Spazierwege entlang der Ostsee.

Stellplatz Achterwasserblick (Sauzin)

17440 Sauzin (D) Stellplatz Achterwasserblick 9 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Traumhafter Blick aufs Achterwasser, perfekt für Sonnenuntergänge.

Ideal für Wassersportler: Kajak- und SUP-Verleih in der Nähe.

Kurzer Weg zum Strand von Loddin.

Am Zecheriner Hafen (Zecherin)

17449 Mölschow (D) Am Zecheriner Hafen 15 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Idyllische Lage am Wasser, perfekt für Angler und Naturliebhaber.

Sehr ruhig, aber mit guter Anbindung an die Insel.

Tipp: Frischen Fisch vom Hafen probieren – direkt vom Kutter! Ausflugstipps: Stettiner Haff, Greifswald, Anklam Wer noch weiter hinaus will, fährt zum Stettiner Haff. Von Ueckermünde aus starten hier Schiffe zur Insel Usedom oder nach Polen. Die Altstadt von Ueckermünde mit ihrem Schloss und dem Hafen ist ein perfekter Ort für eine Pause – und für alle, die Lust auf frischen Fisch haben. Hier lohnt sich der Stellplatz an der Uecker.

Ein weiterer Ausflugstipp jenseits der Insel ist Greifswald. Fischerdorfatmosphäre trifft hier auf modernes Sperrwerk. Ein besonderer Ort ist die Klosterruine Eldena, bekannt durch die Gemälde Caspar David Friedrichs. Hier bietet sich der Wohnmobilstellplatz am Museumshafen an.

Auf der Rückfahrt über den Ort Usedom im Süden ist der Weg nicht weit nach Anklam. Die Hansestadt bietet eine Fülle und Vielfalt an Backsteingothik, wie kaum eine andere. Tipp: Der Wohnmobilstellplatz Anklam.