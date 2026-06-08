Camping wie in Kanada – aber in der Uckermark! Neuer Wildwood-Platz am Wurlsee

Campen zwischen Kiefern und Birken, direkt am glasklaren See – der neue Wildwood-Standort in der Uckermark verspricht naturnahes Camping mit einem Hauch Kanada-Feeling. Seit Ende Mai ist der Platz am Wurlsee bei Lychen geöffnet.

Wer an Camping in Kanada denkt, hat Bilder von Waldlichtungen, stillen Seen und Lagerfeuer unter Bäumen im Kopf. Genau dieses Gefühl will der Wildwood Camping Uckermark vermitteln – nur eben rund 100 Kilometer nördlich von Berlin. Der Platz erstreckt sich über 15 Hektar und ist naturnah angelegt: Statt akkurat parzellierter Reihen stehen Wohnmobile und Zelte hier zwischen gewachsenen Bäumen. Kiefern spenden Schatten, Birken rahmen die Stellplätze ein, und der Wurlsee schimmert durch die Stämme.

Seit dem 29. Mai 2026 können Gäste hier übernachten, die Saison läuft bis zum 25. Oktober. Es ist der vierte Standort der jungen Camping-Marke nach der Lüneburger Heide, dem Harz und Rügen.

Stellplätze und Unterkünfte im Überblick Das Gelände umfasst unterschiedlich große Parzellen sowie Mietunterkünfte. Die Stellplätze verteilen sich auf verschiedene Bereiche:

Wilder Wald: Ein Bereich für gemeinsames Campen mit freier Platzwahl. Hier können sich Gruppen mit unterschiedlichen Fahrzeugen – vom Wohnmobil über den Van bis zum Zelt – zusammen niederlassen. Untergrund: Waldboden. Maximal 6 Gäste und 2 Hunde.

Ein Bereich für gemeinsames Campen mit freier Platzwahl. Hier können sich Gruppen mit unterschiedlichen Fahrzeugen – vom Wohnmobil über den Van bis zum Zelt – zusammen niederlassen. Untergrund: Waldboden. Maximal 6 Gäste und 2 Hunde. Zeltwiese: Eine kleine, autofreie Wiese in Ufernähe – ruhig, naturnah und mit freier Platzwahl. Ideal für Kuppelzelte, Solo-Zelte oder Biwak-Camping. Untergrund: Gras und Waldboden. Maximal 4 Gäste und 2 Hunde.

Eine kleine, autofreie Wiese in Ufernähe – ruhig, naturnah und mit freier Platzwahl. Ideal für Kuppelzelte, Solo-Zelte oder Biwak-Camping. Untergrund: Gras und Waldboden. Maximal 4 Gäste und 2 Hunde. Natur-Stellplätze: Parzellierte Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und größere Zelte, eingebettet zwischen den Bäumen.

Parzellierte Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und größere Zelte, eingebettet zwischen den Bäumen. Cabins: 6 Holzhütten in zwei Ausstattungsvarianten (Cabin Lodge und Cabin Trail) für Gäste ohne eigene Campingausrüstung. Strom, warme Duschen und WLAN sind im Übernachtungspreis enthalten. Kinder unter 6 Jahren übernachten kostenlos. Für einen Stellplatz "small" mit Stromanschluss zahlen zwei Personen ab 49 Euro.

17279 Lychen (D) Wildwood Camping Uckermark 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Wasser: Strand, Steg und Bootsverleih Der Wurlsee ist vom Platz aus direkt zugänglich. Ein etwa 25 Meter langer Sandstrand mit angrenzender Liegewiese lädt zum Baden ein. Am eigenen Steg können Gäste Kanus und Stand-up-Paddle-Boards ausleihen – Tagestouren oder mehrtägige Paddelausflüge durch die Uckermarkische Seenlandschaft starten direkt vor der Tür. Wer es wärmer mag, kann die Seesauna mit Holzofen und Blick aufs Wasser nutzen.

Ausstattung und Gemeinschaftsbereiche Der Platz verbindet Naturerlebnis mit durchdachtem Komfort:

Campladen: Frische Brötchen aus einer lokalen Bäckerei, Kaffee, Eis, kalte Getränke sowie regionale und ausgewählte vegane/vegetarische Produkte.

Frische Brötchen aus einer lokalen Bäckerei, Kaffee, Eis, kalte Getränke sowie regionale und ausgewählte vegane/vegetarische Produkte. Clubhaus: Gemütlicher Rückzugsort mit Kamin, Sofas, Brettspielen und Outdoor-Büchern – ideal bei schlechtem Wetter.

Gemütlicher Rückzugsort mit Kamin, Sofas, Brettspielen und Outdoor-Büchern – ideal bei schlechtem Wetter. Pizzaofen: Ein Ooni-Pizzaofen steht zum gemeinsamen Pizzabacken bereit. Teig und Belag gibt es im Campladen.

Ein Ooni-Pizzaofen steht zum gemeinsamen Pizzabacken bereit. Teig und Belag gibt es im Campladen. Feuerstellen und Grillplätze: Mehrere Plätze für Lagerfeuer und gemeinsames Grillen verteilen sich über das Gelände.

Mehrere Plätze für Lagerfeuer und gemeinsames Grillen verteilen sich über das Gelände. Naturspielplatz: Spielhütte und viel Raum zum Entdecken zwischen den Bäumen – für Kinder gibt es am Wasser, auf den Wiesen und im Wald jede Menge zu erkunden.

Wildwood Camping Das gemütlich eingerichtete Clubhaus lädt zum Verweilen ein.

Drei moderne Sanitärgebäude sind über den Platz verteilt. Eine Ver- und Entsorgungsstation für Campingfahrzeuge gibt es ebenfalls. Hunde sind auf dem Platz willkommen.

Ausgangspunkt für Touren in die Seenlandschaft Die Uckermark zählt zu den am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands – und zu den wasserreichsten. Rund um Lychen prägen Seen, Wälder und offene Flächen die Landschaft. Der Wurlsee-Wanderweg startet direkt am Campingplatz. Auch Radtouren und ausgedehnte Paddelausflüge durch die umliegende Seenlandschaft sind möglich. Mit etwas Glück lassen sich Rehe, Biber oder Fischotter aus nächster Nähe beobachten.

Über Wildwood Camping Die Idee zu Wildwood Camping entstand 2021. Zwei Jahre später eröffnete der erste Standort in der Lüneburger Heide, danach folgten der Harz und Rügen. Das Konzept: Das Unternehmen übernimmt bestehende Naturcampingplätze, renoviert behutsam im vorhandenen Rahmen und verzichtet auf die Versiegelung neuer Flächen. Im Mittelpunkt steht naturnahes Camping mit gestalterischem Anspruch – für erfahrene Camperinnen und Camper ebenso wie für Einsteigende. Weitere Standorte sind nach Unternehmensangaben in Planung.