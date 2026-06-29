5 außergewöhnliche Glamping-Unterkünfte am Wasser entdecken

Der Sommer hat gerade erst angefangen und die Hitze hat weite Teile der Bundesrepublik bereits fest im Griff. Bei Temperaturen jenseits der 35 Grad hilft auch im Schatten zu sitzen nicht mehr viel. Da lockt das kühle Nass in Freibädern, Badeseen und Flüssen, um noch für ein wenig Abkühlung zu sorgen.

Auch im Wohnmobil kann es unerträglich heiß werden. Zwar gibt es nützliche Tipps und Tricks, die Hitze aus dem Reisemobil zu vertreiben, aber auch die können irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Wer bereit ist, ein paar Euro mehr zu investieren, kann das eigene Wohnmobil zu Hause lassen und statt Campen, Glampen gehen.

Etwas luxuriöser darf es gerne mal sein. Kein Schwitzen im Wohnmobil und die Privatsphäre eigener Unterkünfte genießen. Im Idealfall wird all das noch mit Wassernähe kombiniert, sodass die Sommerhitze einem nichts mehr anhaben kann.

Genau nach solchen Unterkünften haben wir gesucht und sie auch gefunden. Wir haben im Folgenden fünf außergewöhnliche Glamping-Unterkünfte am Wasser herausgesucht und aufgelistet.

Schwimmende Tinyhäuser im Floating Village Spätestens seit Sommer 2025 hat der Brombachsee in Mittelfranken aufgrund seiner Einwohner bundesweite Bekanntheit erlangt. Die Rede ist selbstverständlich vom Wels.

Doch da man sich um diesen bekanntlich keine Sorgen mehr machen muss, lädt das Floating Village Brombachsee zu einem ganz besonderen Urlaub ein. Der Name verrät schon vieles. Die modernen Floating Houses liegen tatsächlich mitten auf dem See. Verbunden mit großzügigen Terrassen und großen Panoramafenstern kann man jederzeit den Ausblick auf den See genießen und anschließend einfach ins Wasser springen.

Floating Village Brombachsee Das Floating Village am Brombachsee bietet Panoramaausblicke übers Wasser, direkt von der Unterkunft.



Jede der dort angebotenen Unterkünfte bietet zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten sowie Wohn-, Ess- und Küchenbereiche und eine großzügige Dachterrasse. Bis zu vier Personen finden hier also Platz. Haustiere sind ebenfalls willkommen.

Alpenpanorama und Badeort in einem

6161 Natters(AT) Ferienparadies Natterer See 15 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ebenso schwimmend auf dem See liegen die Floating Homes im Natur Resort Natterer See vor den Toren von Innsbruck. Hier liegen die Häuser allerdings noch ans Ufer angebunden und sind im Gegensatz zum Floating Village Brombachsee einfach zu Fuß erreichbar.

Nature Resort Natterer See Bergpanorama und Badespaß. Die Tiny Houses am Natterer See ermöglichen beides zugleich.



Die Unterkünfte sind für zwei bis drei Personen geeignet und versprechen dank großer Terrasse einen idealen Seeblick samt Bergpanorama und angenehme Bademöglichkeiten. Auch Aktivurlauber kommen in Tirol selbstverständlich auf ihre Kosten. In der Umgebung gibt es die Möglichkeit für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Mountainbiken. Innsbruck ist nur einen Katzensprung entfernt, das Nature Resort bietet sogar einen kostenlosen Shuttlebus in die Stadt an.

Schlafen zwischen Baumkronen am Sorpesee

59846 Hochsauerlandkreis (D) Nordic Ferienpark Sorpesee 1 Bewertung Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Hoch hinaus geht es auch am Sorpesee bei Sundern im Sauerland. Der Nordic Ferienpark Sorpesee bietet nämlich ganz besondere Übernachtungen direkt am Ufer. Ganz so leicht sind die Unterkünfte allerdings nicht zu erreichen, denn dafür muss man erstmal die 15 Stufen erklimmen, die zum Baumhaus führen.

Nordic Ferienpark Sopresee Zwischen Baumwipfeln schläft man in den Bauhäusern des Nordic Ferienparks am Sopresee im Sauerland.



Richtig gehört, zwischen Wipfeln und Ästen kann hier in luxuriösen Baumhäusern übernachtet werden. Auf 55 Quadratmetern können hier bis zu fünf Personen schlafen. Sämtliche weiteren Annehmlichkeiten wie Küche, Wohn- und Essbereich sowie ein voll ausgestattetes Bad sind ebenfalls vorhanden. Dazu eine Aussichtsterrasse, auf der sich ein wunderschöner Blick über den See genießen lässt.

Tiny House samt eigenem Holzsteg

92703 Tirschenreuth (D) NaturCamp Steinwald 1 Bewertung 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zurück in Bayern, dieses Mal in Oberfranken. Etwas abgelegen im kleinen Örtchen Thumsenreuth liegt das Naturresort Steinwald. Hier werden moderne Tinyhäuser direkt am Wasser angeboten. Jedes Haus ist mit einem eigenen Holzsteg am glitzernden Badesee samt Leiter direkt ins Wasser ausgestattet. Ideal für sonnige Sommertage.

Auch bei schlechtem Wetter lässt es sich im Tiny House aushalten. Eine voll ausgestattete Küche, Badezimmer samt Regendusche und große Panoramafenster sorgen für ein angenehmes Ambiente. Auch die Terrasse vor dem Haus ist überdacht, falls doch einmal der Regen einsetzen sollte. Das absolute Highlight bei schlechtem Wetter bleibt jedoch der persönliche Whirlpool mit Blick auf den Badesee. So steht einem erholsamen Glamping-Urlaub nichts im Wege.

Naturcamping Steinwald Tiny House samt persönlichem Holzsteg zum Wasser. Das findet man im Naturcamping Steinwald.



Auch um das Naturresort herum finden sich in der Steinwaldregion viele spannende Ausflugsziele. Die meisten sind in gerade mal zehn Kilometern Entfernung, wie die Burgruine Weißenstein oder das Geozentrum KTB mit dem tiefsten Bohrloch der Erde. Abwechslungsreiche Wander- und Radwege laden außerdem zum Entdecken ein.

Frühstück auf der Terrasse über dem Wasser Zu guter Letzt blicken wir nach Schleswig-Holstein. In Silberstedt, zwischen Nord- und Ostsee gelegen, bietet das passend benannte Campotel Nord-Ostsee Camping Pods direkt am Wasser an. Bis zu fünf Personen finden in den rund auf dem Platz verteilten Pods Platz. Auf der dazugehörigen Terrasse kann man direkt über einem Seerosenteich verweilen und die angenehme Kühle des Wassers spüren.

Campotel Nord-Ostsee Auf den Terrassen der Campingpods lässt es sich auch bei sommerlichen Temperaturen aushalten.



Da der Teich allerdings nicht zum Baden geeignet ist, müssen Gäste für eine Abkühlung eine kurze Fahrt zurücklegen. Glücklicherweise sind sowohl Nord- als auch Ostsee schnell mit dem Auto zu erreichen. Auch die dänische Grenze ist gerade mal eine halbe Autostunde entfernt. So haben Glampende die freie Auswahl, an welcher Küste sie die heißen Sommertage verbringen wollen.