Reiseplanung
Übernachtungstipps

4 Stellplätze an der Messe in Düsseldorf: Alternativen zum P1

Vier Stellplatz-Alternativen zum P1
Die besten Stellplätze zur Messe in Düsseldorf

P1 voll? Kein Problem! Diese vier Stellplatz-Alternativen in und um Düsseldorf beherbergen Sie entspannt zum Caravan Salon.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.08.2025
Düsseldorf Parkplatz
Foto: Samira Matschisky

Der Caravan Salon in Düsseldorf lockt Jahr für Jahr hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Besonders beliebt bei Reisemobilisten ist der große Stellplatz P1 direkt am Messegelände. Doch wer hier seinen Platz nicht rechtzeitig bucht, hat höchstens unter der Woche noch eine Chance, einen der begehrten Stellplätze zu ergattern. In diesem Jahr ist der P1 für den Zeitraum des Caravan Salons fast restlos ausgebucht. Die gute Nachricht: Wer keinen Stellplatz auf dem P1 ergattert, findet in Düsseldorf und Umgebung weitere Möglichkeiten, sein Wohnmobil oder den Caravan abzustellen.

Wir stellen vier empfehlenswerte Stell- und Campingplätze vor, die sich für einen Besuch des Caravan Salons anbieten.

1. Wohnmobilstellplatz Parkplatz Rheinterrasse

Wer zentral stehen möchte, wählt den Stellplatz an der Rheinterrasse. Direkt am Rhein und nahe der Oberkasseler Brücke gelegen, bietet er Platz für rund 30 Mobile. Mit Bus oder U-Bahn erreichen Messegäste das Gelände in etwa 30 Minuten. Allerdings sollten sich Camper auf eine sehr einfache Ausstattung einstellen: Weder Stromanschlüsse noch Ver- und Entsorgungsstationen sind vorhanden.

40213 Düsseldorf (D)
Parkplatz Rheinterrasse/­Tonhalle
59 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
WC vorhanden
Hunde erlaubt

2. Goldbeck Parking Rheinterrasse

Auf gleicher Höhe mit dem Wohnmobil-Stellplatz Rheinterrasse befindet sich der Parkplatz Goldbeck Parking, der nochmals etwa genauso viele Parkplätze für Wohnmobile bietet. Der Parkplatz bietet keine Ver- und Entsorgung. Der Übernachttarif liegt bei circa 18 Euro. Auch mehrtägiges Stehen ist hier möglich.

3. Campingplatz Lörick

Nur durch den Rhein von der Messe getrennt, liegt der Campingplatz Lörick. Auf dem Platz mit 99 Stellflächen finden Camperinnen und Camper sanitäre Anlagen, Stromanschlüsse sowie eine Ver- und Entsorgungsstation. Mit dem öffentlichen Nahverkehr dauert die Fahrt zur Messe etwa 45 Minuten. Für alle, die Komfort wünschen und dennoch nah am Geschehen bleiben wollen, ist Lörick eine solide Wahl.

40547 Düsseldorf (D)
Campingplatz Lörick
21 Bewertungen
29,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

4. Camping Strandterrasse (Dormagen)

Etwas weiter entfernt, aber idyllisch gelegen, befindet sich der Campingplatz Strandterrasse in Dormagen. Direkt am Rheinufer gelegen, bietet er eine umfassende Ausstattung für einen längeren Aufenthalt. Mit dem Auto erreichen Besucherinnen und Besucher die Messe in etwa 30 Minuten, mit Bus und Bahn dauert die Fahrt rund 1 Stunde und 40 Minuten. Wer Ruhe und Natur sucht, wird hier fündig.

41541 Dormagen (D)
Camping Strandterrasse
11 Bewertungen
25,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

5. Campingplatz Unterbacher See

Der Campingplatz Unterbacher See liegt südöstlich von Düsseldorf an einem beliebten Badesee. Auch hier finden Camper alle notwendigen Einrichtungen. Mit dem Auto beträgt die Fahrzeit zur Messe etwa 30 Minuten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas mehr als eine Stunde. Die Kombination aus Messebesuch und Freizeitwert macht diesen Platz besonders attraktiv.

40627 Düsseldorf (D)
Campingplatz Unterbacher See Nord
18 Bewertungen
15,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt