Deutsche Grand Canyon, Niagara & Whitsunday: Wohnmobil-Ausflug zu kleinen Weltwundern

Einmal den Grand Canyon mit seinen einzigartigen roten Gesteinsschichten sehen – ein echter Traum vieler Reisender. Doch sagten wir: einzigartig? Vielleicht nicht ganz. Auch in Deutschland gibt es eine spektakuläre Schlucht in einem Wildflusstal: Die Wutachschlucht im Hochschwarzwald. Doch das ist nicht das einzige vergleichbare Naturwunder in Deutschland.

Der Antelope Canyon ist der meistbesuchte Slot Canyon im Südwesten der Vereinigten Staaten und fasziniert mit seiner Felsformation. Die deutschen Altschlossfelsen kommen dem Naturwunder Antelope sehr nah und werden oft als "Antelope Canyon der Pfalz" bezeichnet. Doch nicht nur deutsche Felsen verzücken: Auch Deutschlands Strände, Berge und Flüsse können mit den größten Natur-Weltwundern mithalten.

10 Naturwunder und ihre deutschen Kopien Statt Hunderte von Kilometern in die Ferne zu reisen, genügt oft eine Fahrt innerhalb Deutschlands – und trotzdem eröffnet sich pure Weltnatur. Wir vergleichen spektakuläre Naturwunder der Welt mit ihren deutschen Pendants. Für Camperinnen und Camper heißt das: große Erlebnisse, kurze Wege, wohnmobilgeeignete Ausgangspunkte.

1. Wutachschlucht (Schwarzwald) Pendant zum Grand Canyon (USA)

marako85 via Gettyimages Wanderwege führen durch die Wutanschlucht



Die Wutachschlucht erstreckt sich über etwa 33 Kilometer im südlichen Schwarzwald und gilt mit bis zu 170 Metern Tiefe als Deutschlands "größter Canyon". Wild fließende Bäche, moosbewachsene Felsen, Wasserfälle und steile Wände machen sie zu einem der eindrucksvollsten Schluchtensysteme Europas.

Vergleich & Besonderheit:

Zwar fehlt der Wutachschlucht die schiere Größe des Grand Canyons (über 1.800 Meter tief, 446 km lang). Doch wer hier wandert, steht nicht am Rand, sondern mittendrin – zwischen rauschendem Wasser, engen Felspassagen und dichter Vegetation.

Praxis für Camper: Ideal für aktive Wohnmobilreisende: Mehrere Stellplätze in der Umgebung bieten den perfekten Startpunkt für Tageswanderungen durch die Schlucht.

79848 Bonndorf/Schwarzwald (D) Stellplatz am Freibad 21 Bewertungen 7,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Altschlossfelsen im Pfälzer Wald Pendant zu Antelope Canyon (USA)

Getty // imageBROKER/Ronald Wittek Das Felsenglühen der Altschlossfelsen in der Pfalz erinnert an den Grand oder Antelope Canyon.

Im Herzen des Pfälzerwaldes bei Eppenbrunn liegt ein rund 1,5 Kilometer langes Sandsteinriff aus Buntsandstein, das Höhen von bis zu etwa 30 Metern erreicht. Wind und Wetter formten hier eindrucksvolle Türme, Überhänge und Spalten – ein geologisches Kunstwerk.

Vergleich & Besonderheit: Während der Antelope Canyon auf geführten Touren erkundet wird, lässt sich das deutsche Pendant frei erwandern – weniger spektakulär in der Tiefe, dafür mit Panorama, Waldnähe und deutlich mehr Ruhe.

Praxis für Camper: Laut dem Portal Reise Reporter ist zwischen März und Mai der perfekte Zeitpunkt, das berühmte Felsenglühen der Altschlossfelsen in Eppenbrunn im Pfälzerwald zu erleben. Etwa zwischen 18 und 20 Uhr bei wolkenlosem Himmel, durchdringen Sonnenstrahlen die Altschlossfelsen, was die prächtigen roten Felsen quasi zum "Glühen" bringt und ein besonderes Fotomotiv liefert.

66957 Eppenbrunn (D) Stellplatz am Hotel Kupper 6 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Watzmann in den Berchtesgadener Alpen Pendant zum K2 (Pakistan)

Getty // DieterMeyrl Der Watzmann in Garmisch ist das kleine Pendant zum 8.611 Meter hohen K2.

Der Watzmann ragt mit seinen Hauptgipfeln bis 2.713 Meter Höhe im südlichen Bayern empor. Er zählt in den Alpen zu den markantesten Bergen mit steilen Wänden und alpinem Charakter.

Vergleich & Besonderheit: Der K2 gilt als zweithöchster Berg der Erde (8.611 Meter) – extrem anspruchsvoll und hochalpin. Der Watzmann ist zwar deutlich niedriger, bietet aber in deutscher Umgebung alpine Großform mit Charakter.

Praxis für Camper: Ideal als Ausgangspunkt mit Wohnmobil in der Nähe von Berchtesgaden – Wandern, Aussicht, Bergkulisse.

83486 Ramsau bei Berchtesgaden (D) Camping Simonhof 17 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Rheinfall (Schweiz) Pendant zu Niagarafällen (Kanada)

Getty // maphke Der Rheinfall ist zwar lang nicht so hoch wie die Niagarafälle, doch ähnlich spektakulär.

Der Rheinfall in der Schweiz stößt mit einer Höhe von rund 23 Metern und einer Breite von 150 Metern gewaltige Wassermassen über hartes Jurakalkgestein – bei mittlerem Abfluss etwa 373 m³/s.

Vergleich: Der Niagara River stürzt in Ontario an der Grenze zur USA 57 Meter in die Tiefe. Wie bei den Niagarafällen beeindruckt das spektakuläre Wasser‑Geschehen der Rheinfälle direkt hinter der deutschen Grenze in der Schweiz.

Besonderheit: Aussichtsplattformen, ein Schloss oberhalb (Schloss Laufen) und die Möglichkeit, mit dem Boot nahe an den Fall zu kommen.

Praxis für Camper: Ideal für einen Zwischenstopp – Tagesausflug, Spaziergänge, Fotomotive.

8246 Feuerthalen(CH) Camping Schaffhausen 3 Bewertungen 45,43 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

4. Königsstuhl auf der Insel Rügen Pendant zu den Kreidefelsen von Dover (Großbritannien)

Getty // Gerhard Hagen 500 px Die Kreidefelsen auf Rügen können durchaus mit ihrem Pendant in Großbritannien konkurrieren.

Der Königsstuhl erhebt sich mit etwa 118 Metern Höhe über der Ostsee auf der Insel Rügen im Nationalpark Jasmund. Weiß leuchtende Kreidefelsen, steile Kliffkanten und Panorama auf das Meer machen ihn besonders.

Vergleich & Besonderheit: Die Kreidefelsen von Dover sind ein ikonisches Küstenbild – genauso faszinierend sind Rügens Kreidefelsen. Der deutsche Königsstuhl bietet zudem eine moderne Aussichtsplattform ("Skywalk") für ein besonderes Erlebnis.

Praxis für Camper: Camping an der Ostsee, mit Ausflug zum Königsstuhl – Kombination von Küste, Natur und Wohnmobil‑Freizeit.

18551 Sagard (D) Stellplatz de Klomp 61 Bewertungen 22,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Elbsandsteingebirge Pendant zum Zhangjiajie Nationalpark (China)

Getty // MarekKijevsky Zwar herrscht im Elbsandsteingebirge eine ganz andere Vegetation als im Zhangjiajie Nationalpark, doch aus einem bestimmten Winkel sehen die zwei Naturwunder sich sehr ähnlich.

Im deutschen Teil des Elbsandsteingebirges – in der Sächsischen Schweiz – ragen spektakuläre Sandsteinformationen auf, mit steilen Türmen, Schluchten und Aussichtsplattformen.

Vergleich & Besonderheit: Im Zhangjiajie Nationalpark (China) sieht man dramatische Felsnadeln und schwindelerregende Höhe – das Elbsandsteingebirge liefert eine europäische Variante mit Kletter‑ und Wanderfokus, dichter Natur und Wohnmobil‑Nähe.

Praxis für Camper: Großartige Felslandschaft mit vielen Stellplatz‑Optionen, ideal für aktive Camperinnen und Camper mit Anspruch an Natur.

01824 Gohrisch (D) Caravan Camping sächsische Schweiz 6 Bewertungen 33,10 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Kniepsand auf Amrum Pendant zu den Whitsunday Islands (Australien)

Getty // imageBROKER/Michael Narten Weiße Sandstrände zeichnen sowohl den Strand auf Amrum als auch in Australien aus.

Der Kniepsand ist eine rund 10 bis 15 Kilometer lange und bis zu 1,5 Kilometer breite Sandbank bzw. Dünenlandschaft vor Amrum und gilt als einer der weitläufigsten Strände Europas.

Vergleich: Die Whitsunday Islands stehen für tropische Inselwelt und weiße Strände – der Kniepsand zeigt: Auch nördlich der Alpen gibt es weite Strandflächen, Wind und Freiheit.

Besonderheit: Unendliche Weite, Sand unter den Füßen, nordische Atmosphäre – anders als tropisch, aber nicht weniger eindrucksvoll.

Praxis für Camper: Ideal für Strandcamping, lange Spaziergänge, Nordseeluft – perfekte Kombination aus Natur und Ruhe.

25946 Wittdün auf Amrum (D) Dünencamping Amrum 19 Bewertungen 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Teufelstisch im Pfälzer Wald Pendant zum Monument Valley (USA)

Getty // hfoxfoto Zwar ist der Teufelstisch im Pfälzerwald nur eine einsame Felsformation im Gegensatz zum Monument Valley in den USA, doch ebenso faszinierend.

Er ist eines der Highlights im Pfälzerwald: Der Teufelstisch ist ein markanter, etwa 14 Meter hoher Pilzfelsen im deutschen Teil des Wasgaus – mit einer großen, eingelagerten Felsplatte, welche auf einem schmaleren Sockel ruht.

Vergleich & Besonderheit: Das Monument Valley mit seinen Felsmonolithen im Westen der USA ist Symbol für Rot‑Sandstein und Weite. Der Teufelstisch bringt im kleineren Maßstab ähnliche visuelle Spannung – ein "Felsen‑Monument" mitten im Wald.

Praxis für Camper: Wald, Felsen, Ruhe – ideal für Camping im Mittelgebirge und kurzes Naturerlebnis.

66994 Dahn (D) Campingplatz Büttelwoog 13 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Geysir Andernach Pendant zum Strokkur-Geysir in Island

Getty // bbsferrari Der Geysir in Andernach spuckt kaltes Wasser – die Geysire in Island warmes.

Der Geysir bei Andernach ist ein Kaltwasser‐Geysir, der bei Ausbrüchen bis etwa 60 Meter hohe Wasserfontänen erzeugt – angetrieben durch vulkanisches CO₂.

Vergleich & Besonderheit: Island ist bekannt für seine heißen Geysire. Deutschlands Variante ist anders (Kaltwasser), aber genauso eindrucksvoll – naturgewaltig, selten und gut zugänglich.

Praxis für Camper: Ideal als Station auf dem Weg oder als Ziel – mit Erlebnismuseum und wohnmobilfreundlicher Infrastruktur möglich.

56626 Andernach (D) Stellplatz am Bollwerk 134 Bewertungen 9,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

9. Saarschleife im Saarland Pendant zum Amazonas (Südamerika)

Getty // Boris Jordan Photography Sie schlängeln sich beide durch die Landschaft: die Saar und der Amazonas.

Die Saarschleife ist ein spektakulärer Flussbogen der Saar im Saarland – mit bewaldeten Hängen, Aussichtspunkten (z. B. Cloef) und natürlicher Flusslandschaft.

Vergleich & Besonderheit: Der Amazonas steht für unberührten Regenwald und gewaltigen Flussverlauf. Die Saarschleife bietet eine kompaktere Variante – Fluss, Wald und Panorama in Mitteleuropa.

Praxis für Camper: Perfekt als Kurztrip mit dem Wohnmobil – Natur, Wasser und Aussicht kombiniert.

Camperinnen und Camper in Deutschland haben die volle Auswahl: Sie müssen nur einsteigen, losfahren und können all diese Miniatur-Naturwunder bestaunen. Ob Sie diese Sehenswürdigkeiten mit einem Urlaub verbinden oder als Ausflugsziel fürs Wochenende ansteuern, bleibt Ihnen überlassen. Fakt ist: An diesen Orten nehmen Sie mehr als schöne Fotomotive mit.