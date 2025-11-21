10 schöne Familien-Campingplätze an der deutschen Nordsee

Die deutsche Nordseeküste gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und bietet Familien im Urlaub viel Abwechslung. Zwischen Watt und Wasser, Wind und Sonne wirkt besonders das gesunde Reizklima wohltuend auf Körper, Geist und Seele. Die Region ist zudem für ihr einzigartiges Ökosystem, ihre große Artenvielfalt und die beeindruckenden Gezeiten bekannt.

Familien finden entlang der Küste beste Bedingungen für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub – sei es bei Aktivitäten in der Natur, entspannten Strandtagen oder Ausflügen in lebendige Küstenorte. Wir haben Ausflugstipps und Events für Familien sowie passende familienfreundliche Campingplätze in der Region.

5+ Ausflugstipps für Familien an der Nordseeküste Entlang der Küste können Familien eine schöne Zeit verbringen und den Alltagsstress hinter sich lassen. Kinder freuen sich über die tollen Sandstrände zum Buddeln und Burgen bauen, während die Eltern vom Strandkorb aus dabei zusehen. Gemeinsam kann man in der Region viel erleben. Neben tierischen Abenteuern und urigen Landschaften lohnt sich auch ein Spaziergang durch das ein oder andere Küstenstädtchen.

1. Wattwanderungen

Bihlmayer Fotografie/iStockphoto/Gettyimages Wattwanderungen sind aufregende Entdeckungsreisen.

Eine Wattwanderung ist ein unvergessliches Highlight. Bei einer geführten Tour durchs Watt können Wattwürmer, Wattschnecken und Krebse in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden. Die fachkundigen Wattführer erzählen viel Wissenswertes über das tierische Leben im und auf dem Meeresboden und erklären leicht verständlich wie Ebbe und Flut entstehen, was Priele sind und worauf man bei einem Ausflug ins Watt unbedingt achten muss. Besonders beeindruckend ist auch der endlose Horizont in alle Richtungen.

2. Familienlagune Perlebucht in Büsum

Nordsee Tourimus Familienlagune Perlebucht Büsum.

Gezeitenunabhängiger Badespaß für die ganze Familie verspricht die Perlebucht. Das großzügig gestaltete Bade- und Freizeitareal im Nordsee-Heilbad Büsum bietet neben einem Bade- und einem Wassersportbecken auch jede Menge Sand zum Buddeln, Spielgeräte, Klettergerüste, Schaukeln und zwei Volleyball- und Beach-Soccer-Felder an. Zum gemütlichen Beisammensein wurden extra Picknick-Sitzgruppen und Grillplätze errichtet. Die Uferpromenade und eine errichtete Seebrücke laden zum Flanieren ein.

3. Spaß- und Thermalbäder an der Nordsee An der Nordsee gibt es einige tolle Bäder für die ganze Familie. Auf der Insel Norderney gibt es zum Beispiel das BadeHaus, welches als größtes Thalassohaus Europas gilt. Direkt am Kurplatz gelegen, bietet das Schwimmbad auf der Familien-Ebene ein Wellenbecken, eine Rutsche, ein Sprudel- und Babybecken, sowie eine Dünensauna im Außenbereich. Im SPA-Bereich für Erwachsene gibt es eine Feuer-Ebene (z.B. Saunas, Schlammbad, Ruheraum) und eine Wasser-Ebene (z.B. Salzbad, Massagebecken, Wasserfallduschen). Alle drei Ebenen gelten als verschiedenen Bereiche. Es gibt keine Kombi-Tickets für alle Bereiche, jedoch Kombinationen aus Sauna und Wellnessbad.

4. Seehundstation Friedrichskoog

Seehundstation Friedrichskoog​ Seehundstation Friedrichskoog.

Die Seehundstation bietet die einmalige Chance, Robben und Seehunde aus der Nähe kennenzulernen. Die Tiere leben dort in großen, naturnah angelegten Becken und können von BesucherInnen sowohl im als auch außerhalb des Wassers beobachtet werden. Neben interessanten Vorträgen besteht die Möglichkeit, bei der Fütterung der Tiere zuzuschauen.

Die Seehundstation Friedrichskoog ist auch gleichzeitig eine Auffangstation für verletzte und verlassene Heuler. Diese werden von Tierpflegern mit dem Ziel, sie wieder auszuwildern, aufgezogen. Daher können die süßen Jungtiere nur via Kameras beobachtet werden.

5. Phänomenta in Flensburg

Phänomenta Flensburg, Anja Menzel

Neben einem gemütlichen Bummel durch die schöne Flensburger Altstadt lohnt sich ein Besuch der Erlebnisausstellung "Phänomenta". Verschiedene Themenwelten und über 170 naturwissenschaftliche Experimentierstationen laden zum Ausprobieren und Staunen ein. Kinder können an fast allen Stationen Experimente selbst durchführen und Überraschendes erleben.

Weitere familienfreundliche Ausflugsziele

Multimar Wattforum (Tönning) – großes Erlebnismuseum zum Nationalpark Wattenmeer.

– großes Erlebnismuseum zum Nationalpark Wattenmeer. Klimahaus Bremerhaven – Weltreise entlang des Längengrads, sehr interaktiv.

– Weltreise entlang des Längengrads, sehr interaktiv. Aqua Mundo in Tossens – großes Erlebnisbad im Center Parcs "Nordseeküste".

– großes Erlebnisbad im Center Parcs "Nordseeküste". Waloseum (Norderney) – Naturzentrum mit Walskelett, Vogelstation & Mitmachbereichen.

– Naturzentrum mit Walskelett, Vogelstation & Mitmachbereichen. Barfußpark Otterndorf – Naturerlebnispark für alle Altersgruppen.

– Naturerlebnispark für alle Altersgruppen. Nordsee-Lagune Butjadingen – Meerwasser-Badelagune ohne Gezeiten.

– Meerwasser-Badelagune ohne Gezeiten. Schiffsausflüge – Touren zu Seehundbänken, Helgoland oder den Halligen.

– Touren zu Seehundbänken, Helgoland oder den Halligen. Kletterparks an der Küste – z. B. in Cuxhaven oder Hooksiel.

– z. B. in Cuxhaven oder Hooksiel. Tier- und Freizeitpark Jaderpark – Zoo, Karussells, Spielbereiche.

– Zoo, Karussells, Spielbereiche. Nationalparkhäuser entlang der Küste – tolle Mitmachstationen für Kinder. Top 10 Campingplätze an der Nordseeküste Platz 1: Camping Am alten Seedeich in Hedwigenkoog

25761 Hedwigenkoog (D) Camping am alten Seedeich 1 Bewertung 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 1 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken, 5 Stellplätze (150 qm), davon 1 Dauercamper.

Lage: Am Wattenmeer, hinter dem Deich (500 m bis zur Badestelle), 3 km vom Ort entfernt.

Ausstattung: ein Sanitärgebäude.

Freizeit: Spielplatz.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Mai bis September.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 5,0

: 5,0 Lage : 4,8

: 4,8 Sanitär : 4,9

: 4,9 Freizeitwert: 4,5 Platz 2: NordseeCamping zum Seehund in Simonsberg

25813 Simonsberg (D) NordseeCamping zum Seehund 10 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 10 ha großes Gelände, hinter dem Außendeich, 200 Stellflächen, zur Hälfte Schatten, Untergrund: Gras, Mobilheime/Bungalows, Hütten.

Lage: Außerorts (2 km), direkt am Meer.

Ausstattung: Barrierefreie Sanitäranlagen, Einzelwaschkabinen, Babywickelraum, Waschmaschine, Trockner, WLAN, Brötchenservice, Aufenthaltsraum, Ver- und Entsorgung, Indoor-Spielmöglichkeiten, Kinderspielplatz, Pool/Freibad, Sauna.

Freizeit: Baden, Golf, Tischtennis, Volleyball, Fahrradverleih.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Hundewiese, Hundedusche.

Öffnungszeiten: März bis November.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,8

: 4,8 Lage : 4,4

: 4,4 Sanitär : 4,9

: 4,9 Freizeitwert: 4,4 Platz 3: Camping zur Perle in Büsum

25761 Büsum (D) Campingplatz Zur Perle 21 Bewertungen 35,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Größe und Charakter: 6 ha großes, ebenes Wiesengelände, 240 teils befestigte Stellplätze (100–140 qm), davon 75 Dauercamper. Mietunterkünfte.

Lage: Am Wattenmeer, am Büsumer Sandstrand, hinter dem Deich, 1 km vom Ort entfernt.

Ausstattung: 2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Bistro, Bäckerwagen, WLAN funktioniert überall.

Freizeit: Spielplatz, Animation, Abendunterhaltung, Multisportplatz, Minigolf, Radverleih. In der Nähe: Kite- u. Surfschule, Hallenbad.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundebadestrand, Lebensmittelladen (100 m entfernt).

Öffnungszeiten: April bis November.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,8

: 4,8 Lage : 4,7

: 4,7 Sanitär : 4,8

: 4,8 Freizeitwert: 4,6 Platz 4: Camping und Ferienpark Friesensee in Wittmund

26409 Wittmund (D) Camping und Ferienpark Friesensee 21 Bewertungen 45,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 26 ha großes Gelände, 295 Stellflächen, Stellplätze für Wohnmobile vor der Schranke: 16, Untergrund: befestigt, Mobilheime/Bungalows, Apartments, Miet-Wohnwagen, Miet-Zelte, Wintercamping.

Lage: Außerorts (1 km), direkt am See.

Ausstattung: Barrierefreie Sanitäranlagen, Waschmaschine, Trockner, WLAN, Ver- und Entsorgung.

Freizeit: Angeln, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Fahrradverleih.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Hundewiese.

Öffnungszeiten: Ganzjährig.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,8

: 4,8 Lage : 4,7

: 4,7 Sanitär : 4,7

: 4,7 Freizeitwert: 4,7 Platz 5: Camping am Deich in Krummhörn-Upleward

26736 Krummhörn (D) Camping Am Deich Krummhörn 19 Bewertungen 52,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 7 ha großes Gelände, direkt hinter dem Deich, 330 Stellflächen, davon 50 Dauercamper, Untergrund: Gras, Mobilheime/Bungalows.

Lage: Außerorts (3 km), direkt am Meer.

Ausstattung: Barrierefreie Sanitäranlagen, Einzelwaschkabinen, Mietbäder, Babywickelraum, Aufenthaltsraum, Trockenraum, Sauna, Schließfächer, Waschmaschine, Trockner, WLAN, Brötchenservice, Ver- und Entsorgung, Indoor-Spielmöglichkeiten, Kinderspielplatz.

Freizeit: Baden, Segeln, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Surfen, Golf, Fahrradverleih.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Hundewiese, Hundedusche.

Öffnungszeiten: März bis November.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,7

: 4,7 Lage : 4,3

: 4,3 Sanitär : 4,8

: 4,8 Freizeitwert: 4,3 Platz 6: Camping an der Nordsee in Zetel Astederfeld

26340 Zetel (D) Campingplatz Urlaub am Königssee 3 Bewertungen 25,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 3 ha großes Gelände, 100 Stellflächen, davon 60 Dauercamper, Untergrund: Gras, extra Jugend-/Gruppenstellplatz, Apartments, Hütten, Mobilheime/Bungalows, Wintercamping.

Lage: Außerorts (4 km), direkt am Meer.

Ausstattung: Einzelwaschkabinen, Babywickelraum, Aufenthaltsraum, Waschmaschine, Trockner, WLAN, Brötchenservice, Ver- und Entsorgung, Kinderspielplatz.

Freizeit: Sandstrand, Baden, Angeln, Segeln, Tennis, Reiten, Tischtennis, Volleyball, Surfen, Minigolf, Fahrradverleih, Restaurant (4 km).

Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Barrierefreier Zugang ins Wasser.

Öffnungszeiten: Ganzjährig.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,7

: 4,7 Lage : 4,4

: 4,4 Sanitär : 4,6

: 4,6 Freizeitwert: 3,8 Platz 7: Camping Mühlenhof auf Sylt (Morsum)

25980 Sylt (D) Camping am Mühlenhof 8 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 2 ha großes Gelände, zur Hälfte Schatten, 60 Stellflächen, davon 18 Dauercamper, Untergrund: Gras, Miet-Wohnwagen, Apartments, Wintercamping.

Lage: Außerorts (1,0 km), Meer (1,5 km).

Ausstattung: Barrierefreie Sanitäranlagen, Einzelwaschkabinen, Wickelraum, Aufenthaltsraum, Waschmaschine, Trockner, WLAN, Brötchenservice, Ver- und Entsorgung.

Freizeit: Kinderspielplatz, Baden, Angeln, Segeln, Tennis, Reiten, Tischtennis, Restaurant (0,8 km).

Sonstiges: Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Ganzjährig.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,7

: 4,7 Lage : 4,4

: 4,4 Sanitär : 4,8

: 4,8 Freizeitwert: 4,2 Platz 8: Nordsee-Camp Norddeich in Norden-Norddeich

26506 Norden (D) Womo-Park Norddeich 97 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 25 ha großes Gelände, hinter dem Seedeich, 675 Stellflächen, davon 195 Dauercamper, Mobilheime/Bungalows, Hütten.

Lage: Außerorts (1,5 km), direkt am Meer.

Ausstattung: Zwei behindertengerechte Sanitärhäuser, separates Kinderbad und Wickelräume, Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler, WLAN, Brötchenservice, Ver- und Entsorgung.

Freizeit: Kinderspielplatz, Restaurant, Fahrradverleih, Angeln, Radfahren, Inlinern, Wandern, Schwimmen, Surfen, Kiten, Segeln.

Sonstiges: Hunde sind in ausgewiesenen Platzbereichen erlaubt. Bademöglichkeit für Hunde und Hundewiese (1,2 km).

Öffnungszeiten: April bis Oktober.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,6

: 4,6 Lage : 4,5

: 4,5 Sanitär : 4,7

: 4,7 Freizeitwert: 4,3 Platz 9: Campingplatz Großes Meer in Südbrookmerland

26624 Südbrookmerland (D) Campingplatz Großes Meer 2 Bewertungen 22,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 7 ha großes Gelände, von Bäumen und Hecken umrandet, 150 Stellflächen, davon 90 Dauercamper, Untergrund Gras, extra Jugend-/Gruppenstellplatz, 36 Stellplätze für Wohnmobile vor der Schranke.

Lage: Außerorts (3 km), am See.

Ausstattung: Sanitärgebäude, 12 Einzelwaschkabinen, Waschmaschine, Trockner, Babywickelraum, WLAN, Imbiss, Lebensmittelladen, Brötchenservice.

Freizeit: Kinderspielplatz, Angeln, Bootsverleih, Fahrradverleih, Tischtennis, Segel- & Surfmöglichkeit, Slipanlage. In der Nähe: Restaurant (600 Meter), Reiten, Tennis, Volleyball, Sauna, Freibad, Indoor-Pool.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundewiese (200 Meter).

Öffnungszeiten: Ganzjährig.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,6

: 4,6 Lage : 4,3

: 4,3 Sanitär : 3,2

: 3,2 Freizeitwert: 4,5 Platz 10: Camping Nordsee in Büsum

25761 Büsum (D) Camping Nordsee 12 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 220 Stellplätze, davon 50 Dauercamper. Extra Jugend-/Gruppenstellplatz.

Lage: direkt hinterm Deich an der Familienlagune, am Ortsrand (1 km), am Meer (200 Meter).

Ausstattung: Sanitärgebäude, Babywickelraum, Waschmaschine, Trockner, WLAN.

Freizeit: Tischtennis, Tischkicker, Kinderspielplatz, Kinderanimation. In der Nähe: Sauna, Indoor-Pool, Kitesurfing, Stand-Up-Paddeling, Ausflugsschiffsfahrten (z.B. Seehundsbank, Helgoland), geführte Wattwanderungen.

Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundewiese und Hundestrand (1 km), FKK-Strand (2 km).

Öffnungszeiten: April bis Oktober.

Wertung (2025):

Gesamtnote : 4,6

: 4,6 Lage : 4,8

: 4,8 Sanitär : 4,8

: 4,8 Freizeitwert: 4,3 10 Familienfreundliche Events an der Nordsee Entlang der Nordseeküste finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt, die speziell für Familien attraktiv sind. Von bunten Strandfesten über kreative Mitmachaktionen bis hin zu maritimen Traditions- und Naturerlebnissen bieten die Küstenorte viele Gelegenheiten, gemeinsam etwas zu entdecken und den Urlaub mit besonderen Momenten zu füllen. Hier eine Auswahl beliebter Events, die Groß und Klein begeistern.

Drachenfeste (z. B. St. Peter-Ording, Büsum, Norderney) – riesige Drachen, Shows & Workshops. Piraten- oder Wikingerfeste in vielen Küstenorten – Mitmachaktionen & Spiele. Hafenfeste (z. B. Husum, Bremerhaven, Wilhelmshaven) – Live-Musik, Fahrgeschäfte, Kulinarik. Wattenmeer-Tage & Nationalparktage – Führungen, Kinderprogramme, Naturaktionen. Laternen- & Lichterfeste im Herbst – gemütliche Familienevents. Sandburgen-Wettbewerbe – gemeinsames Bauen direkt am Strand. Matjestage / Krabbenfeste – regionale Küche plus Familienprogramm. Strand- und Sommerfeste – Kinderdiscos, Animation, Sportaktionen. Weihnachtsmärkte am Meer (z. B. Husum, Büsum, Bremerhaven) – nordische Stimmung. Kurpark- oder Deichkonzerte – entspannte Familienabende im Freien.