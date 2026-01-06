Die besten Campingziele in Europa für Radreisen mit dem Wohnmobil

Wenn die Temperaturen steigen, bereiten Aktivitäten an der frischen Luft wieder besonders viel Freude. So auch Fahrradfahren oder ein Campingausflug mit den Rädern. Diese sind schnell aufs Wohnmobil geschnallt und schon gewinnt man deutlich an Flexibilität im Urlaub hinzu. Ein Grund für uns, die besten Camping- und Stellplätze für einen Campingurlaub in Europa mit dem Fahrrad ausfindig zu machen.

Wichtig vorab: Selbstverständlich bringen wir alle unterschiedliche Voraussetzungen und Fitness-Level mit. Nur die wenigsten schaffen mal eben so eine Alpenüberquerung auf dem Rad. Darum versuchen wir in diesem Artikel ein möglichst breites Spektrum abzudecken, sodass für jeden etwas dabei ist.

Für eine Wohnmobil-Radreise bieten sich dann meist zwei Varianten an, um den perfekten Urlaubsort zu finden. Entweder folgt man einem Radfernweg per Wohnmobil, um dann die schönsten Teilstrecken abzufahren, oder man erkundet die Umgebung des Urlaubsortes mit dem Rad.

Für die erste Option sind in Europa reichlich Fernradwege vorhanden. Das Projekt EuroVelo umfasst etwa 60.000 Kilometer. Die einzelnen Radwege sind mit der Kennzeichnung EV abgekürzt.

EV6: Zwischen Weinbergen und Königsschlössern im Loiretal

Thorsten Brönner Das Schloss Château de Saumur thront hoch über dem Loiretal.



Unser erster Radweg ist der EV6, der vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer führt, genauer gesagt, sein Abschnitt durch das wunderschöne Loire-Tal in Frankreich. Der leuchtende Fluss, wie die Loire auch genannt wird, ist teilweise wild. An ihren Ufern befinden sich renommierte Weinberge und historische Schifferstädte. Besonders spannend ist der Abschnitt zwischen Angers und Orléans. Dem Tal der Königsschlösser, das als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet ist.

Wohnmobilstellplatz Wilson Parc des Expositions, Blois (FR)

41000 Blois(FR) Wilson Parc des Expositions 13 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Unser erster Platz befindet sich am Stadtrand von Blois. Der kostenpflichtige Stellplatz bietet WLAN und Frischwasser, sowie die Möglichkeit zur Entsorgung von Grauwasser und Chemie-WC. Ein ÖPNV-Anschluss befindet sich ebenfalls direkt vor Ort. So ist man schnell im Zentrum der charmanten Stadt an der Loire, die mit ihrer Mischung aus Renaissancearchitektur, königlicher Geschichte und gemütlicher Atmosphäre besticht.

Ein besonderes Highlight vor Ort ist das Schloss Blois oder Château Royal de Blois im Französischen. Es ist eines der bekanntesten Schlösser entlang der Loire und besonders auffällig durch seine vielen verschiedenen Baustile von Gotik bis Klassizismus.

Camping-Caravaning Île d‘Offard, Saumur (FR)

49400 Saumur(FR) Camping-Caravaning Île d'Offard 2 Bewertungen 16,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Unser zweiter Platz liegt noch schöner als der erste. Am Ortsrand von Saumur liegt die Insel Offard auf der Loire. Darauf der gleichnamige Stellplatz, direkt vor einem Campingplatz. Der gebührenpflichtige Stellplatz bietet Strom, Frischwasser und die Möglichkeit zur Entsorgung von Grauwasser und Chemie-WC.

Mit dem Rad ist man schnell in der malerischen Altstadt von Saumur, die von schmalen Gassen, eleganten Herrenhäusern und gemütlichen Plätzen geprägt wird. Ein weiteres Highlight ist die berühmte Reitschule Cadre Noir de Saumur, die für ihre klassische Reitkunst und spektakulären Vorführungen weltweit angesehen ist. Die Hauptattraktion bleibt jedoch das Schloss Château de Saumur, welches hoch über der Stadt thront.

EV7: Der hängende Radweg vom Gardasee Was ähnlich wie eines der sieben Weltwunder der Antike klingt, ist ein Abschnitt des EV7 oder auch Sonnen-Route genannt. Der drei Kilometer lange Klippenradweg wird oft als einer der schönsten seiner Art in Europa bezeichnet. Er ist Teil des 140 Kilometer langen Radweges "Garda by Bike", der den kompletten See umrundet.

Simon Dannhauer/Adobe Stock Der drei Kilometer lange Klippenradweg am Gardasee bietet spektakuläre Blicke über den See und die umliegenden Hügel.



Obwohl der Radweg erst im Juli 2018 eröffnet wurde, hat er sich bereits zu einem Muss für RadfahrerInnen entwickelt. Grund dafür sind die gut ausgebaute Strecke, die breiten Brücken, die Beleuchtung bei Nacht und die geringe Steigung. Selbstverständlich aber auch die fantastischen Ausblicke, die sich von den Klippen über den See erhaschen lassen.

Am Gardasee finden sich selbstverständlich viele gute Camping- und Stellplätze, jedoch ist uns dieser hier besonders aufgefallen, nicht nur weil er direkt in Limone in nächster Nähe des hängenden Radwegs liegt.

Camping Nanzel, Limone Sul Garda (IT)

25010 Limone Sul Garda (IT) Camping Nanzel 7 Bewertungen 36,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Der Camping Nanzel in Limone sul Garda liegt direkt am Westufer des Gardasees und bietet auf einem rund sieben Hektar großen Terrassenplatz mit Wiesenflächen und zahlreichen Olivenbäumen 65 Stellplätze sowie verschiedene Mietunterkünfte. Der Platz besticht durch seine ruhige Lage am See mit Kiesstrand, nur etwa einen Kilometer vom Ortszentrum entfernt.

Zur Ausstattung gehören barrierefreie Sanitäranlagen, Waschmaschinen, eine Snackbar mit Seeterrasse, ein kleiner Lebensmittelmarkt, Frühstücksservice und WLAN. Für die Freizeitgestaltung lädt der Gardasee zum Baden ein. Ein Restaurant befindet sich ebenfalls direkt in der Nähe.

Der Parenzana-Radweg, Italien, Kroatien

Carsten Wagner Der Parenzana-Radweg erstreckt sich von Trieste in Italien bis ins kroatische Poreč.



Der Parenzana-Radweg erstreckt sich über eine Länge von 120 Kilometern von Trieste in Italien bis ins kroatische Poreč. Dabei verläuft er auf der Trasse einer ehemaligen Schalspurbahn durch zahlreiche Tunnel und über Viadukte. Er eignet sich besonders gut für Gravel- und Mountainbikes, da er an vielen Stellen aus Kies besteht. Allerdings gibt es auch einige geteerte Abschnitte. Die Strecke ist bekannt für ihre landschaftliche Schönheit, ihre kulturellen Sehenswürdigkeiten und die kulinarischen Genüsse der istrischen Region.

Camper Stop Motovun, Motovun (HR)

52424 Motovun(HR) Camper Stop Motovun 9 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Camper Stop Motovun liegt in der gleichnamigen Bergstadt in Istrien. Der gebührenpflichtige Stellplatz liegt direkt vor einem Campingplatz und bietet Raum für bis zu zwölf Mobile. Vor Ort verfügt man über Frischwasser, Strom sowie eine Dusche. Auch die Entsorgung des Chemie-WCs ist hier möglich.

In der Nähe befindet sich die Altstadt von Motovun. Diese thront spektakulär über dem Mirna-Tal, umgeben von Weinbergen und Wäldern, in denen die berühmten istrischen Trüffel wachsen. Das Wichtigste bleibt jedoch der Parenzana-Radweg. Genau hier, zwischen Motovun und Grojznan befinden sich die schönsten Abschnitte der Strecke. Zahlreiche Tunnel und Viadukte wechseln sich hier mit atemberaubenden Panoramablicken ab.

Auf dem Donauradweg durch die Wachau Unsere nächste Route befindet sich in Österreich. Die berühmte Donau-Flusslandschaft Wachau gilt als der schönste Abschnitt des Donauradwegs und ist seit 2000 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Zwischen den Städten Melk und Krems fließen hier die steilen Hänge, bedeckt mit Weinterrassen, sanft ins Donautal hinab.

serawood/AdobeStock Weltkulturerbe Wachau. Der spektakulärste Abschnitt des Donauradwegs befindet sich hier in Niederösterreich.



Neben ihren kulinarischen Genüssen wie Spitzenweinen und Marillen hat die Wachau auch allerlei an Kultur und Geschichte für interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer zu bieten. Darunter zahlreiche Burgruinen, das barocke Stift Melk oder die historische Stadt Krems.

Der 40 Kilometer lange Abschnitt zwischen Melk und Krems lässt sich gemütlich an einem Tag befahren. Zwar gilt dieser als Highlight des österreichischen Donauradwegs, allerdings müssen sich die restlichen Abschnitte zwischen Passau und Bratislava ebenfalls keineswegs verstecken.

Campingplatz Stadt Melk, Melk (AT)

3390 Melk(AT) Campingplatz Stadt Melk 5 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Stadt Melk, am Ortsrand der Klosterstadt eignet sich als optimaler Startpunkt für die Erkundung der Wachau von West nach Ost. Der gebührenpflichtige Platz für bis zu 28 Mobile liegt direkt an der Donau kurz vor der Mündung der Melk. Das berühmte Stift Melk sowie die historische Altstadt sind in gerade einmal zehn Minuten zu Fuß zu erreichen.

Am Platz selbst finden sich ein Minimarkt sowie ein Fahrrad- und E-Bike-Verleih, sodass man diesen malerischen Abschnitt des Donauradwegs auch ohne eigene Räder erkunden kann. Sämtliche Annehmlichkeiten wie Sanitäranlagen, Ver- und Entsorgung sowie WLAN sind selbstverständlich ebenfalls im Preis enthalten.

Donau Camping Krems, Krems (AT)

3500 Krems an der Donau(AT) Donau Camping Krems 9 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wer lieber auf der anderen Seite der Wachau starten möchte, kann sich am Donau Camping Krems niederlassen. Der gebührenpflichtige Platz liegt direkt am Donauufer am Stadtrand von Krems. Die historische Altstadt ist aber auch hier nicht gerade weit entfernt und in gut 20 Minuten zu Fuß zu erreichen.

Vor Ort bietet der Campingplatz einen morgendlichen Brötchenservice an. Direkt gegenüber dem Platz befindet sich zudem ein großer Supermarkt. Auch hier ist ein Fahrrad- und E-Bike-Verleih vorhanden. Um den Platz herum finden sich zudem noch alle möglichen Aktivitäten. Fußball- und Tennisplätze sowie der Wassersportverein Krems und die hiesige Badearena sind hier ansässig.

Zwischen Toma See und Rheinfall Der EV 15, auch bekannt als Rheinradweg folgt einem der größten Flüsse Europas von der Nordsee bis zu seiner Quelle. Der Abschnitt von Andermatt bis Basel, wo der junge Rhein steil die Berge hinunterfließt, in den Bodensee mündet und anschließend seinen Weg Richtung Küste fortsetzt, gilt als besonders sehenswert.

Die Highlights auf dieser Route liegen auf der Hand. Von Andermatt folgt die Route dem Fluss, vorbei an Gipfeln und malerischen Landschaften. Nachdem man das Fürstentum Liechtenstein passiert hat, erreicht man das von Burgen und Obstgärten umgebene Bodenseeufer.

Anschließend verläuft die Reise gen Westen. Den Höhepunkt vor dem kulturellen Zentrum der Dreiländerregion bildet der Rheinfall in Schaffhausen, der größte Wasserfall Europas. Selbstverständlich kann diese Route auch in die andere Richtung befahren werden, allerdings ist dies vor allem gegen Ende des Abschnitts mit deutlich mehr Steigung und Anstrengung verbunden.

Wohnmobilstellplatz am Rheinufer, Bad Säckingen

79713 Bad Säckingen (D) Stellplatz am Rheinufer 33 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilstellplatz am Rheinufer in Bad Säckingen bietet Platz für 25 Mobile und ist ganzjährig geöffnet. Er liegt nur wenige Gehminuten vom Schloss Schönau, der Altstadt sowie der wunderschönen Holzbrücke über den Rhein entfernt. Am Platz selbst stehen Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, WC und WLAN zur Verfügung.

Von Bad Säckingen aus lässt sich besonders Basel gut mit dem Rad erkunden. Eine kleine Fahrradtour flussabwärts führt in die kulturelle Hauptstadt des Dreiländerdreiecks. Sportliche RadfahrerInnen können sich auch an einer längeren Radtour flussaufwärts versuchen. 75 Kilometer müssen bis zum Rheinfall überwunden werden. Vor Ort angekommen lohnt sich die Anstrengung aber sicher.

Wem die Wege zu weit sind: Basel, Bad Säckingen und Schaffhausen sind ebenfalls alle mit einer Bahnstrecke verbunden, sodass die Fahrradtour einfach bei Belieben unterbrochen werden kann.

Park-Camping, Lindau

88131 Lindau (Bodensee) (D) Park-Camping Lindau 27 Bewertungen 37,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Überlingen, Konstanz, Bregenz oder Friedrichshafen. An dieser Stelle hätten viele schöne Städte am Ufer des Bodensees stehen können, letztendlich haben wir uns für Lindau entschieden. Der Park-Camping Lindau liegt außerhalb der Stadt direkt am See und bietet bis zu 280 Stellplätze. Trotz seiner Größe fühlt sich der Platz sehr familiär und ruhig an. Vor Ort befinden sich ein Badestrand, ein Fahrrad- und E-Bike-Verleih sowie ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege. Auch für das kulinarisch Wohlergehen ist dank Brötchenservice und Restaurant bestens gesorgt.

Selbstverständlich ist ein Besuch der Insel Lindau mit ihrer historischen Altstadt Pflicht. Doch auch die Stadt Bregenz ist einen Besuch wert. Zudem besteht die Möglichkeit, einen der vielen Berge in der Umgebung, wie beispielsweise den Pfänder, zu besteigen, um die wunderschöne Aussicht über den Bodensee zu genießen.

Selbstverständlich gibt es rund um den Bodensee noch viel mehr zu entdecken und zu bestaunen. Eine Auswahl mit den besten Stell- und Campingplätzen am Bodensee finden Sie hier.