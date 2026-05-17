Versteckte Perlen: Glamping auf der Klippe und Tiny Houses im schwedischen Nirgendwo

Schwitzen im Sommerurlaub? Muss nicht sein. Während sich Südeuropa in der Hochsaison auf 40 Grad aufheizt, wirbt Schweden mit einem neuen Trend: Coolcation – Urlaub bei angenehm milden Temperaturen. Mit der Nachtfähre von Kiel nach Göteborg starten Sie entspannt in ein Land, in dem selbst die Autobahn entschleunigt: Tempolimit 110 km/h, auf Landstraßen nur 70 km/h.

Für alle, die naturnahes Übernachten mit Komfort verbinden möchten, ist Glamping in Schweden die perfekte Wahl. Wir stellen Ihnen zwei außergewöhnliche Destinationen vor: Glamping-Zelte und Design-Unterkünfte an der zerklüfteten Schärenküste – und für den perfekten Kontrast – autarke Tiny Houses mitten im schwedischen Wald, ganz ohne WLAN und Handyempfang. Zwei Orte, zwei Welten, ein Urlaub.

Anfasteröd Gårdsvik: Glamping mit Schärenblick in Bohuslän Rund 40 Kilometer nördlich von Göteborg beginnt eine der spektakulärsten Küstenlandschaften Skandinaviens: Bohuslän. Hier reihen sich rund 8.000 Inseln und Schären aneinander – von roten Granitfelsen geformt, von Wind und Wellen geschliffen. Mittendrin, auf einem waldigen Hügel über dem Fjord, liegt der Campingplatz Anfasteröd Gårdsvik.

Von fast jeder Stellfläche bietet sich ein weiter Blick über die inneren Schären. Schwedische Flaggen flattern an Wohnwagen, das Wasser glitzert zwischen den Inseln, und ein Saunafloss dümpelt am Steg – beheizt mit Holzofen. Wer nicht mit eigenem Wohnmobil anreist, findet hier einige der schönsten Glamping-Unterkünfte Schwedens: von romantischen Trapperzelten bis zu modernen Design-Modulen auf der Klippe.

Die Glamping-Optionen im Überblick Glamping-Zelte "Klippan" & "Bokskogen" (Luxus-Variante)

Diese großen Glamping-Zelte bieten Komfort auf höchstem Niveau: Das Zelt "Klippan" thront auf einer Klippe mit freiem Meerblick, "Bokskogen" steht geschützt unter dem Blätterdach eines Buchenwaldes. Beide sind ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche, Küche mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und Kochplatte, bequemen Doppelbetten und einem Schlaf-Loft. Auf der überdachten Terrasse stehen Gartenmöbel, und bei Kälte gibt es einen Heizlüfter. Hunde sind willkommen.

Gut zu wissen: Am Zelt "Bokskogen" im Buchenwald ist Grillen wegen der Brandgefahr durch trockenes Laub nicht erlaubt – beim Zelt "Klippan" auf der Klippe hingegen schon.

Glamping-Zelte "Trapper Style" (Romantik-Variante)

Inspiriert von den Lagerplätzen nordamerikanischer Pelzjäger, bieten diese rund 20 m² großen Zelte Wildnis-Feeling mit Komfort. Sie stehen auf einem Holzdeck mit Blick aufs Meer und verfügen über ein Doppelbett sowie eine Schlafcouch. WC und Dusche befinden sich in einem separaten Gebäude direkt nebenan. Eine Küche gibt es nicht – dafür das Platzrestaurant mit Fjordblick nur wenige Schritte entfernt. Perfekt für Paare, die Romantik suchen.

Örnnästet – Die Adlerhorste (Design-Modulbau)

Für Schwindelfreie mit Anspruch: 40 Meter über dem Meer thronen die zwei "Adlerhorste" auf einer Klippe – mit grandiosem Panoramablick über den Fjord. Diese modernen Modulbauten bieten ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein kleines Zimmer mit zwei weiteren Betten, einen kombinierten Küchen-/Wohnbereich mit Schlafsofa, Dusche/WC und eine großzügige Terrasse mit Essplatz.

Badstugor – Die Badhütten (Historisch am Wasser)

Nur 20 Meter vom Wasser entfernt liegen diese Hütten auf einer Klippe, mit herrlicher Terrasse Richtung Meer und Sonnenuntergang. Ideal für alle, die morgens direkt ins Salzwasser springen möchten.

Service & Aktivitäten Alle Unterkünfte bieten Hotelstandard: bezogene Betten, weiche Handtücher und Frühstück inklusive. Strom, Wasser, Warmwasser und WLAN sind im Preis enthalten. Hunde sind herzlich willkommen – es gibt sogar eine Hundedusche.

Was Sie hier erleben können:

Paddeln: Die inneren Schären mit vielen unbewohnten Inseln sind ein Paradies für Kajak und SUP

Die inneren Schären mit vielen unbewohnten Inseln sind ein Paradies für Kajak und SUP Sauna: Das Saunafloss am Steg – mit Holzofen beheizt, danach Sprung ins Meer

Das Saunafloss am Steg – mit Holzofen beheizt, danach Sprung ins Meer Lagerfeuer: Feuerholz an der Rezeption kaufen, am einsamen Strand ein Feuer entfachen – in Schweden ausdrücklich erlaubt

Feuerholz an der Rezeption kaufen, am einsamen Strand ein Feuer entfachen – in Schweden ausdrücklich erlaubt Wandern: Eine kleine Wanderung führt nach Lyckorna, wo das Restaurant Musselbaren frisch gefangene Miesmuscheln mit Aioli serviert – praktisch jeder Gast bestellt sie

Eine kleine Wanderung führt nach Lyckorna, wo das Restaurant Musselbaren frisch gefangene Miesmuscheln mit Aioli serviert – praktisch jeder Gast bestellt sie Golf: Der Lyckorna Golf Club liegt nur wenige Gehminuten entfernt Kontrast-Programm: Inforest Tiny Houses – Digital Detox am Vätternsee Wer nach ein paar Tagen Schären-Glamping Lust auf das genaue Gegenteil hat, fährt rund 2,5 Stunden landeinwärts Richtung Osten. Abgeschieden mitten in einem wunderschönen Kiefernwald vor dem idyllischen Ort Hjo am Vätternsee finden sich die drei ökologischen und autarken Tiny Houses von Inforest.

Die Tiny Houses stehen off-grid mitten im Wald. WLAN gibt es hier nicht, und der Mobilfunkempfang ist bewusst eingeschränkt. Ein Off-Grid-Aufenthalt bedeutet, Social Media und Alltagsstress hinter sich zu lassen. Die Gründer Jesper und Petra glauben an nachhaltigen Naturtourismus mit der Philosophie: "Der Wald hilft Menschen, sich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und Frieden zu finden."

Buchstäblich im Wald liegen die Cabins von Inforest nahe dem Vätternsee. Für eine Nacht in der Zwei-Personen-Hütte muss man ab 210 Euro rechnen.



Die Anreise: Wie eine Schnitzeljagd "Mitten im Wald" ist hier wörtlich zu nehmen: Man fährt eine Weile über Waldwege, parkt dann und läuft die letzten 500 Meter über einen bemoosten Pfad zur Hütte. Rote Bändchen an Ästen weisen den Weg wie bei einer Schnitzeljagd. Die exakten Koordinaten erhalten Sie erst kurz vor der Anreise.

Die Tiny Houses Die drei Häuser heißen Ebbe, Vilgot und Esther und sind im Inneren rustikal und doch raffiniert mit lokalen Naturmaterialien wie Birkenwänden, Eichenböden und massiven Holzküchen ausgestattet. Esther ist das größte Haus, knapp über 10 Meter lang, mit eigenem Schlafzimmer, großem Wohn-/Küchenbereich und Schlaf-Loft – perfekt für Familien oder alle, die etwas mehr Platz wünschen.

Die Energie kommt von Solarpanels auf dem Dach, und Off-Grid-Lösungen sorgen für ein umweltfreundliches Naturerlebnis mit minimalem ökologischem Fußabdruck. Vor jedem Tiny House gibt es eine Feuerstelle, an der Sie Fisch, Würstchen oder andere Leckereien grillen können.

Gäste werden ermutigt, mindestens zwei Nächte zu bleiben, damit sie wirklich Zeit haben, zu entspannen und das Erlebnis zu genießen.

Ausflugstipp: Das Seebad Hjo Die Tiny Houses liegen nur 5 km vom Ort Hjo entfernt. Hier gibt es Läden, Restaurants, Eisdielen und einen fantastischen Hafen. Die alte Holzstadt mit ihren verschnörkelten Geländern, pastellfarbenen Fassaden und historischen Handwerkerhäusern ist ein bezauberndes Ausflugsziel. Neben dem kleinen Hafen gibt es einen Mini-Sandstrand – allerdings ist der 135 Kilometer lange Vätternsee zum Baden meist zu kalt, da er sehr tief ist.

Ein Kuriosum: das deutsche Restaurant "Biergarten", wo Servicekräfte in Lederhosen und Dirndl arbeiten – ein Glas Helles aus Bayern kostet hier fast 10 Euro.