Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

Camping Village Mediterraneo Cavallino Treporti

Camping Village Mediterraneo 5*
Urlaub zwischen Natur und Design

Zwischen Adria und Lagune bei Venedig liegt das Camping Village Mediterraneo in Cavallino Treporti. 4 Sterne, Strand, Pool, Pinienwald, Stellplätze, Mobilheime und Glamping nahe Jesolo.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.02.2026
Camping Village Mediterraneo 5*
Foto: Camping Village Mediterraneo

Zwischen der Adria und der Lagune von Venedig, auf der Halbinsel Cavallino Treporti, liegt das Camping Village Mediterraneo – ein 4-Sterne-Campingplatz und Feriendorf. Neben großzügigen, gut ausgestatteten Stellplätzen bietet die Anlage komfortable Mobilheime sowie Glamping-Zelte (Lodging Tent) für alle, die Camping-Feeling mit mehr Komfort verbinden möchten.

Im Schatten eines kühlen, üppigen Pinienwäldchens, nur wenige Kilometer von Jesolo entfernt, führen Fußwege bequem zum Poolbereich, zu den Unterkünften und zum Strand. Der Strand mit seinem goldenen Sand lädt zu entspannten Sonnentagen ein.

Ruhe, Natur und jede Menge Spaß – mit Spielen und Shows des Animationsteams – machen den Urlaub zu einem besonderen Erlebnis. Meer, Badewasser, Farben und Düfte, gutes Essen und Abendunterhaltung: In Cavallino Treporti und Umgebung warten viele Aktivitäten und unvergessliche Momente.

Stellplatz in diesem Artikel
30013 Cavallino-Treporti(IT)
Camping Village Mediterraneo
5 Bewertungen
56,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
