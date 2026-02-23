Camping Village Mediterraneo Cavallino Treporti

Zwischen der Adria und der Lagune von Venedig, auf der Halbinsel Cavallino Treporti, liegt das Camping Village Mediterraneo – ein 4-Sterne-Campingplatz und Feriendorf. Neben großzügigen, gut ausgestatteten Stellplätzen bietet die Anlage komfortable Mobilheime sowie Glamping-Zelte (Lodging Tent) für alle, die Camping-Feeling mit mehr Komfort verbinden möchten.

Im Schatten eines kühlen, üppigen Pinienwäldchens, nur wenige Kilometer von Jesolo entfernt, führen Fußwege bequem zum Poolbereich, zu den Unterkünften und zum Strand. Der Strand mit seinem goldenen Sand lädt zu entspannten Sonnentagen ein.

Ruhe, Natur und jede Menge Spaß – mit Spielen und Shows des Animationsteams – machen den Urlaub zu einem besonderen Erlebnis. Meer, Badewasser, Farben und Düfte, gutes Essen und Abendunterhaltung: In Cavallino Treporti und Umgebung warten viele Aktivitäten und unvergessliche Momente.