Conca D'Oro Camping & Lodge am Lago Maggiore

Der Camping Village Conca D'Oro befindet sich im grünen Naturschutzgebiet des Toces nur 800 Meter vom malerischen Dorf Feriolo entfernt. Seine Gesamtfläche erstreckt sich über 60.000 m² direkt am Lago Maggiore und ist von einem Sandstrand, der besonders von Kindern geliebt wird und optimal geeignet ist, und vom Fluss umrandet. Die Familienleitung und das Personal sorgen für Ihre Ansprüche und bieten einen Campingplatz, wo Ordnung und Sauberkeit Schlagworte sind.

Unseren Gästen zur Verfügung: geräumige helle Stellplätze, Mobilheime mit Holzveranda, Glamping-Zelte, ein gemütliches Restaurant, wo Sie Lokalspezialitäten oder eine leckere Pizza täglich frisch zubereitet bekommen und der praktische Markt. Animationsprogramm für Kinder und Abendshows im Juli und August.

Für einen unvergesslichen Urlaub ist unser Camping Village die richtige Stelle, um Ausflüge auf den Seen und in die Berge zu unternehmen. Sie werden von der wunderbaren Landschaft und der herrlichen Aussicht begeistert sein.

