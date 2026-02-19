Upgrade vom Familienvan zum Camper: 5 Heckküchen mit Wow-Faktor

Minimalistisch? Nein, danke! Wer das volle Paket will, muss dafür sorgen, dass der Familiencamper mehr ist als ein fahrbarer Stauraum mit Bettrost. Wir sprechen von Heckküchenmodulen, die nicht nur praktisch, sondern richtig schick sind: Schluss mit Siebdruckplatten und Euroboxen! Stattdessen gibt es richtige Schubladen mit hochwertigen Marken-Gaskochern, versteckte Kühlboxen, echte Waschbecken mit Tauchpumpe, Bambus- oder Holzarbeitsplatten, integrierte Schneidebretter, Besteck- und Gewürzschubladen, erweiterbare Arbeitsflächen – kurz: alles, was man für stilvolles Camping und ein wenig Glamping braucht.