Camping direkt bei Darth Vader? In Speyer beim Sci-Fi-Treffen 2026 geht's

Darth Vader beim Brötchenholen treffen? Oder Wonder Woman an der Entsorgungsstation? Genau das kann passieren – auf dem Wohnmobil-Stellplatz direkt am Technik Museum Speyer. Beim großen Science-Fiction-Treffen am 26. und 27. September 2026 wird das Camping-Erlebnis zum Teil des Abenteuers. Wer hier übernachtet, schläft quasi zwischen dem Imperium und der Amazoneninsel Themyscira.

Science-Fiction-Treffen in Speyer Beim Science-Fiction-Treffen 2026 in Speyer verwandelt sich das Technik Museum in eine intergalaktische Erlebniswelt für Star-Wars-, Star-Trek- und Marvel-Fans. Seit 2008 findet das Treffen jährlich statt.

Highlights sind die große Cosplay-Parade, Lichtschwerttrainings, Bühnenshows, Autogrammstunden und Ausstellungen in der Raumfahrthalle. Für Familien gibt es Bastelaktionen, Fotospots mit Filmfiguren und ein abwechslungsreiches Programm zwischen echter Raumfahrttechnik und filmischer Fantasie.

Technik Museum Speyer "This is the way" - für diese Mandalorians führte er 2025 nach Speyer zum Science-Fiction-Treffen.



Beste Lage für Sci-Fi-Fans mit Womo Der Stellplatz am Technik Museum liegt keine 100 Meter vom Museumseingang entfernt. Das bedeutet: kurzer Weg zum Event, zur großen Cosplay-Parade und zu den Messezelten. Direkt vor Ort gibt es Stromanschlüsse, Wasser, eine Entsorgungsstation sowie moderne Sanitäranlagen mit Dusche und WC. Für alle, die morgens entspannt starten wollen, bietet das benachbarte Hotel Speyer ein Frühstücksangebot.

Der Platz ist eben, befestigt und bietet Stellfläche für rund 90 Mobile. Wer abends noch durch die Altstadt bummeln möchte: Der Dom zu Speyer ist in fünf Minuten zu Fuß erreichbar.

67346 Speyer (D) Stellplatz am Technik Museum 136 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Der Platz bietet alles was man braucht. Strom, WC, Dusche, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, alles vorhanden."

"Direkt am Museum. Fußläufig in die Stadt. Nachts ruhig." (beide via promobil Stellplatz-Radar)

Praxis-Tipps fürs Event-Wochenende "Sci-Fi-Treffen" Frühzeitig buchen: Der Stellplatz ist beliebt – besonders an Event-Wochenenden wie dem Sci-Fi-Treffen schnell ausgebucht.

Der Stellplatz ist beliebt – besonders an Event-Wochenenden wie dem Sci-Fi-Treffen schnell ausgebucht. Anreise planen: Die Zufahrt erfolgt über die A61, Ausfahrt Speyer – von dort sind es nur fünf Minuten zum Platz.

Die Zufahrt erfolgt über die A61, Ausfahrt Speyer – von dort sind es nur fünf Minuten zum Platz. Abwasser & Strom: Alles vorhanden, aber wer spät kommt, sollte Kabeltrommel und Adapter dabeihaben – Steckdosenplätze können knapp werden.

Alles vorhanden, aber wer spät kommt, sollte Kabeltrommel und Adapter dabeihaben – Steckdosenplätze können knapp werden. Tagesablauf organisieren: Am besten morgens zum Frühstück ins Hotel, dann zu Fuß direkt ins Event. Abends bietet sich die Innenstadt für Essen und Trinken an. Technik Museum Speyer: Ausflugstipp fürs ganze Jahr Abseits des Science-Fiction-Trubels bietet das Technik Museum Speyer faszinierende Dauer-Ausstellungen – darunter eine echte Raumfähre, einen originalgetreuen Nachbau der ISS, Oldtimer aus verschiedenen Jahrzehnten und historische Flugzeuge. Sogar ein U-Boot U9, das aus dem Jahr 1966 stammt, können Besucherinnen und Besucher von innen erkunden.

