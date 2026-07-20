Burgunds Geheimtipps für Wohnmobile: Sterneküche & Stellplätze abseits der Touristenpfade

Weinberge, die im Sonnenlicht leuchten. Malerische Städte, in denen die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Und plötzlich: eine alte Fabrikhalle, in der heute Sterneköche arbeiten. Burgunds neue "Routes Gourmandes" sind mehr als nur kulinarische Straßen – sie sind eine Einladung, eine der schönsten Regionen Frankreichs ganz neu zu entdecken.

Abseits der ausgetretenen Pfade warten Orte, die selbst viele Einheimische nicht kennen: Le Creusot, wo Industriegeschichte auf Sterneküche trifft, und Montbard, wo Wissenschaftler die Natur erklärten und heute Radfahrer durch grüne Parks fahren.

Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zu zwei neuen Routen, die Genuss, Kultur und Abenteuer verbinden – und verraten Ihnen, welche Geheimtipps Sie unterwegs nicht verpassen dürfen.

1. Route gourmande du Cœur de la Bourgogne: Wo Tradition auf Moderne trifft Start: Saulieu

Saulieu Stationen: Liernais, Arnay-le-Duc, Autun, Le Creusot, Chagny

Liernais, Arnay-le-Duc, Autun, Le Creusot, Chagny Ziel: Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Strecke: ca. 100 km Diese Route führt Sie durch das Herz Burgunds – vorbei an sanften Hügeln, durch Weinberge und mittelalterliche Städte, die wie aus dem Bilderbuch wirken. Doch das eigentliche Highlight liegt abseits der Hauptstrecke: Le Creusot, eine Stadt, die wie keine andere Industriegeschichte und Lebensart verbindet.

Die Highlights der Route

Saulieu: Die Stadt ist berühmt für ihre Sterneküche – hier kochte einst der legendäre Alexandre Dumaine, und noch heute gibt es Restaurants, die seine Tradition fortführen. Der örtliche Campingplatz soll laut Bewertung in der Stellplatz-Radar-App sehr gepflegt sein.

Autun: Eine der schönsten römischen Städte Frankreichs. Die Kathedrale Saint-Lazare und die alten Stadtmauern sind ein Muss.

Heiko P. Wacker Die Stadtmauern von Autun sind sehr gut erhalten.

Der städtische Stellplatz von Autun lockt mit sehr sauberen Sanitäranlagen.

71400 Autun(FR) Camping Municipal de la Porte d'Arroux 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Le Creusot – das industrielle Herz Burgunds:

Château de la Verrerie: Ein Schloss, das einst eine königliche Kristallglasmanufaktur war und heute ein Museum beherbergt.

Ein Schloss, das einst eine königliche Kristallglasmanufaktur war und heute ein Museum beherbergt. Villa Perrusson: Ein architektonisches Juwel aus der Zeit der Industrialisierung, verziert mit kunstvollen Keramikfliesen.

Ein architektonisches Juwel aus der Zeit der Industrialisierung, verziert mit kunstvollen Keramikfliesen. Musée de l’Homme et de l’Industrie: Hier erfahren Sie, wie die Gebrüder Schneider im 19. Jahrhundert ein Industrieimperium aufbauten – und wie die Stadt heute mit diesem Erbe umgeht.

Hier erfahren Sie, wie die Gebrüder Schneider im 19. Jahrhundert ein Industrieimperium aufbauten – und wie die Stadt heute mit diesem Erbe umgeht. Parc des Combes: Ein Freizeitpark, der vor allem Familien begeistert. Mit Seilbahnen, Minigolf und einem kleinen See ist er das perfekte Ziel für eine Pause vom Roadtrip.

Ein Freizeitpark, der vor allem Familien begeistert. Mit Seilbahnen, Minigolf und einem kleinen See ist er das perfekte Ziel für eine Pause vom Roadtrip. Genuss-Tipp: Das Restaurant "La Fleur de Sel" – ausgezeichnet im Guide Boullenger 2026 – beweist, dass man in Le Creusot heute nicht nur Industriegeschichte, sondern auch Sterneküche erleben kann.

71200 Le Creusot(FR) Aire Municipale Le Creusot Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Chagny: Ein kleines Städtchen mit großer Weintradition. Hier lohnt sich ein Abstecher zu den Winzern der Côte Chalonnaise. Der Stellplatz am Ortsrand liegt so, dass man das Zentrum einfach zu Fuß erkunden kann.

71150 Chagny(FR) Camping du Paquier Fane 3 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Chalon-sur-Saône: Die Stadt am Ufer der Saône ist das perfekte Ziel für den Abschluss der Route. Schlendern Sie durch die Altstadt, besuchen Sie das Musée Nicéphore Niépce (das erste Fotomuseum der Welt) und genießen Sie ein Glas Wein in einer der vielen Weinbars. Der gebührenfreie Stellplatz bietet kurze Fußwege in die Stadt. Wem es wegen Einbrüchen zu heikel ist, hier zu übernachten, fährt auf die andere Flussseite der Saone und übernachtet auf dem Camping Car Park in Saint-Marcel.

71100 Chalon-sur-Saône(FR) Aire Municipale 16 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Route gourmande dans l’Auxerois: Wein, Wissenschaft und Welterbe Start: Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Stationen: Flavigny-sur-Ozerain, Montbard, Tonnerre, Noyers-sur-Serein

Flavigny-sur-Ozerain, Montbard, Tonnerre, Noyers-sur-Serein Ziel: Auxerre

Auxerre Strecke: ca. 90 km Diese Route führt Sie durch eine der vielfältigsten Landschaften Burgunds: von mittelalterlichen Städten über Weinberge bis zu grünen Tälern und Kanälen. Und mittendrin: Montbard, ein Ort, der Natur, Wissenschaft und Geschichte auf einzigartige Weise verbindet.

Die Highlights der Route

Semur-en-Auxois: Eine der schönsten mittelalterlichen Städte Burgunds. Die rosafarbenen Mauern, die über dem Fluss Armançon thronen, wirken wie gemalt. Am Ortsrand befindet sich ein einfacher Wohnmobilstellplatz.

21440 Semur-en-Auxois(FR) Parking Municipale de Camping-Car 1 Bewertung Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Flavigny-sur-Ozerain: Ein kleines Dorf, das vor allem für seine Anisbonbons bekannt ist. Doch auch die mittelalterliche Abtei und die engen Gassen lohnen einen Besuch. Der Ort selbst hat keinen Stellplatz, doch nur knapp 12 km entfernt liegt das Chateau de Bussy-Rabutin mit einem kostenlosen Parkplatz – oder sie fahren direkt weiter nach Monbard.

Montbard – wo Wissenschaftler die Natur erklärten:

Parc Buffon: Ein riesiger Park, der von Georges-Louis Leclerc de Buffon, einem der bedeutendsten Naturforscher des 18. Jahrhunderts, angelegt wurde. Heute können Sie hier spazieren gehen und die Türme besteigen, die einen fantastischen Blick über die Region bieten.

Ein riesiger Park, der von Georges-Louis Leclerc de Buffon, einem der bedeutendsten Naturforscher des 18. Jahrhunderts, angelegt wurde. Heute können Sie hier spazieren gehen und die Türme besteigen, die einen fantastischen Blick über die Region bieten. Musée Buffon: Das Museum widmet sich dem Leben und Werk Buffons und bietet einen spannenden Einblick in die Naturwissenschaften der Aufklärung.

Das Museum widmet sich dem Leben und Werk Buffons und bietet einen spannenden Einblick in die Naturwissenschaften der Aufklärung. Grande Forge de Buffon: Eine der ältesten industriellen Anlagen Frankreichs. Hier wurde einst Eisen geschmolzen – heute ist die Schmiede ein beeindruckendes Zeugnis der frühen Industrialisierung.

Eine der ältesten industriellen Anlagen Frankreichs. Hier wurde einst Eisen geschmolzen – heute ist die Schmiede ein beeindruckendes Zeugnis der frühen Industrialisierung. Canal de Bourgogne: Der Kanal ist einer der schönsten Wasserwege Frankreichs und führt direkt durch Montbard. Perfekt für eine Radtour oder eine Bootsfahrt.

Der Kanal ist einer der schönsten Wasserwege Frankreichs und führt direkt durch Montbard. Perfekt für eine Radtour oder eine Bootsfahrt. Genuss-Tipp: Probieren Sie den Chablis direkt beim Winzer – frischer geht es nicht! Der Camping Municipal der Stadt bietet viel Grün und Schatten:

21500 Montbard(FR) Camping Municipal de Montbard 1 Bewertung 32,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Tonnerre: Die Stadt ist bekannt für ihre Weinberge und die Fosse Dionne, eine mystische Karstquelle, die seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen beflügelt. Die Bewertungen für den Camping La Cascade am Ortsrand sind durchweg positiv:

89700 Tonnerre(FR) Camping La Cascade 2 Bewertungen 20,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Noyers-sur-Serein: Ein malerisches Dorf, das zu den "schönsten Dörfern Frankreichs" zählt. Die Fachwerkhäuser und die mittelalterliche Atmosphäre machen es zu einem perfekten Ort für eine Pause. Einen Stellplatz bietet die Stadt nicht, doch auf dem "Parking Visiteurs" gibt's Parkplätze für Wohnmobile. Vorsicht bei ist bei der Parkplatz-Ausfahrt geboten: Eine der Straßen ist zu schmal für breite Fahrzeuge.

Auxerre: Die Stadt an der Yonne ist das ideale Ziel für den Abschluss der Route. Besuchen Sie die Kathedrale Saint-Étienne, schlendern Sie durch die Altstadt und genießen Sie ein Glas Wein in einer der vielen Weinbars am Fluss. Vom örtlichen Stellplatz direkt am Fluss erreicht man über die Fußgängerbrücke "Passerelle de la Liberté" das Stadtzentrum.

89000 Auxerre(FR) Parking au Bord de l'Yonne 6 Bewertungen Kostenlos Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Fünf Leckereien aus dem Burgund

Heiko P. Wacker Ein Klassiker der Region ist das Bœuf bourguignon - doch die Region hat noch mehr Leckereien zu bieten.

Hier sind fünf kulinarische Highlights, die Sie in Burgund neben Bœuf Bourguignon unbedingt probieren sollten – von herzhaft bis süß, von Wein bis Käse:

1. Escargots de Bourgogne (Burgunder Schnecken): Die berühmten Weinbergschnecken, zubereitet mit Knoblauch, Petersilie und reichlich Butter. Serviert in ihrer eigenen Schale – ein absolutes Muss für jeden Burgund-Besuch.

2. Jambon Persillé (Sülze mit Schinken und Petersilie): Eine kalte Vorspeise aus fein gewürfeltem Schinken, eingebettet in eine klare, mit Petersilie verfeinerte Gelee-Sülze. Oft mit Cornichons und Brot serviert.

3. Époisses (Der "stinkende" Käse mit AOP-Siegel): Ein cremiger, gewaschener Weichkäse aus Kuhmilch, der während der Reifung regelmäßig mit Marc de Bourgogne (Burgunder-Tresterschnaps) gewaschen wird. Sein intensiver Geruch und Geschmack sind legendär.

4. Gougères (Burgunder Käsewindbeutel): Luftige Windbeutel aus Brandteig, gefüllt mit würzigem Comté- oder Gruyère-Käse. Serviert als Vorspeise, Snack oder Begleiter zu Wein.

5. Crémant de Bourgogne (Burgunder Schaumwein): Der Schaumwein Burgunds, hergestellt nach der traditionellen Methode (wie Champagner). Trocken, frisch und mit feinen Aromen von Äpfeln, Zitrus und Brioche.

Praktische Tipps für Ihre Reise Beste Reisezeit: Die beste Zeit für einen Roadtrip durch Burgund ist von Mai bis Oktober. Dann sind die Temperaturen angenehm, die Weinberge leuchten in sattem Grün und die Märkte sind voller frischer Produkte. Besonders schön ist es im September, wenn die Weinlese beginnt und die Region in einem goldenen Licht erstrahlt.

Anreise: Burgund ist perfekt für Wohnmobile. Die Routen sind gut ausgebaut, und es gibt viele Stellplätze entlang der Strecke.