Architektur-Weltwunder in Deutschland: Wohnmobil-Tipps für Kultur und Sehenswürdigkeiten

Mit dem Wohnmobil die Welt erkunden – das bedeutet nicht nur, die Schönheit der Natur zu erleben, sondern auch in die faszinierende Welt der Architektur einzutauchen. In Deutschland gibt es viele Bauwerke, die internationalen Ikonen in ihrer Pracht und Bedeutung in nichts nachstehen. Ob imposante Wolkenkratzer, majestätische Schlösser oder atemberaubende Tempel – für Architektur- und Kulturliebhaber bietet Deutschland eine Vielzahl von Meisterwerken. Die Freiheit des Campings ermöglicht es, flexibel von einem architektonischen Highlight zum nächsten zu reisen und dabei auch mal abseits der bekannten Touristenpfade zu verweilen.

8 Baukunst-Wunderwerke in Deutschland Von den Hochhäusern von "Mainhattan" in Frankfurt bis zum prächtigen Kölner Dom – diese Bauwerke bieten architektonische Faszination pur. Wer dabei mit dem Wohnmobil reist, genießt nicht nur die Freiheit der Straße, sondern auch die Möglichkeit, in der Nähe der Sehenswürdigkeiten zu parken, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen acht beeindruckende Architekturwunder in Deutschland vor, die jeweils einem weltbekannten Bauwerk nachempfunden sind, und geben Ihnen nützliche Tipps zu den besten Stellplätzen für Ihre Reise.

1. New Yorker Skyscraper – Frankfurt "Main"hatten

Udo Bernhart via visitrhinemain Frankfurt am Main hat eine einmalige Skyline in Deutschland.

Frankfurt, mit seiner beeindruckenden Skyline, hat sich den Spitznamen "Mainhattan" verdient. Hier ragen moderne Wolkenkratzer in den Himmel und erinnern an das ikonische Manhattan in New York. Der Commerzbank Tower und die Umgebung rund um die Bankenviertel spiegeln die moderne Architektur und den urbanen Charme wider. Mehr als 40 Gebäude haben eine strukturelle Höhe von 100 Metern – und von insgesamt 22 Wolkenkratzern in Deutschland stehen 20 in Frankfurt.

Stellplatz-Tipp: Campingplatz Offenbach-Bürgel

63075 Offenbach am Main (D) Campingplatz Offenbach-Bürgel 19 Bewertungen 27,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Im Frankfurter Stadtgebiet gibt es keinen Wohnmobil-Stellplatz. Doch zum Glück ist Offenbach nur eine kurze Tramfahrt entfernt. Die Ausstattung des Campingplatzes Offenbach-Bürgel umfasst Stromanschlüsse, sanitäre Einrichtungen und einen Brötchenservice – alles, was für einen angenehmen Aufenthalt nötig ist. Einmal vom Campingplatz über die Mainbrücke "Arthur-von-Weinberg-Steg" spazieren, dann mit der Stadtbahn innerhalb von 20 Minuten zur Haltestelle Zobelstraße/Frankfurt. Dort befindet sich in unmittelbarer Nähe das Gebäude der Europäischen Zentralbank.

2. Taj Mahal – Grabkapelle Stuttgart

Westend61/Stefan Schurr Romantik pur: Von der Grabkapelle auf dem Württemberg hat man einen herrlichen Blick auf Stuttgart und das Neckartal.



Das Taj Mahal in Indien ist eines der berühmtesten Bauwerke der Welt: Ein Gedenken, das der Großmogul Shah Jahan seiner verstorbenen Frau Mumtaz Mahal errichten ließ. In Stuttgart steht ein beeindruckendes Pendant: die Grabkapelle auf dem Württemberg, die als Mausoleum für die Frau von König Wilhelm I. erbaut wurde und durch ihre feine Architektur besticht. Über dem Eingang zu der Kapelle inmitten von Weinbergen steht als Inschrift für seine geliebte Katherina Pawlowna: "Die Liebe höret nimmer auf".

Stellplatz-Tipp: Camping Cannstatter Wasen

70372 Stuttgart (D) Camping Cannstatter Wasen 22 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz auf dem Campingplatz Cannstatter Wasen liegt nur etwa 3 km vom Stadtzentrum Stuttgart entfernt. Er bietet eine ideale Basis für einen Besuch der Grabkapelle. Mit großzügigen Stellplätzen und einer direkten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel können Gäste sowohl die Natur als auch die kulturellen Sehenswürdigkeiten Stuttgarts bequem genießen. Mit der U-Bahn ab Mercedesstraße kommt man innerhalb von 11 Minuten nach Untertürkheim. Von dort aus kann man entweder einen malerischen Spaziergang durch den Weinort und die Weinberge zur Grabkapelle unternehmen oder mit dem Bus hochfahren.

3. Florenz – Dresden (Elbflorenz)

Artie Photography (Artie Ng) via Gettyimages Die Barockstadt Dresden ist für ihre imposanten alten Bauwerke bekannt. Hier im Bild sind die Hofkirche und das Dresdner Schloss zu sehen.



Florenz, das "Herz der Renaissance", ist berühmt für seine prächtige Architektur und Kunst. Dresden trägt den Beinamen "Elbflorenz" und fasziniert mit barocken Meisterwerken wie dem Zwinger, der Semperoper und der Frauenkirche. Letztere erinnert dank des Kuppelbaus an die berühmte Kathedrale von Florenz. Die Stadt an der Elbe bietet eine ähnliche künstlerische und architektonische Pracht: Die bis heute großen Kunstsammlungen der Stadt, unter anderem im Residenzschloss, im Schloss Pillnitz, im Albertinum, im Jägerhof und im Japanischen Palais, schaffen eine faszinierende Parallele zu der Stadt in Italien.

Stellplatz-Tipp: Caravaningpark Schaffer Mobil

01139 Dresden (D) CaravaningPark schaffer-mobil 178 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Caravaningpark Schaffer Mobil in Dresden liegt nur 350 Meter von einer Straßenbahnstation entfernt, sodass Besucher das historische "Elbflorenz" mit seinen beeindruckenden Bauwerken in kurzer Zeit erreichen können. Der Stellplatz bietet eine ruhige Lage, gute sanitäre Einrichtungen und eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, was ihn zu einem idealen Ausgangspunkt für kulturelle Entdeckungsreisen macht. Den Theaterplatz im Herzen der Innenstadt erreichen Sie nach 18 Minuten Tramfahrt.

4. Pyramiden von Gizeh – Pyramide Garzau

Toni Klemm via Wikicommons Die Pyramide Garzau ist die größte Feldsteinpyramide Deutschlands und steht auf einem Hügel im Landschaftspark.



Die Pyramiden von Gizeh sind eines der sieben Weltwunder der Antike. In Deutschland gibt es ein weniger bekanntes, aber faszinierendes Pendant: die "Gyramide" in Garzau, die größte Feldsteinpyramide Deutschlands östlich von Berlin. Dieses moderne Monument in Pyramidenform erinnert an die uralten Bauwerke Ägyptens bzw. die Felspyramiden der Maya in Südamerika. Die deutsche Pyramide wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Graf Friedrich Wilhelm Carl von Schmettau als zentrales Wahrzeichen seines weitläufigen Schlossparks erbaut. Mit ihrem Kellergewölbe, Kammern, einem Hauptsaal und einer markanten Kuppel ist sie ein einzigartiges Bauwerk. Bis heute wird sie regelmäßig für Führungen sowie Open-Air-Konzerte genutzt.

Stellplatz-Tipp: Campershof Alt-Werder

15345 Rehfelde (D) Stellplatz Campershof Alt Werder 24 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz Campershof Alt-Werder in Garzau liegt idyllisch in der Natur und bietet eine ruhige Atmosphäre. Der Platz ist mit Stromanschlüssen und einem modernen Sanitärbereich ausgestattet. Obwohl er etwas abgelegener ist, können Besucher die "Gyramide" in einer kurzen Fahrt erreichen: Entweder man radelt die knapp 3 Kilometer zur Pyramide (9 Minuten) oder man nimmt den Bus von Werder zur Haltestelle Dorfstraße in Garzau (6 Minuten).

5. Oper von Sydney – Elbphilharmonie

Thies Raetzke Glanzstück am Sandtorhafen: Die auffällige Glasfassade der Elbphilharmonie besteht aus aufwendig produzierten Elementen und Fenstern.



Die Oper von Sydney, mit ihrer markanten Segelform, ist ein weltberühmtes Symbol moderner Architektur. Auch die Elbphilharmonie in Hamburg hat sich zu einem modernen Architekturwunder entwickelt, das die Stadt prägt. Mit ihrer wellenförmigen Glasfassade und spektakulären Akustik ist die Elbphilharmonie ebenso ein Highlight wie die Oper von Sydney. Die "Elphie" bietet mit ihren drei Konzertsälen ein vielfältiges Programm aus klassischen Konzerten, modernen Musikaufführungen und internationalen Künstlern. Besonders hervorzuheben sind die einzigartigen Konzerterlebnisse in der grandiosen Akustik des Gebäudes. Der große Saal bietet bis zu 2.100 Sitzplätze.

Stellplatz-Tipp: Wohnmobilhafen Hamburg

20097 Hamburg (D) Wohnmobilhafen Hamburg 118 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilhafen Hamburg bietet eine fantastische Lage mit direkter Anbindung an den Nahverkehr. Der Stellplatz ist gut ausgestattet, bietet Stromanschlüsse und Sanitäranlagen und ist ideal für einen Aufenthalt in der Hansestadt. Gäste können die beeindruckende Architektur des Konzerthauses mit Bus und Bahn in 25 Minuten erreichen. Tipp: Von Hammerbrook erreicht man mit der S-Bahn innerhalb von 2 Minuten den Hauptbahnhof und kann von dort aus durch die Innenstadt zum Konzerthaus spazieren, über die Mönckeberstraße, den Jungfernstieg, das Rathaus, die Nikolaikirche und das Speicherstadtmuseum.

6. Versailles – Barock-Schloss in Ludwigsburg

Joachim Negwer Das Residenzschloss in Ludwigsburg ist die größte barocke Schlossanlage Deutschlands.



Das Schloss Versailles ist weltweit bekannt für seine opulente Architektur und seine prachtvollen Gärten. Das Barockschloss Ludwigsburg in Deutschland, als "Versailles Württembergs" bekannt, beeindruckt mit seiner ähnlichen Pracht und Eleganz. Der riesige Schlosspark und die prächtigen Innenräume, die man im Rahmen einer Führung besuchen kann, bieten eine wahrhaft königliche Erfahrung. Ähnlich wie in Versailles wurde der Garten um das Schloss nach strengen geometrischen Mustern angelegt, was die Verbindung zwischen den beiden berühmten Anlagen unterstreicht – in der Gartenanlage "Blühendes Barock" mit einer Orangerie, einem See und einem Tiergehege ist für Kinder ein Märchengarten angelegt, der unabhängig vom Schloss besucht werden kann.

Stellplatz-Tipp: Bärenwiese

71638 Ludwigsburg (D) Stellplatz Bärenwiese 27 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz Bärenwiese in Ludwigsburg liegt in der Nähe des Barockschlosses Ludwigsburg. Der Platz ist ruhig und gut ausgestattet, mit Stromanschlüssen und sanitären Einrichtungen, und bietet eine ideale Ausgangsbasis, um das prächtige Schloss und die umliegenden Gärten zu erkunden. Den Stellplatz trennen nur 650 Meter Fußweg bis zum Eingang "Blühendes Barock".

7. Sagrada Família – Kölner Dom

Dieter Jacobi Die Hohenzollernbrücke über dem Rhein mit Blick auf den Dom.



Die Sagrada Família in Barcelona ist ein Meisterwerk von Antoni Gaudí und ein unvollendetes Symbol der modernen Architektur. Der Kölner Dom, eines der größten gotischen Kirchengebäude der Welt, hat eine ähnliche Majestät und beeindruckt durch seine filigrane Architektur und Höhe. Mit seinen zwei markanten Türmen, wurde der Dom in Köln über Jahrhunderte hinweg erbaut und spiegelt eine ähnliche Mischung aus religiöser Bedeutung und architektonischer Raffinesse wider wie die Sagrada Família. Beide Kirchen sind einzigartige Meisterwerke ihrer jeweiligen Epochen.

Stellplatz-Tipp: Camping Berger

50996 Köln (D) Camping Berger 28 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Camping Berger in Köln befindet sich in der Nähe des Kölner Doms und ermöglicht es den Besuchern, dieses beeindruckende gotische Bauwerk schnell zu erreichen. Der Platz bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter Stromanschlüsse, WLAN und moderne sanitäre Einrichtungen. Mit seiner zentralen Lage ist er perfekt, um Köln und den berühmten Dom zu erleben.

8. Angkor Wat – Sri Kamadchi-Ampal-Tempel

Rainer Halama via Wikicommons Tempelfest in Hamm: Jedes Jahr feiert die tamilisch-hinduistische Community ein großes Fest.

Angkor Wat in Kambodscha ist das größte religiöse Monument der Welt und ein Symbol für die Architektur des Khmer-Reiches. Er wurde einst als Tempel der Hindus gebaut und ist heute für Hindus und Buddhisten gleichermaßen ein Pilgerort. In Deutschland befindet sich der Sri Kamadchi-Ampal-Tempel in Hamm, das zweitgrößte hinduistische Tempelgebäude in Europa. Es spiegelt die spirituelle Architektur aus Südindien wider. Die Bauarbeiten für das hinduistisch-tamilische Kulturzentrum starteten im Jahr 2000, 2002 wurde der Tempel eingeweiht. Interessierte bekommen auf Nachfrage eine Führung, im Mai oder Juni jeden Jahres findet ein großes Tempelfest statt.

Stellplatz-Tipp: Möllers Hühnerhotel und Hofladen Eierlei

59073 Hamm (D) Möllers Hühnerhotel & Hofladen Eierlei 2 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz Möllers Hühnerhotel und Hofladen Eierlei befindet sich 12 km vom Sri Kamadchi-Ampal-Tempel entfernt. Die ländliche Lage bietet eine entspannte Atmosphäre. Der Platz ist mit modernen sanitären Einrichtungen und Stromanschlüssen ausgestattet. Das Industriegebiet, in dem der Hindu-Tempel liegt, erreicht man in ca. 15 Minuten Autofahrt.