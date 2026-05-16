Lohnt sich der Kauf des limitierten Sondermodells? Bürstner B 66 TD 732 im Test

Der Umbruch im Modellprogramm ist radikal. Alle bisherigen Baureihen werden gekappt und durch komplette Neuentwicklungen Schritt für Schritt ersetzt, zuerst mit zwei ausgebauten Kastenwagen und zwei Teilintegrierten. Weil das aber alles seine Zeit braucht, gibt es eine Auswahl der beliebtesten Modelle unter dem Signet "B66" mit umfangreicher Ausstattung noch weiterhin.

Ein Kompaktcamper, ein großer Campingbus und zwei Teilintegrierte der alten Garde leben damit weiter. Bei den Teilintegrierten basieren diese zwei Modelle auf der bisherigen Lyseo-TD-Baureihe. Neben dem hier getesteten 732er mit Queensbett im Heck ist das außerdem der 690er mit Einzelbetten. Beide gibt es optional auch mit Hubbett über der Sitzgruppe.