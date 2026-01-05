Teilintegrierte für Oma, Opa, Kinder und Enkel: Flexible Wohnmobile für Mehrgenerationen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, für welche Familienkonstellation sich ein teilintegriertes Wohnmobil mit Hubbett eignet? Ich mich jedenfalls schon. Spätestens als ich im Sommer mit unserem aktuellen Dauertester Carado T447 zu viert unterwegs war.

Mein Resümee: Auf Dauer würde es mich stören, das Hubbett immer ab- und aufräumen zu müssen. Vier feste Betten, wie in einem Alkoven, sind für den Dauereinsatz deutlich komfortabler.

Doch für eine Personengruppe scheinen sie geradezu ideal: Mehrgenerationsfamilien. Nehmen wir an, die Großeltern sind auf der Suche nach einem flexiblen Wohnmobil, in dem sie gelegentlich die Enkelkinder mitnehmen können. Manchmal können Sie es dann auch den eigenen Kindern geben, die dann mit ihren Kindern zusammen verreisen.

Die Vorteile von Teilintegrierten für Mehrgenerationsfamilien auf einen Blick:

relativ kompakt

guter Fahrkomfort

große Flexibilität

Teilbar

relativ wertstabiles Erbe

Der ideale Mehrgenerations-TI Wie sieht der ideale Grundriss für Familien mit mehreren Generationen aus? Ein klassischer Teilintegrierter ist um die sieben Meter lang und verfügt häufig über Einzelbetten oder ein Queensbett im Heck. Für größere Reisegruppen eignet sich ein Raumbad gut. Das ist meist vor den Betten im Heck angesiedelt. Es bietet nicht nur ausreichend Platz in Dusche und auf dem Klo, sondern fungiert gleichzeitig als Raumteiler. Den geräumigsten Sitzplatz für vier oder mehr Personen hält eine Face-to-Face-Sitzgruppe bereit. Darüber hängt dann das Hubbett mit zwei weiteren Schlafplätzen. Idealerweise gibt es dann noch eine große Heckgarage, in der alle Familienmitglieder Campingzubehör und Sportgeräte unterbringen.

Praktische Modelle für alle Generationen Welche Modelle gibt es? Teilintegrierte gibt es bei allen großen Herstellern. Zum Großteil verfügen sie über ähnliche Grundrisse. Deswegen finden Sie hier keinen Marktüberblick, sondern Beispiele einiger praktischer Grundrisse für Mehrgenerationsfamilien. Alle bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Damit auch jede Generation problemlos mit dem Klasse-B-Führerschein losfahren kann.

All-in-one: Dethleffs Trend Active T 6817 EB

Jürgen Bartosch Abtrennbares Schlafzimmer mit Einzelbetten im Heck.

Der Dethleffs Trend T 6817 EB ist ein kompakter, teilintegrierter Camper, der sich perfekt für Familien eignet. Mit einer Länge von 6,99 m bietet er viel Raum, ohne sperrig zu wirken. Die Einzelbetten im Heck und das optionale Hubbett über der Sitzgruppe bieten Platz für bis zu 4 Personen. Der großzügige Stauraum in der Heckgarage ist ideal für Fahrräder oder Gepäck. Mit einer praktischen Küche, einem Raumbad und einer durchdachten Sitzgruppe ist er für kurze und längere Familienreisen bestens ausgestattet. Ein wendiges, komfortables Wohnmobil für mehrere Generationen.

Länge/Breite/Höhe: 6,99/2,33/3,00 m

6,99/2,33/3,00 m Personen: 4

4 Zuladung: 680 kg

680 kg Preis: ab 80.599 Euro Für mehr Personen: Carado T 328

Der Carado T328 ist ein kompakter Teilintegrierter mit einem praktischen fünften Sitzplatz – ideal für Familien oder kleine Gruppen. Mit einer Länge von 6,98 m ist er noch relativ wendig. Der Grundriss umfasst zwei Einzelbetten im Heck, die zu einer großen Liegefläche kombiniert werden können, sowie ein optional verfügbares Hubbett und einen zusätzlichen Schlafplatz in der Sitzgruppe. Der große Kühlschrank und die durchdachte Stauraumlösung sorgen für Komfort auf Reisen. Mit einer Heckgarage, die Platz für zusätzliche Ausrüstung bietet, ist der T328 ein flexibles und familienfreundliches Wohnmobil.

Länge/Breite/Höhe: 6,98/2,32/2,90 m

6,98/2,32/2,90 m Personen: 5

5 Zuladung : 669 kg

: 669 kg Preis: ab 60.700 Euro Alles andersherum: Benimar Tessoro 425

Es geht auch anders, das zeigt der Benimar Tessoro 425. Statt Elternbett im Heck kommen hier variable Stockbetten unter. Bei Nichtgebrauch ist dann eine große Heckgarage verfügbar. Vorn dagegen steht eine großzügige Sitzgruppe und darüber hängt ein Hubbett. Dieses dient als Hauptbett unterwegs. Im Tessoro 425 kommen optional sogar bis zu sechs Personen unter. Aus der Sitzgruppe lassen sich zwei weitere Schlafplätze zaubern. Kompromisse müssen Familien beim kompakten Bad mit Schwenkwand eingehen.

Länge/Breite/Höhe: 7,20/2,30/2,89 m

7,20/2,30/2,89 m Personen: bis 6

bis 6 Zuladung : 459 kg

: 459 kg Preis: ab ca. 64.500 Euro Der neue Günstige: Corigon Pure T 70 LS

Philip Teleu Pure ist eine von drei TI-Baureihen der neuen Marke Corigon.

Corigon ist eine neue Marke aus dem Erwin-Hymer-Konzern. Die Baureihe Pure beschränkt sich aufs Wesentliche und bietet simpel ausgestattete Teilintegrierte zum fairen Preis. Pluspunkt ist der Gfk-Aufbau, der die Langlebigkeit fördert. Der Pure T 70 LS hat zwei Einzelbetten im Heck, ein Bad mit Schwenkwand, eine Face-to-Face-Sitzgruppe und ein optionales Hubbett. Bis zu fünf Schlafplätze gibt es, wenn man die Sitzgruppe ebenfalls noch zum Bett umbaut.

Länge/Breite/Höhe: 6,99/2,32/2,95 m

6,99/2,32/2,95 m Personen: bis 5

bis 5 Zuladung : 734 kg

: 734 kg Preis: ab 59.999 Euro Luxus zum kleinen Preis: Roller Team Kronos 266 TL

Der Kronos 266 TL bietet Oberklasse-Komfort zum Einstiegspreis. Mit Queensbett im Heck, Hubbett über der Sitzgruppe und umbaubarer Lounge gibt es bis zu fünf Schlafplätze – ideal für Familien. Ein Raumbad trennt Wohn- und Schlafbereich für mehr Privatsphäre. Praktisch: Isofix, 200-Watt-Solaranlage, 137-L-Kühlschrank, Garage und moderne Sicherheitsassistenten sind Serie. Ein flexibler Allrounder mit viel Ausstattung für unter 66.000 Euro.

Länge/Breite/Höhe: 7,45 / 2,35 / 2,95 m

7,45 / 2,35 / 2,95 m Personen: 5

5 Zuladung: 575 kg

575 kg Preis: ab 65.490 Euro Ein wichtiger Wert für Familien beim Kauf eines Wohnmobils ist die Zuladung. Also die Differenz von Leergewicht zum zulässigen Gesamtgewicht, die am Ende für alle Reisenden und ihr Gepäck ausreichen muss. Der Corigon Pure T 70 LS überrascht hier mit einer stattlichen Zuladung von 734 Kilogramm. Was sicherlich an der dezenten Ausstattung liegen dürfte. Alle vorgestellten Fahrzeuge verfügen über eine relativ passable Zuladung. Bis auf den Benimar Tessoro 425, der mit 459 fast schon etwas knapp bemessen ist. Gerade für die volle Besatzung von sechs Personen wird das mit der Beladung ohne Auflastung nicht aufgehen.