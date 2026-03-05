Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Tipps & Tricks

Schlecht geschlafen im Wohnmobil? Mit diesen 5 Hacks wird ihr Schlaf im Urlaub erholsam

Endlich erholsam schlafen im Wohnmobil
5 Hacks für besseren Schlaf im Wohnmobil

Stickige Luft, durchgelegene Matratzen, nächtlicher Lärm? Mit diesen Tipps schlafen Sie im Wohnmobil endlich wie zu Hause.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.03.2026
Als Favorit speichern
Schlafsack
Foto: Ingolf Pompe

Wer schon mal im Wohnmobil übernachtet hat, kennt das: Die Matratze fühlt sich an wie ein Brett, die Luft ist stickig und irgendwo tropft es. Dabei sollte der Urlaub doch entspannen – nicht zur Folter durch Schlafmangel werden!

Doch keine Sorge: Mit ein paar einfachen Tricks wird das Wohnmobil zum gemütlichen Schlafparadies. Hier kommen die besten Hacks für erholsame Nächte unterwegs.

1. Frische Luft ist das A und O

Nichts ist schlimmer als eine muffige Schlafhöhle. Im Wohnmobil sammelt sich schnell Feuchtigkeit – und die macht nicht nur die Matratze klamm, sondern auch die Stimmung. Deshalb: Lüften, lüften, lüften! Schon fünf Minuten Stoßlüftung am Morgen und Abend reichen, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden.

Falls Sie im Campervan übernachten ...