Schlecht geschlafen im Wohnmobil? Mit diesen 5 Hacks wird ihr Schlaf im Urlaub erholsam

Wer schon mal im Wohnmobil übernachtet hat, kennt das: Die Matratze fühlt sich an wie ein Brett, die Luft ist stickig und irgendwo tropft es. Dabei sollte der Urlaub doch entspannen – nicht zur Folter durch Schlafmangel werden!

Doch keine Sorge: Mit ein paar einfachen Tricks wird das Wohnmobil zum gemütlichen Schlafparadies. Hier kommen die besten Hacks für erholsame Nächte unterwegs.

1. Frische Luft ist das A und O Nichts ist schlimmer als eine muffige Schlafhöhle. Im Wohnmobil sammelt sich schnell Feuchtigkeit – und die macht nicht nur die Matratze klamm, sondern auch die Stimmung. Deshalb: Lüften, lüften, lüften! Schon fünf Minuten Stoßlüftung am Morgen und Abend reichen, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden.