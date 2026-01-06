Helfer für den Campingurlaub: Gepäck- und Ausrüstungsliste

Irgendetwas fehlt immer. Und oft fällt einem schon kurz nach dem Losfahren in den Campingurlaub ein, was man dieses Mal vergessen hat. Die Strandmatten liegen noch zu Hause, der Fahrradrucksack hängt noch im Flur und die Musikbox lädt noch an der Steckdose.
Richtig ärgerlich wird es, wenn man abends im grellen Licht vor dem Wohnmobil sitzt und von Mücken gepiesackt wird, weil man die stimmungsvoll dimmbare Tischleuchte daheim auf der Terrasse vergessen hat und von der Citronella-Kerze aus dem letzten Urlaub nur noch ein Stummel übrig ist.
Was fehlt im Camping-Gepäck?
Campingspezifisches wird seltener vergessen: Kabeltrommel, Auffahrkeile oder Campinggeschirr bleiben meist im Wohnmobil und sind sowieso an Bord. Besonders gerne vergisst man jedoch die Dinge, die man auch zu Hause nutzt – zum Beispiel den E-Book-Reader oder die Brotdosen.
Auch Verbrauchsmaterial wie Sanitärzusätze oder Reiniger fürs Kassettenklo werden nach dem Urlaub meist nicht sofort aufgefüllt und fehlen dann beim nächsten Mal. Genau für diese Dinge haben wir eine Packliste erstellt, die das Wichtigste auflistet und um persönliches ergänzt werden kann.
Die Liste gibt es hier als PDF zum Download:
Wer seine Packliste lieber digital verwaltet, findet in den Appstores von Google oder Apple Reisepacklisten, die man um eigene Elemente erweitern kann. Als Grundlage dafür kann die folgende Liste dienen.
Diese Liste ist für Dinge, die man auch daheim nutzt oder unterwegs verbraucht. Eine Liste, die das komplette Equipment inklusive Campingspezifischen Dingen auflistet und Tipps zur Beladung finden Sie hier: Packliste für den Wohnmobil-Urlaub
1. Medien/Unterhaltung
- Gesellschaftsspiele
- Kamera
- Kopfhörer
- Ladekabel und -geräte
- Lesestoff: Bücher/Zeitschriften/E-Book-Reader
- Mobiles Navigationsgerät
- Musikbox
- Reiseführer
- Spielkonsole
- Tablet/Laptop
2. Küchenutensilien
- Abtrockentücher
- Brotdosen, -beutel
- Küchenhandtücher
- Spüllappen/-schwämme
- Thermobecher, Thermosflasche
3. Beleuchtung
- Batterien bzw. Ladegeräte
- Stirnlampe, Taschenlampe
- Tischlampe, Lichterkette
- Windlicht inkl. Kerzen
4. Strand-, Bade und Wellnessausstattung
- Badekleidung, Bademütze
- Badeschuhe
- Luftmatratze/Schwimmring/-nudel/-flügel
- Luftpumpe
- Schnorchel /Schwimmflossen
- Sonnenhut
- Strandhandtücher, Saunahandtücher
- Strandmatte/-liege
- Strandmuschel/Sonnenschirm
- Strandtasche
- SUP/Schlauchboot/Paddel
- Umziehponcho
5. Wandern/Radfahren/Ausflüge
- E-Bike-Ladegerät
- Fahrradhelm
- Fahrradwerkzeug (Flickzeug, Ersatzschlauch, Pumpe, Kettenöl)
- Halstuch/Schlauchschal
- Handschuhe
- Hüfttasche, Rucksack
- Kühltasche und Kühlakkus
- Mütze/Kappe
- Picknickdecke
- Regenschutz (Jacke, Schirm)
- Wander-, Trekking-, Fahrradschuhe
6. Werkzeug & Co.
- Akkuschrauber
- Kabelbinder
- Multitool bzw. Taschenmesser
- Schnur
- Spanngurte
- Starkes Klebeband
- Werkzeugset
7. Gesundheit
- Brille, Lesebrille, Ersatzbrille
- Erste-Hilfe-Set
- ○persönliche Medikamente und Medizingeräte
8. Körperhygiene
- Badeschlappen
- Duschgel, Shampoo
- Gesichtspflege /Reinigung, Creme, etc.)
- Haarbürste, Kamm
- Haargummis/-band/-spangen
- Haarpflege
- Haartrockner
- Handcreme
- Handseife
- Kontaktlinsen mit Zubehör
- Körpercreme
- Kosmetika, Parfüm
- Lippenpflege
- Nagelset, Pinzette
- Ohrstöpsel
- Rasierzubehör/-pflege
- Sonnencreme
- Zahnbürste, Zahnpaste, Zahnseide
9. Kleidung und Textilien
- Bettwäsche
- Bettzeug bzw. Schlafsäcke
- Handtücher
- Nachtwäsche
- Oberbekleidung
- Schuhe
- Sportkleidung
- Unterwäsche
- Wolldecke, Kissen
10. Verbrauchsmaterial
Energie
- Gasvorräte
- Grillanzünder
- Streichhölzer/Feuerzeug
11. Gesundheit und Hygiene
- Bad- und WC-Reiniger
- Desinfektionsspray
- Hygienetücher
- Mückenabwehr
- Mückenschutz
- Papiertaschentücher
- Reisewaschmittel
- Sanitärzusatz
- Toilettenpapier
- WC-Sitzauflagen
12. Küche
- Eiswürfelbeutel
- Gefrier- oder Zippbeutel
- Küchenrolle
- Müllbeutel
- Scheuermilch
- Spülmittel