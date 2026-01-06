Helfer für den Campingurlaub: Gepäck- und Ausrüstungsliste

Irgendetwas fehlt immer. Und oft fällt einem schon kurz nach dem Losfahren in den Campingurlaub ein, was man dieses Mal vergessen hat. Die Strandmatten liegen noch zu Hause, der Fahrradrucksack hängt noch im Flur und die Musikbox lädt noch an der Steckdose.

Richtig ärgerlich wird es, wenn man abends im grellen Licht vor dem Wohnmobil sitzt und von Mücken gepiesackt wird, weil man die stimmungsvoll dimmbare Tischleuchte daheim auf der Terrasse vergessen hat und von der Citronella-Kerze aus dem letzten Urlaub nur noch ein Stummel übrig ist.

Was fehlt im Camping-Gepäck? Campingspezifisches wird seltener vergessen: Kabeltrommel, Auffahrkeile oder Campinggeschirr bleiben meist im Wohnmobil und sind sowieso an Bord. Besonders gerne vergisst man jedoch die Dinge, die man auch zu Hause nutzt – zum Beispiel den E-Book-Reader oder die Brotdosen.

Auch Verbrauchsmaterial wie Sanitärzusätze oder Reiniger fürs Kassettenklo werden nach dem Urlaub meist nicht sofort aufgefüllt und fehlen dann beim nächsten Mal. Genau für diese Dinge haben wir eine Packliste erstellt, die das Wichtigste auflistet und um persönliches ergänzt werden kann.

Die Liste gibt es hier als PDF zum Download:

Wer seine Packliste lieber digital verwaltet, findet in den Appstores von Google oder Apple Reisepacklisten, die man um eigene Elemente erweitern kann. Als Grundlage dafür kann die folgende Liste dienen.

Diese Liste ist für Dinge, die man auch daheim nutzt oder unterwegs verbraucht. Eine Liste, die das komplette Equipment inklusive Campingspezifischen Dingen auflistet und Tipps zur Beladung finden Sie hier: Packliste für den Wohnmobil-Urlaub

1. Medien/Unterhaltung Gesellschaftsspiele

Kamera

Kopfhörer

Ladekabel und -geräte

Lesestoff: Bücher/Zeitschriften/E-Book-Reader

Mobiles Navigationsgerät

Musikbox

Reiseführer

Spielkonsole

Tablet/Laptop 2. Küchenutensilien Abtrockentücher

Brotdosen, -beutel

Küchenhandtücher

Spüllappen/-schwämme

Thermobecher, Thermosflasche 3. Beleuchtung Batterien bzw. Ladegeräte

Stirnlampe, Taschenlampe

Tischlampe, Lichterkette

Windlicht inkl. Kerzen 4. Strand-, Bade und Wellnessausstattung Badekleidung, Bademütze

Badeschuhe

Luftmatratze/Schwimmring/-nudel/-flügel

Luftpumpe

Schnorchel /Schwimmflossen

Sonnenhut

Strandhandtücher, Saunahandtücher

Strandmatte/-liege

Strandmuschel/Sonnenschirm

Strandtasche

SUP/Schlauchboot/Paddel

Umziehponcho 5. Wandern/Radfahren/Ausflüge E-Bike-Ladegerät

Fahrradhelm

Fahrradwerkzeug (Flickzeug, Ersatzschlauch, Pumpe, Kettenöl)

Halstuch/Schlauchschal

Handschuhe

Hüfttasche, Rucksack

Kühltasche und Kühlakkus

Mütze/Kappe

Picknickdecke

Regenschutz (Jacke, Schirm)

Wander-, Trekking-, Fahrradschuhe 6. Werkzeug & Co. Akkuschrauber

Kabelbinder

Multitool bzw. Taschenmesser

Schnur

Spanngurte

Starkes Klebeband

Werkzeugset 7. Gesundheit Brille, Lesebrille, Ersatzbrille

Erste-Hilfe-Set

○persönliche Medikamente und Medizingeräte 8. Körperhygiene Badeschlappen

Duschgel, Shampoo

Gesichtspflege /Reinigung, Creme, etc.)

Haarbürste, Kamm

Haargummis/-band/-spangen

Haarpflege

Haartrockner

Handcreme

Handseife

Kontaktlinsen mit Zubehör

Körpercreme

Kosmetika, Parfüm

Lippenpflege

Nagelset, Pinzette

Ohrstöpsel

Rasierzubehör/-pflege

Sonnencreme

Zahnbürste, Zahnpaste, Zahnseide 9. Kleidung und Textilien Bettwäsche

Bettzeug bzw. Schlafsäcke

Handtücher

Nachtwäsche

Oberbekleidung

Schuhe

Sportkleidung

Unterwäsche

Wolldecke, Kissen 10. Verbrauchsmaterial

Energie

Gasvorräte

Grillanzünder

Streichhölzer/Feuerzeug 11. Gesundheit und Hygiene Bad- und WC-Reiniger

Desinfektionsspray

Hygienetücher

Mückenabwehr

Mückenschutz

Ohrstöpsel

Papiertaschentücher

Reisewaschmittel

Sanitärzusatz

Toilettenpapier

WC-Sitzauflagen 12. Küche Eiswürfelbeutel

Gefrier- oder Zippbeutel

Küchenrolle

Müllbeutel

Scheuermilch

Spülmittel