Österreichs beliebteste Campingplätze: 10 Top-Campings im Nachbarland

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen ausführlich die aktuell beliebtesten Campingplätze in Österreich – jene Orte, an denen Reisende besondere Naturmomente erleben, unvergessliche Begegnungen machen und echte Wohlfühlatmosphäre finden. Um Ihnen einen möglichst lebendigen Eindruck der einzelnen Plätze zu vermitteln, haben wir originale Zitate aus Gäste-Kommentaren eingebunden. Sie zeigen, was Besucher vor Ort wirklich begeistert: von traumhaften Bergpanoramen über herzliche Gastgeber bis hin zu perfekt gepflegten Anlagen.

Die Auswahl der zehn Spitzenreiter basiert auf der renommierten Bestenliste von CARAVANING, die jährlich zahlreiche Campingplätze bewertet und miteinander vergleicht. Damit erhalten Sie eine verlässliche Orientierung – und vielleicht auch Inspiration für Ihren nächsten Urlaub unter freiem Himmel. Los geht’s mit Platz 10:

Platz 10: Sportcamp Woferlgut, Bruck (A)

5671 Bruck(AT) Sportcamp Woferlgut 11 Bewertungen 43,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Die Organisation war hervorragend und die Angestellten immer nett und hilfsbereit, das Schwimmbad wunderschön und sauber", schätzt Conze auf Pincamp ein. Nicht zufrieden war dieser Camper mit dem WLAN und der Tatsache, dass der Preis fürs "Schwimmbad-Paket" auch Anreise- und Abreisetag umfasst. Stefan Herklotz hinterließ auf Google diese Nachricht: "Liebes Team, leider waren wir nur auf der Durchreise für einen Tag bei euch. Aber es reichte, um sagen zu können: Ihr seid der beste Campingplatz, auf dem wir jemals waren."

Platz 9: Alpencamping Nenzing, Nenzing (A)

6710 Nenzing(AT) Alpencamping Nenzing 22 Bewertungen 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Der Platz ist auf Terrassen angelegt, der Blick aus jeder Richtung einfach wunderschön, das Sanitär außergewöhnlich und stets sauber – wie auch der großartige Poolbereich", begeistert sich Jasmin Satzunger auf Google. Weiter liest man dort: "Das Personal war stets sehr freundlich. Jeden Morgen gab es frische Brötchen." Als Minus empfand sie ihren knapp bemessenen Stellplatz. Was Matthias gefallen hat, steht bei Camping.info: "Die tolle Aussicht und der Service, die Gästekarte, mit der man viel unternehmen kann – ein super Camping!"

Platz 8: Camping Burgstaller, Döbriach (A)

9873 Döbriach(AT) Komfort-Campingpark Burgstaller 9 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Urlaub für die ganze Familie" biete dieser "sehr gepflegte Campingplatz mit freundlichem Personal, top Kinderprogramm und schönen Wanderwegen" nach der Ansicht von Raphael W., die er bei Camping.info teilt. Martina A. weiß ebenda nur Gutes zu berichten: "Direkt am See mit eigenem Strand gelegen, supersaubere, gepflegte Sanitärgebäude und ein tüchtiges Team." Jayden Ottum bewertet den Platz bei Eurocampings.eu sehr hoch und kommentiert: "Ich finde Camping Burgstaller sehr gut. Meiner Meinung nach verdient er fünf Sterne."

Camping Burgstaller 8. Platz: Der Camping Burgstaller in Döbriach.



Platz 7: Ferienparadies Natterer See, Natters (A)

6161 Natters(AT) Ferienparadies Natterer See 15 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Ein wunderschöner, stets sauberer Terrassencampingplatz", titelt Marlou Alberink ihre Zoover-Rezension. Darin nennt sie sowohl die Lage hervorragend als auch das Sanitär, äußert sich positiv zu Laden, Restaurant und kostenloser Busverbindung nach Innsbruck sowie zur Gästekarte mit etlichen Vergünstigungen. Vermisst habe sie einen Rückzugsort bei Regen für die Kinder. Sehr gefallen hat es hier auch Sarah, die bei Pincamp berichtet: "Der See ist traumhaft, das Sanitär superluxuriös. Es gibt kostenlose Spülmaschinen und einen Trockenraum."

Platz 6: EuroParcs Hermagor-Nassfeld, Hermagor-Nassfeld (A)

9620 Hermagor(AT) EuroParcs Hermagor-Nassfeld 1 Bewertung 32,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Über viele Jahre unser liebster Camping! Die Stellplätze, insbesondere auf dem kleinen Berg, sind groß genug und bieten eine tolle Aussicht. Vom Platz selbst aus kommt man perfekt zu Wanderungen oder Busausflügen", verkündet Wiebke Bredemeier auf Google. Auch mit dem Rad könne man von hier aus tolle Touren unternehmen. Tamara auf Zoover: "Es gibt ein Hallen-, ein Frei- und ein Naturbad – fantastisch! Die Sanitärräume sind ausgezeichnet. Es gibt Waschmaschinen und einen Trockenraum. In der Umgebung lässt sich sehr viel unternehmen."

Platz 5: Seecamping Berghof, Villach (A)

9523 Villach(AT) Seecamping Berghof 21 Bewertungen 24,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Toller Platz. Die Waschhäuser sind sauber, See, Strand und Spielplätze toll, das Restaurant empfehlenswert, unser jetziger Platz wunderbar. Der Shop ist gut sortiert und preislich okay. Leider gibt es kein frisches Brot", notiert KS auf Pincamp. In der Bewertung von Andrew C. bei Camping.info heißt es: "Sehr gepflegte Botanik, sauberes Sanitär, gute Freizeitangebote." Für verbesserungswürdig hält er Kinderbetreuung, WLAN und Backwarenangebot im Supermarkt. Fazit von Liane bei Pincamp: "Schöne Lage, supersauber, große Stellplätze, prima Team."

Thomas Ceernak 5. Platz: Der Seecamping Berghof in Villach.



Platz 4: Sonnenplateau Camp. Gerhardhof, Wildermieming (A)

6414 Wildermieming(AT) Gerhardhof Sonnenplateau 11 Bewertungen 45,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Großzügige Parzellen, moderne, saubere Sanitäranlagen und freundliche Angestellte" nennt Rolf L. als Vorteile dieses "ruhigen Campingplatzes in schöner Waldlichtung", auf dem sich auch Hunde wohlfühlen und dessen "absolutes Highlight" der Naturbadesee ist. Nachteilig empfand er den harten Boden der Parzelle. Johannes Bofinger auf Google: "Für uns definitiv einer der besten Plätze. Die Lage ist wunderschön und praktisch, der Bergblick einfach malerisch. Die Stellplätze sind geschickt parzelliert, zum Teil einfach durch Wiesenblumen.

Platz 3: Natürlich Hell, Fügen (A)

6263 Fügen(AT) Natürlich Hell Camping 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Wunderschön, sauber und empfehlenswert" nennt Familie Stegge diesen Platz auf Zoover.com. Als Beispiele zählt sie das tolle Sanitär, Frei- und Hallenbad, In- und Outdoor-Spielplätze auf. "Für Kinder gibt es bei jedem Wetter viel zu erleben, auch in der Umgebung", heißt es weiter. "Rundum zum Wohlfühlen" findet Ernst diesen Camping. Bei Pincamp beschreibt er ihn als "modern, zeitgemäß und ruhig", hebt das nette Team, die "prima grünen oder geschotterten Stellplätze" hervor und bescheinigt der Gaststätte "sehr schmackhafte Gerichte".

Platz 2: Zugspitz Resort, Ehrwald (A)

6632 Ehrwald(AT) Campingplatz Zugspitz Resort 19 Bewertungen 83,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Seinen hohen Preis wert" sei dieser "super Platz" laut Bernd. Bei Pincamp bewertet er ihn mit der Höchstnote und begründet: "So einen Campingplatz kannte ich bisher nicht. Alles hier ist sehr gut – angefangen von der tollen, ruhigen Lage bis zu den Wahnsinns-Sanitäreinrichtungen, dem supernetten Personal sowie einer sehr guten und dennoch relativ günstigen Küche."

Zugspitz Resort 2. Platz: Das Zugspitz Resort in Ehrwald.



Auf Google formuliert Mark Doeinghaus: "Großartiger Campingplatz in bester Lage. Er lässt keine Wünsche offen und ist jeden Cent des Preises wert. Es wird alles geboten. Auch bei Kindern bleibt kein Wunsch unerfüllt. Die Anlage ist top gepflegt und sauber, die Mitarbeiter freundlich und hilfsbereit." Gleichfalls jede Menge Lob und Anerkennung gibt es auf demselben Portal von Sabrina Beckers. Dazu schreibt sie: "Wir kommen immer gern und fühlen uns sehr wohl. Die Stellplätze sind schön gelegen, die Ausstattung ist gehoben. Das Essen im Hotel empfehlen wir."

Platz 1: Erlebnis Resort Aufenfeld, Aschau/Zillertal (A)

6274 Aschau im Zillertal(AT) Aufenfeld Erlebnis-Resort Zillertal 14 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein sehr schöner Campingplatz! Die Sanitäranlagen sind ausgezeichnet – ich habe nie bessere gesehen", erklärt Lars Müller bei Eurocampings.eu, wo er auch das Schwimmbad mit Rutsche, den Badesee und die drei Restaurants lobt. "Wir hatten einen tollen Aufenthalt. Alle Mitarbeiter waren sehr freundlich und hilfsbereit. Die private Sanitäranlage wurde jeden Tag perfekt gereinigt", steht in der Bewertung von Britta D. auf Camping.info, wo auch Milena K. urteilt: "Lage und Ausstattung sind unschlagbar, Freizeitangebot und Gastronomie top."

Erlebnis Resort Aufenfeld 1. Platz: Das Erlebnis Resort Aufenfeld in Aschau/Zillertal.



Das supernette Personal des "Luxusplatzes" im Zillertal, das auch auf "Extrawünsche" einging, bewegte Kevin Hoffmann zu seiner Anerkennung auf Google. Ebenda meint Steffi Kamp: "An Aktivitäten hat der Platz alles, was das Kinderherz begehrt." Schwimmbad, Spiel- und Wasserspielplatz gefielen ihren Kids am besten. "Toll sind auch die kostenlosen Geschirrspüler in jedem Sanitärgebäude."