Tipps zum B-96 Anhänger-Führerschein: So geht’s schnell & günstig

Wer einen Pkw-Führerschein besitzt und gelegentlich einen schweren Anhänger ziehen möchte, stößt mit dem B-Führerschein schnell an Grenzen. Die Lösung? Der B-96-Führerschein – eine unkomplizierte Erweiterung, die mehr Spielraum bietet, ohne den Aufwand einer vollständigen BE-Prüfung.

CARAVANING verrät, warum der B-96-Führerschein perfekt ist für alle, die einen Wohnwagen-Gespann bis 4,25 Tonnen fahren wollen. Und: Wie Sie den Führerschein bekommen.

Was genau ist der B-96-Führerschein? Der B-96 ist keine eigene Führerscheinklasse, sondern eine Ergänzung zum bestehenden Klasse-B-Führerschein. Er ermöglicht das Führen von Gespannen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,25 Tonnen – also deutlich mehr als die 3,5 Tonnen, die mit dem normalen B-Führerschein erlaubt sind. Besonders interessant ist diese Erweiterung für Wohnwagenbesitzer, Pferdeanhänger-Fahrer oder Handwerker, die gelegentlich schwere Lasten transportieren müssen.

Für wen lohnt sich der B-96? Der B-96 ist ideal, wenn Sie gelegentlich einen Anhänger ziehen, der zusammen mit dem Zugfahrzeug die 3,5-Tonnen-Grenze überschreitet. Wer jedoch regelmäßig sehr schwere Anhänger bewegt, sollte über die Klasse BE nachdenken, die mehr Flexibilität bietet, aber eine Ausbildung und eine Prüfung verlangt.

Einfacher geht's mit dem B-96: Um diese Anhänger-Fahrerlaubnis zu erwerben, müssen Sie bereits im Besitz des Klasse-B-Führerscheins sein. Eine separate Prüfung gibt es nicht, allerdings sind folgende Schritte erforderlich:

Theoretische Schulung (ca. 2,5 Stunden): Hier geht es um physikalische Grundlagen, Ladungssicherung und rechtliche Vorschriften.

(ca. 2,5 Stunden): Hier geht es um physikalische Grundlagen, Ladungssicherung und rechtliche Vorschriften. Praktische Übungen (mindestens 3,5 Stunden): Dazu gehören Rangieren, Bremsübungen und das sichere Fahren mit Anhänger. Die Fahrschule bestätigt im Anschluss die erfolgreiche Teilnahme – schon ist der B-96 in Ihrem Führerschein vermerkt.

Kosten und Dauer Die Kosten für den B-96 liegen zwischen 250 und 550 Euro, abhängig von der Fahrschule. Die Ausbildung lässt sich meist an ein bis zwei Tagen absolvieren, was den B-96 deutlich schneller und günstiger macht als die Klasse BE.

Was darf man mit B-96 fahren? Mit dem B-96 dürfen Sie folgende Kombinationen führen:

Ein Zugfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 Tonnen.

Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, sofern die Gesamtmasse des Gespanns 4,25 Tonnen nicht überschreitet. Wichtig: Wer häufiger Anhänger über 3,5 Tonnen zieht, sollte über die Klasse BE nachdenken, da diese keine Gewichtsbeschränkung für den Anhänger vorsieht.

Praktische Tipps für das Fahren mit Anhänger Das Fahren mit Anhänger erfordert etwas Übung. Achten Sie besonders auf:

Geschwindigkeitsbegrenzungen : Mit Anhänger gilt auf Landstraßen und Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

: Mit Anhänger gilt auf Landstraßen und Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Bremsweg : Der Bremsweg verlängert sich deutlich – halten Sie daher mehr Abstand.

: Der Bremsweg verlängert sich deutlich – halten Sie daher mehr Abstand. Ladungssicherung: Schwere Gegenstände gehören nach vorne und müssen gut gesichert sein. Ein kleiner Tipp: Üben Sie das Rangieren und Rückwärtsfahren auf einem leeren Parkplatz, bevor es ernst wird.

Exkurs BE-Führerschein Welche Anhänger darf ich mit dem BE-Führerschein fahren? Exkurs BE Der BE-Führerschein ermöglicht das Führen von Gespannen mit einem Zugfahrzeug bis 3,5 Tonnen und einem Anhänger, dessen zulässiges Gesamtgewicht über 750 kg liegt. Das Gespann darf dabei bis zu 7 Tonnen auf die Waage bringen. Wie bekomme ich den BE-Führerschein. Erworben wird er mit einer theoretischen und praktischen Prüfung. Zuvor benötigt es eine Fahrschulausbildung, die Pflichtstunden in Theorie und Praxis sowie eine erfolgreiche Fahrprüfung umfasst.