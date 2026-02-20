Darf ich aufs Camper-Dach? Dachlast-Checkliste für Wohnmobile & Kastenwagen

"Wieviel Gewicht hält das Dach meines Wohnmobils, Campingbusses oder Kastenwagens eigentlich aus?" Es gibt viele Gründe, sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich so ein Fahrzeugdach aushält. Sei es aus praktischen Erwägungen, wie dem Transport von zusätzlichem Gepäck oder einfach weil man den Sonnenuntergang von weiter oben sehen will.

Was geht und was nicht, hängt ganz entscheidend von der Fahrzeugart ab. Handelt es sich um einen kompakten Campingbus oder ausgebauten Kastenwagen oder um ein Wohnmobil mit dem typischen, kastenförmigen Sandwichaufbau? In diesem Artikel geben wir Antworten auf alle Fragen rund um die Dachlast.