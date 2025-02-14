Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Platzfinder

Camping dei Fiori: Camping für die ganze Familie in Ligurien

Anzeige

Camping Dei Fiori
Camping für die ganze Familie

Camping dei Fiori in Ligurien: Ein Familiencamping-Resort inmitten eines Olivenhains, nur 600 Meter vom Strand entfernt. Entdecken Sie Mobilheime, Stellplätze und Freizeitaktivitäten. Ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu den schönsten Dörfern Italiens. Hier wird Urlaub zur wahren Freude!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2025
Als Favorit speichern
Strand
Foto: camping village dei fiori

Ein terrassiertes Anwesen im Grünen, ruhig gelegen und eine wahre Oase des Friedens, wo es immer Spaß und Freude gibt: für Ihren Urlaub in Ligurien kommen Sie zum Camping dei Fiori, einem freundlichen Familiencamping-Resort in Pietra Ligure. 29.000 Quadratmeter inmitten eines hundertjährigen Olivenhains, 600 Meter vom Strand und weniger als einen Kilometer von der malerischen Altstadt entfernt, sind der ideale Ort, um einen ruhigen Urlaub in Verbindung mit der Natur zu verbringen. Entdecken Sie unsere komfortablen Mobilheime oder Stellplätze, das Schwimmbad, das Restaurant, den Kinderspielplatz.

Der Campingplatz dei Fiori ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um die schönsten Dörfer Italiens wie Finalborgo, Noli, Borgio Verezzi, Laigueglia zu besuchen oder Genua, Sanremo, Montecarlo, die Höhlen von Borgio Verezzi und Toirano zu besichtigen. Vom Campingplatz aus können Sie die Erkundung der Mountainbike- und Trekkingstrecken der Region mit Shuttle-Service und Streckenführer organisieren. Auf dem Camping dei Fiori finden Sie kostenlose warme Duschen, Camper-Service, Münzwaschmaschinen und -trockner, kostenlose Wifi-Zone und vieles mehr.

Mehr Informationen

Weitere Infos zum Campingplatz finden Sie auf der offiziellen Website. Dort können Sie sich schon vorab einen Eindruck der Ferienanlage machen und sich über mögliche Aktivitäten während Ihres Aufenthalts informieren. Folgen Sie Camping Village Dei Fiori auch auf Facebook und Instagram.

Fazit

Mehr zum Thema Tolle Campingplätze in Italien