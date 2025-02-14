Camping dei Fiori: Camping für die ganze Familie in Ligurien

Ein terrassiertes Anwesen im Grünen, ruhig gelegen und eine wahre Oase des Friedens, wo es immer Spaß und Freude gibt: für Ihren Urlaub in Ligurien kommen Sie zum Camping dei Fiori, einem freundlichen Familiencamping-Resort in Pietra Ligure. 29.000 Quadratmeter inmitten eines hundertjährigen Olivenhains, 600 Meter vom Strand und weniger als einen Kilometer von der malerischen Altstadt entfernt, sind der ideale Ort, um einen ruhigen Urlaub in Verbindung mit der Natur zu verbringen. Entdecken Sie unsere komfortablen Mobilheime oder Stellplätze, das Schwimmbad, das Restaurant, den Kinderspielplatz.

Der Campingplatz dei Fiori ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um die schönsten Dörfer Italiens wie Finalborgo, Noli, Borgio Verezzi, Laigueglia zu besuchen oder Genua, Sanremo, Montecarlo, die Höhlen von Borgio Verezzi und Toirano zu besichtigen. Vom Campingplatz aus können Sie die Erkundung der Mountainbike- und Trekkingstrecken der Region mit Shuttle-Service und Streckenführer organisieren. Auf dem Camping dei Fiori finden Sie kostenlose warme Duschen, Camper-Service, Münzwaschmaschinen und -trockner, kostenlose Wifi-Zone und vieles mehr.

