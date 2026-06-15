Hobby Excellent Edition 2027: Schiffsdielenoptik & Ambientelicht machen den Caravan schick

Hobby geht mit den komplett überarbeiteten Wohnwagen der Baureihe Excellent Edition ins neue Modelljahr. Auffällig ist vor allem das Dekor der Schrankklappen in hellem Holz und Weiß sowie ein neuer Fußboden in Schiffsdielenoptik. Hier orientiert sich der Excellent Edition an den Wohnmobil-Baureihen Prestige T und Prestige Van.

Einen Blickfang stellen auch die nun blauen Polster dar. Wer es dezenter mag, bekommt als Alternative aber auch einen grauen Stoff. Tisch und Küchenarbeitsplatte tragen eine helle Betonoptik mit glänzender Oberfläche. Der Küchenblock greift das Dekor der Hängeschränke mit hellem Holz und Weiß auf. Eine neue Ambientebeleuchtung auf mehreren Ebenen setzt die Möbel schön in Szene, vor allem in den Schlafzimmern.

Neu: roter Zierstreifen Von außen sind die 2027er-Modelle an einem zusätzlichen roten Zierstreifen erkennbar, der den nun etwas schlankeren grauen Streifen ergänzt. Nichts geändert hat sich bei den markenten Rückleuchten, die jeden Hobby-Wohnwagen klar erkennbar machen. Wie bei Hobby üblich gibt es keine Glattblech-Alternative zu den serienmäßigen Hammerschlag-Seitenwänden.

Simon Ribnitzky Blaue Polster, Fußboden in Schiffsdielenoptik, Schrankklappen in hellem Holz und Weiß sowie eine umfangreiche Ambientebeleuchtung kennzeichnen den neuen Hobby Excellent Edition.



Auch das Grundriss-Portfolio des Excellent Edition lässt der Hersteller aus Schleswig-Holstein unangetastet. Zu haben sind 8 Modelle vom kompakten 460 UFe mit französischem Bett und Rundsitzgruppe bis zum großen Tandemachser für Familien, dem 8,33 Meter langen 650 KMFe mit Stockbett-Kinderzimmer samt separater Sitzgruppe im Heck.

Komfort-Modell mit Heckbad Dazwischen rangieren zwei weitere Stockbett-Modelle (490 KMF und 545 KMF), drei Grundrisse mit Einzelbetten (495 UL, 540 UL und 540 WLU) sowie ein Modell mit mittig platziertem Queensbett im Bug, der 540 UFf. Eine Besonderheit ist dabei der Excellent Edition 540 WLU. Hier versteckt sich hinter den Einzelbetten ein wagenbreites Heckbad inklusive separater Duschkabine.

Damit dem Duschvergnügen nichts im Weg steht, ist dieses Modell bereits serienmäßig mit einer Truma Combi-Heizung mit integriertem 10-Liter-Boiler ausgestattet. Auch bei den größeren Familien-Caravans 545 KMF und 650 KMFe ist die Combi-Heizung immer an Bord, alle anderen Modelle rollen mit der einfacheren S-Heizung und 5-Liter-Therme vor.

Simon Ribnitzky Der 650 KMFe bietet ein sehr großzügiges Platzangebot – auch, aber nicht nur an der Sitzgruppe in Wagenmitte.



Typisch Hobby: Gute Serienausstattung Grundsätzlich fällt die Serienausstattung wie bei Hobby üblich weitgehend komplett aus. Ob Antischlingerkupplung, große Dachhaube, Aufbautür mit Fenster, Abfalleimer und Fliegengitter, USB-Steckdosen und eine schicke Ambientebeleuchtung auf mehreren Ebenen – all das ist bereits ab Werk verbaut.

Die Preise sollen fürs Modelljahr 2027 nur moderat steigen, so dass der Einstieg in die Excellent Edition Baureihe bei rund 28.000 Euro beginnen dürfte.

Hobby Excellent Edition 2027: technische Daten und Preis Grundrisse : 8

: 8 Gesamtlänge : 6,64 bis 8,33 m

: 6,64 bis 8,33 m Zul. Gesamtmasse: 1.400 bis 2.200 kg

1.400 bis 2.200 kg Grundpreis: ab ca. 28.000 Euro