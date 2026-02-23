Camping Village Dei Fiori Cavallino: Pools & Strand

Camping Village Dei Fiori ist ein 4-Sterne-Feriendorf direkt an der Adria auf der Halbinsel Cavallino und damit der perfekte Startpunkt für abwechslungsreiche Ausflüge. Ob ein Tag in Venedig, ein Bummel durch das nahe Jesolo oder eine Entdeckungstour durch die wunderschöne nördliche Lagune – von hier aus liegt alles ganz nah.

Eingebettet in ein duftendes, grünes Pinienwäldchen erwartet dich das Herz der Anlage: drei große beheizte Pools. Rund um Poolbar, Restaurant und Geschäfte entsteht schnell echtes Urlaubsfeeling – ein Ort zum Ankommen, Abschalten und Genießen.

Für deinen Aufenthalt hast du die Wahl zwischen großzügigen Stellplätzen für klassisches Camping sowie gemauerten Bungalows und komfortablen Mobilheimen – ideal, wenn du Ferienwohnungs-Komfort inmitten der Natur suchst. Und das Beste: Egal, wie du wohnst, der ruhige, gepflegte Strand ist nur wenige Schritte entfernt und besonders familienfreundlich.

