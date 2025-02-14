Camping Village Cieloverde: Eine Oase der Ruhe

Cieloverde Camping Village liegt im Herzen der toskanischen Maremmen, im Bezirk Grosseto zwischen Marina di Grosseto und Principina a Mare und angrenzend an den Naturpark der Maremmen.

Cieloverde Camping Village liegt in einem herrlichen, hundertjährigen Pinienwald an der Costa d'Argento, wo der Sandstrand sanft zum durchsichtig klaren Wasser abfällt.

Camping Village Cieloverde Blick auf den Pool unter Pinien.

Cieloverde Camping Village liegt in der Nähe einer ausgedehnten Zone mit archäologischen Ausgrabungen.

Mehr Informationen