Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

Camping Village Cieloverde: Eine Oase der Ruhe

Camping Village Cieloverde
Eine Oase der Ruhe zwischen Meer und Natur

Das Village Cieloverde liegt in einem hundertjährigen Pinienwald an der Costa d'Argento und bietet einen sanft ins klare Meer abfallenden Sandstrand.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2025
Camping Village Cieloverde
Foto: Camping Village Cieloverde

Cieloverde Camping Village liegt im Herzen der toskanischen Maremmen, im Bezirk Grosseto zwischen Marina di Grosseto und Principina a Mare und angrenzend an den Naturpark der Maremmen.

Cieloverde Camping Village liegt in einem herrlichen, hundertjährigen Pinienwald an der Costa d'Argento, wo der Sandstrand sanft zum durchsichtig klaren Wasser abfällt.

Camping Village Cieloverde
Camping Village Cieloverde

Blick auf den Pool unter Pinien.

Cieloverde Camping Village liegt in der Nähe einer ausgedehnten Zone mit archäologischen Ausgrabungen.

Mehr Informationen

Weitere Infos zum Campingplatz finden Sie auf der offiziellen Website oder Sie folgen Cieloverde Camping Village auf Facebook und Instagram. Via Tripadvisor können Sie ihren Urlaub direkt buchen!

