Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

Aufenthalt direkt am Meer: Miramare in der Toskana

Anzeige

Miramare in der Toskana, Italien
Aufenthalt direkt am Meer

Der Campingplatz Village Miramare direkt am Meer mit grünen Stellplätzen bietet zu jeder Jahreszeit unvergessliche Erlebnisse im Herzen der Toskana.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2025
Als Favorit speichern
Miramare - Meer
Foto: Miramare

Ein einzigartiges und unvergessliches Meer

Der Name Miramare wurde nicht zufällig gewählt: Das Hotel überblickt eine malerische Bucht an der toskanischen Küste mit einem wirklich einzigartigen Panorama. Auf der linken Seite befindet sich Castel Boccale, ein Wachturm, der von der Familie Medici im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Davor liegt das offene Meer mit seinen Inseln: Gorgona mit seinem Profil, das an eine liegende Frau erinnert, Capraia mit seiner langgestreckten Form und dahinter der Rand Korsikas, der an klaren Tagen deutlich zu sehen ist. Von der Terrasse aus führt eine Treppe zu einer Bucht aus Kieseln und Felsen mit kristallklarem Wasser.

Mitten in der Toskana

Miramare hat das Glück, nicht nur in einer beneidenswerten Lage am Meer zu liegen, sondern auch an einem strategischen Punkt für den Besuch der Toskana. Vom Campingplatz aus können Sie schnell Dörfer und Kunststädte wie Pisa, Lucca, Florenz, San Gimignano, Bolgheri und viele andere Ziele erreichen. Ob Sie sich der Kunst und der Geschichte widmen, das Meer genießen oder einfach nur entspannen wollen, dies ist der perfekte Ausgangspunkt für die Organisation Ihres Urlaubs.

Zahlreiche Dienstleistungen in Reichweite

Eine Bar, ein Restaurant, eine Pizzeria, ein Schwimmbad, ein Minimarkt, ein Miniclub und vieles mehr: alles, was Sie brauchen, steht Ihnen zur Verfügung. Außerdem ist das Miramare absolut haustierfreundlich, so dass Sie Ihren pelzigen Freund jederzeit mitnehmen können.

Mehr Informationen

Weitere Infos zum Campingplatz in der Toskana finden Sie auf der offiziellen Website, auf der Sie direkt einen Stellplatz mit Meerblick oder ein Mobilhome buchen können. Folgen Sie Miramare auch auf Facebook und Instagram.

Mehr zum Thema Tolle Campingplätze in Italien