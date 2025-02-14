Aufenthalt direkt am Meer: Miramare in der Toskana

Ein einzigartiges und unvergessliches Meer Der Name Miramare wurde nicht zufällig gewählt: Das Hotel überblickt eine malerische Bucht an der toskanischen Küste mit einem wirklich einzigartigen Panorama. Auf der linken Seite befindet sich Castel Boccale, ein Wachturm, der von der Familie Medici im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Davor liegt das offene Meer mit seinen Inseln: Gorgona mit seinem Profil, das an eine liegende Frau erinnert, Capraia mit seiner langgestreckten Form und dahinter der Rand Korsikas, der an klaren Tagen deutlich zu sehen ist. Von der Terrasse aus führt eine Treppe zu einer Bucht aus Kieseln und Felsen mit kristallklarem Wasser.

Mitten in der Toskana Miramare hat das Glück, nicht nur in einer beneidenswerten Lage am Meer zu liegen, sondern auch an einem strategischen Punkt für den Besuch der Toskana. Vom Campingplatz aus können Sie schnell Dörfer und Kunststädte wie Pisa, Lucca, Florenz, San Gimignano, Bolgheri und viele andere Ziele erreichen. Ob Sie sich der Kunst und der Geschichte widmen, das Meer genießen oder einfach nur entspannen wollen, dies ist der perfekte Ausgangspunkt für die Organisation Ihres Urlaubs.

Zahlreiche Dienstleistungen in Reichweite Eine Bar, ein Restaurant, eine Pizzeria, ein Schwimmbad, ein Minimarkt, ein Miniclub und vieles mehr: alles, was Sie brauchen, steht Ihnen zur Verfügung. Außerdem ist das Miramare absolut haustierfreundlich, so dass Sie Ihren pelzigen Freund jederzeit mitnehmen können.