Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

Camping Lido: Camping & Village für Familienurlaub am Gardasee

Camping & Village für Familienurlaub am Gardasee
Camping Lido

Willkommen am Camping Lido. Er liegt an der Ostküste des Gardasees, der Gardesana Orientale, inmitten einer grünen Oase direkt am See, der Campingplatz hat eine Fläche von zirka 120.000 Quadratmeter und kann mehr als 2.000 Gäste auf Stellplätzen, in Mobilheime aufnehmen. Unsere Gäste können nicht nur in unserer exklusive "See-Zone” aufhalten: man kann auch in die Zonen "Borgo Alto” und "Poggio” einen schönen Urlaub verbringen.

Camping Lido
Foto: Camping Lido

Der Campingplatz ist mit allen internen Dienstleistungen ausgestattet, die für einen modernen Campingplatz typisch sind. Ein erstaunlicher Aquapark ist während der Sommersaison verfügbar, ausgestattet mit 4 Schwimmbädern, lustigen Rutschen und charmanten Wasserfällen. Eine völlig neue Toilettengruppe im Zentrum des Campingplatzes: eine Struktur mit allen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, in der sich die buchbaren Privatbäder befinden.

Der CAMPING befindet sich in der Nähe von Verona, auf halbem Weg zwischen Mailand und Venedig, die beide leicht mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen sind. Die Gegend bietet viele touristische Attraktionen, die sie zu einer der meistbesuchten Regionen Italiens machen. Der Campingplatz ist nur wenige Kilometer von den berühmtesten Vergnügungsparks am Gardasee entfernt, wie z.B. Gardaland, von dem er eine autorisierte Verkaufsstelle ist.

Mehr Infos zum Campingplatz

