Camping Lido: Camping & Village für Familienurlaub am Gardasee

Der Campingplatz ist mit allen internen Dienstleistungen ausgestattet, die für einen modernen Campingplatz typisch sind. Ein erstaunlicher Aquapark ist während der Sommersaison verfügbar, ausgestattet mit 4 Schwimmbädern, lustigen Rutschen und charmanten Wasserfällen. Eine völlig neue Toilettengruppe im Zentrum des Campingplatzes: eine Struktur mit allen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, in der sich die buchbaren Privatbäder befinden.

Der CAMPING befindet sich in der Nähe von Verona, auf halbem Weg zwischen Mailand und Venedig, die beide leicht mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen sind. Die Gegend bietet viele touristische Attraktionen, die sie zu einer der meistbesuchten Regionen Italiens machen. Der Campingplatz ist nur wenige Kilometer von den berühmtesten Vergnügungsparks am Gardasee entfernt, wie z.B. Gardaland, von dem er eine autorisierte Verkaufsstelle ist.