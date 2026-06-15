Unterschätzte Nischenprodukte: 7 clevere Wohnmobile für 3 Personen

Familien mit einem Kind stehen bei der Wohnmobil-Wahl oft vor einer Herausforderung: Die klassischen Paar-Grundrisse bieten nur zwei Schlafplätze, während typische Familienmobile mit Stockbetten oder großem Hubbett für vier oder mehr Personen ausgelegt sind – und entsprechend größer, schwerer und teurer ausfallen. Doch es gibt eine Nische dazwischen: Fahrzeuge mit genau drei Schlafplätzen.

Oft handelt es sich dabei um besonders kompakte Modelle – etwa schmale Teilintegrierte oder wendige Campingbusse –, die zum Doppelbett oder zwei Einzelbetten gerade noch einen dritten Schlafplatz bieten. Das kann ein kleines Hubbett sein, eine umgebaute Dinette oder eine clevere Zusatzlösung. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wer nicht sofort auf ein großes ...