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Unterschätzte Nischenprodukte: 7 clevere Wohnmobile für 3 Personen

Wohnmobile für 3 Personen
7 kompakte Modelle für kleine Familien

Muss es mit Kind gleich immer der große Familien-Alkoven sein? Nein! Für 3-Personen-Familien gibt es häufig kompakte und günstigere Modelle.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.06.2026
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Carado V347 Familien-Wohnmobil
Foto: Carado

Familien mit einem Kind stehen bei der Wohnmobil-Wahl oft vor einer Herausforderung: Die klassischen Paar-Grundrisse bieten nur zwei Schlafplätze, während typische Familienmobile mit Stockbetten oder großem Hubbett für vier oder mehr Personen ausgelegt sind – und entsprechend größer, schwerer und teurer ausfallen. Doch es gibt eine Nische dazwischen: Fahrzeuge mit genau drei Schlafplätzen.

Oft handelt es sich dabei um besonders kompakte Modelle – etwa schmale Teilintegrierte oder wendige Campingbusse –, die zum Doppelbett oder zwei Einzelbetten gerade noch einen dritten Schlafplatz bieten. Das kann ein kleines Hubbett sein, eine umgebaute Dinette oder eine clevere Zusatzlösung. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wer nicht sofort auf ein großes ...