Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

Il Villaggio di Giuele - Eurocamping Calvisio

Anzeige

Il Villaggio di Giuele - Eurocamping Calvisio
Eurocamping Calvisio

Der Familiencampingplatz in Finale Ligure, Ligurien.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2025
Als Favorit speichern
Eurocamping Calvisio
Foto: Eurocamping Calvisio

Das Villaggio di Giuele, mit 3-Sterne-Komfort, befindet sich in Finale Ligure, einem beliebten Touristenzentrum, bekannt für seinen Strand aus feinstem Sand, in dem herrlichen Tal von Calvisio, mitten im Grünen, entlang der antiken Via Romana Julia Augusta. Obwohl es nur 1.500 Meter vom Meer entfernt liegt, bietet seine strategische Position den Naturliebhabern eine große Auswahl an Wanderrouten, sowohl zu Fuß als auch mit dem Mountainbike, und darüber hinaus die berühmten Klettergärten.

Mehr Informationen

Mehr Infos zum Campingplatz finden Sie auf der offiziellen Website und Flickr oder Sie folgen Eurocamping Calvisio auf Facebook und Instagram.

Mehr zum Thema Tolle Campingplätze in Italien