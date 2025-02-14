Il Villaggio di Giuele - Eurocamping Calvisio

Das Villaggio di Giuele, mit 3-Sterne-Komfort, befindet sich in Finale Ligure, einem beliebten Touristenzentrum, bekannt für seinen Strand aus feinstem Sand, in dem herrlichen Tal von Calvisio, mitten im Grünen, entlang der antiken Via Romana Julia Augusta. Obwohl es nur 1.500 Meter vom Meer entfernt liegt, bietet seine strategische Position den Naturliebhabern eine große Auswahl an Wanderrouten, sowohl zu Fuß als auch mit dem Mountainbike, und darüber hinaus die berühmten Klettergärten.
Mehr Informationen
Mehr Infos zum Campingplatz finden Sie auf der offiziellen Website und Flickr oder Sie folgen Eurocamping Calvisio auf Facebook und Instagram.
Hier geht es direkt zum Youtube-Channel von Villaggio di Giuele.