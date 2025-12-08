Campingmodule für Familienvans und Pkw im Überblick

Ein voll ausgebauter Campingbus ist teuer – und oft nicht passgenau für individuelle Bedürfnisse. Modulare Campingmöbel bieten eine flexible Alternative: Mit wenigen Handgriffen lassen sich Pkw und Familienvans in vollwertige Mini-Camper verwandeln.

Die hier vorgestellten Module decken zentrale Funktionen wie Schlafen, Kochen und Stauraum ab. Sie sind häufig auf Hochdachkombis wie den Renault Kangoo oder VW Caddy sowie Vans wie den Mercedes Vito, den Klassiker von VW oder Opel Vivaro ausgelegt. Je größer das Sortiment, desto eher gibt es auch Campingmodule für Familien-SUVs, Geländewagen oder große Kombis. Damit eignet sich selbst ein echtes Alltagsauto als Campingfahrzeug.

Alle Möbelmodule für Familienvans, SUVs und Pkw im Überblick promobil zeigt in der großen Übersicht von A–Z alle Hersteller verschiedener Möbelmodule fürs Camping. Hier finden Sie bestimmt die passende Box für Ihr Alltagsauto.

3in VAN (Venta Supply)

Das modulare System 3in VAN verwandelt einen normalen Van für den Personentransport flexibel in einen Camper, Transporter oder ein mobiles Büro. Es umfasst eine Schlaf-/Sitzbank für drei Personen, eine ausziehbare Küchenbox mit Gaskocher, Spüle und Wasserkanister sowie ein optionales Office-Modul mit Schubladenschrank und klappbarer Tischplatte. Die Montage erfolgt schnell und werkzeugfrei in Airlineschienen oder Zurrschienen. Hier lesen Sie mehr über das System 3in Van.

Preis: ab ca. 3.500 Euro

Achim Neub Schreinerei

Eine Kundenanfrage für ein einfaches Möbelmodul brachte die Schreinerei Achim Neub zum Camping-Modulbau. Jetzt bieten die Freiburger Möbelschreinerei simple Holzmodule für Vans wie Caddy, Berlingo, Roomster und Co. Das einfachste Modell gibt es schon ab 650 Euro, je nach Ausführung und Extras wird es teurer. Lässt es das Auftragsbuch zu, bietet die Schreinerei auch individuelle Lösungen an, zum Beispiel für barrierefreies Camping.

Preis: ab ca. 650 Euro

ab ca. 650 Euro Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis Alpincamper

Unter der Marke Alpincamper vertreibt das Isar-Outdoorcenter im oberbayerischen Lenggries verschiedene Mini-Wohnmobile und vermietet Campingfahrzeuge. Als Basis dienen hier Nissan NV200, Dacia Dokker und VW T5. Wer bereits ein solches Fahrzeug besitzt, aber es aufrüsten möchte, kann sich dort zum Thema Modulmöbel und Ausbau beraten lassen. Im Angebot gibt es dort zum Beispiel die Campingbox M ab 2.694 Euro sowie weitere Varianten für gängige Hochdachkombis und Familienvans.

Preis: individuell je nach Fahrzeug

individuell je nach Fahrzeug Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis, Vans, Kleintransporter Autohimmelbett

Autohimmelbett Autohimmelbett: Ein Bett für den Pkw

Das Autohimmelbett ermöglicht zwei Personen eine vollwertige Schlafgelegenheit im Pkw. Tagsüber verschwindet das Bett unauffällig im Dachhimmel. Die Konstruktion aus Multiplex und pneumatischem Hubsystem bietet eine 100 bis 140 cm breite und bis zu 215 cm lange Liegefläche bei einer Traglast von bis zu 250 kg.

Der Einbau erfolgt durch den Hersteller und ist im Preis enthalten; Eingriffe in die Karosserie sind nicht erforderlich. Ein rundum integrierter Verdunkelungsstoff gehört zur Grundausstattung, optional sind unter anderem eine Bettverbreiterung sowie ein Kurbelmechanismus für das Heben und Senken erhältlich.

Preis : ab 1.660 Euro

: ab 1.660 Euro Für welche Fahrzeuge: Vans und Hochdachkombis, Skoda Yeti, Land Rover Discovery, Subaru Forester Babum

Babum Das Kastl von Babum wird hinter dem Fahrersitz installiert.

Die bayerische Manufaktur Babum konzentriert sich vor allem auf den Ausbau von VW T5 und T6/6.1. Ihr modulares Campingmöbelsystem kann wahlweise auf das originale VW-Schienensystem montiert werden, oder zusammen mit ihrem eigenen Echtholzboden ("Parkett") eingebaut werden und besteht aus verschiedenen halbhohen Modulen sowie einem Heckauszug mit faltbarem Lattenrost. Die Module tragen liebevoll-bayerische "Ikea"-Namen wie Kastl, Speicher und Küchn.

Preis : ab 700 Euro (Speicher) bis 2.440 Euro (Kastl)

: ab 700 Euro (Speicher) bis 2.440 Euro (Kastl) Für welche Fahrzeuge: Kleintransporter Biberbox Die Biberbox funktioniert nach dem Steckkasten-Prinzip und kombiniert Bett, Couch oder Küche in einem Modul. Sie besteht aus Multiplex-Birke, wiegt ca. 50 kg und kann in wenigen Minuten, ohne Werkzeug, selbst aufgebaut werden.

Preis: ab 959 Euro

ab 959 Euro Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis, Kleinbusse Boxio Boxio ist vor allem für seine modularen Euroboxen-Systeme mit Waschbecken, Küchenbox und mobiler Toilette bekannt. Vom selben Hersteller stammt auch ein modulares Stauraumsystem fürs Heck, das sich mit einem separat oder im Bundle erhältlichen Bettmodul kombinieren lässt. Das Bett ist in den Größen S bis XL erhältlich und kann ein-, zwei- oder dreimodulig aufgebaut werden – je nach Fahrzeugbreite und Platzbedarf. Als Einzelbett startet das Bundle aus Staubox und Bett bei 998 Euro. Unter dem Bett finden je nach Ausführung bis zu zwei Boxio-Module pro Reihe Platz.

Preis : ab 349 Euro (Modul ohne Bett)

: ab 349 Euro (Modul ohne Bett) Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis, Kleinbusse, Vans, Transporter. Buddybox

Christian Hass Buddybox: Camping-Zubehör für den Pkw

Frech und farbenfroh präsentieren sich die Campingkisten von Buddybox. Die einzelnen Module (40×40×75 cm) erfüllen jeweils einen bestimmten Zweck – Kochen, Waschen, Kühlen oder Verstauen – und können je nach Bedarf mitgenommen und auch außerhalb des Fahrzeugs genutzt werden. Kleinere Boxen dienen zudem als Sitztruhe oder lassen sich als Toilettenbox umfunktionieren. Die Fertigung aus glasfaserverstärktem Kunststoff macht die Module leicht (maximal 8,5 kg) und wasserfest, während die Deckel mit Teakholz akzentuiert sind.

Preis : ab 649 Euro.

: ab 649 Euro. Für welche Fahrzeuge: VW T5 und T6, Vans. Busboxx

C. Becker Die Module von Busboxx können je nach Basisfahrzeug entweder hinter dem Fahrersitz, an der Seite oder am Heck eingebaut werden.

Busboxx bietet inzwischen vor allem kleinere Ausbaumodule und Zubehörteile für Familienvans, statt klassischer "großer" Möbelmodule. Die Bandbreite reicht von Stauraum‑ und Organizer‑Taschen über Heckauszüge bis zu Bett‑ und Schlafmodulen. Herzstück der Campingmodule ist jedoch immer noch die Heckküche, die es zumindest im Shop von Fritz Berger noch gibt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf VW Kleinbussen.

Preis: Küchenbox ab 1.698 Euro.

Küchenbox ab 1.698 Euro. Für welche Fahrzeuge: VW T-Modelle, Mercedes V-Klasse Buswerk Das modulare System von Buswerk verwandelt den Van ohne Umbauten in einen Camper: Module wie Heckschrank, Dachschrank, Küchenmodul, Podest, Staukasten, Kühlschrank‑Modul oder Heckauszug lassen sich fixieren und bei Bedarf wieder entfernen. Die Montage erfolgt über ein Schienensystem – Bohrungen sind nicht nötig. So sind verschiedenste Ausbaustufen möglich.

Preis : ab ca. 200 Euro (Schuhschrank), größere Module ab ca. 2.000 Euro (Heckschrank)

: ab ca. 200 Euro (Schuhschrank), größere Module ab ca. 2.000 Euro (Heckschrank) Für welche Fahrzeuge: VW T5, 6, 6.1, 7 Calibox

calibox gmbh Calibox Möbel-Modul

Das Modulsystem von Calibox ist für VW T5, T6/6.1 und Multivan konstruiert und setzt sich aus verschiedenen Boxen zusammen, die im Heck oder zwischen Fahrersitzen und Rückbank platziert werden können. Spülbecken-, Schubladenelement, Kochstation (Gas- oder Induktionskocher) und Kompressor-Kühlbox lassen sich je nach Einsatzzweck flexibel zusammenstellen und auch außerhalb des Bullis nutzen. Für den Einsatz im Kofferraum gibt es einen praktischen Heckauszug (116 × 74 cm), auf dem die dreiteilige Matratze liegt, die für das Nachtlager über die umgeklappte Banklehne gefaltet wird. Der Fokus des Herstellers liegt besonders auf Küchenmodulen. Diese können um eine klappbare Matratze ergänzt werden.

Preis : Heckküchen für VW zwischen 1.900 Euro und 3.500 Euro; Küchen für Mercedes ab 3.400 Euro, VW Caddy ab 2.490 Euro

: Heckküchen für VW zwischen 1.900 Euro und 3.500 Euro; Küchen für Mercedes ab 3.400 Euro, VW Caddy ab 2.490 Euro Für welche Fahrzeuge: VW T5, T6 und Multivan; Mercedes Marco Polo, V-Klasse und Vito Cambobox

Cambobox Cambobox Table 80

Die kleine Cambobox Standard gibt es schon ab 650 Euro. Ein einfaches Stauraummodul mit Lattenrost und Sofa-Funktion. Die große Campingbox Table 80 kann im Fahrzeug zu einer Sitzgruppe mit Tisch umgebaut werden und beinhaltet einen Bettumbau sowie Auszüge zum Kochen hinter dem Fahrzeug. Praktisches Detail: Der Inhalt der Auszüge ist vom Innenraum aus durch einen Deckel in den Sitzbänken von oben erreichbar. Preis für das große Modul: ab ca. 1.500 Euro.

Preis : ab ca. 600 Euro

: ab ca. 600 Euro Kompatible Fahrzeuge: Vans, Minivans, Hochdachkombis etc. CampBoks CampBoks aus Österreich bietet eine modulare Campingbox für Vans, Kleintransporter, Kleinbusse und Hochdachkombis, die sich ohne Umbau oder Bohren in 5–10 Minuten ein- und ausbauen lässt. Das Besondere: Tagsüber ist die Campboks ein großes Sofa mit Blick aus dem Heck. Die Campboks Pro deckt dabei nicht nur Schlafplatz, Sitzbank und Stauraum ab. Hier gehört eine komplette Küchenausstattung mit Kompressor-Kühlbox, Gaskocher und Spüle mit Wassertanks dazu. Günstiger und um die Küchenausstattung erleichtert ist die Campboks Lite.

Preis: ab 6.590 Euro Camperiz

Camperiz Camperiz CZ1 KIT



Der Ausbauer Camperiz aus Spanien bietet neben dem Modul Kit "Camper CZ1" auch die kleinere Version "CZ2" für den VW-Bus an. Beide Modelle haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Um auf der Webseite des Herstellers zu bestellen, empfehlen sich allerdings gute Spanisch- oder Englisch-Kenntnisse. Versand innerhalb Europas.

Preis : ab 1.995 Euro

: ab 1.995 Euro Kompatible Fahrzeuge: VW: California Beach, Multivan T5/T6 mit 3er-Sitzbank und Schienensystem Camperkit

Camperkit Camperkit Multivan



Eine weitere solide Box aus Holz, die Stück für Stück aus gefrästen Holzteilen zusammengebaut wird. Faltkanister und faltbares Silikon-Waschbecken werten die Ausstattung auf. Clevere Idee: der kleine Beistelltisch, der sich aus den Boxen und der Arbeitsplatte zusammenbauen lässt. Die Module sind für gängige Modelle bekannter Marken von VW über Mercedes bis Ford verfügbar.

Preis : 1.990 Euro

: 1.990 Euro Kompatible Fahrzeuge: Vans, Mini-Vans, Hochdachkombis etc. Campeleon

Campeleon Ein Badezimmer to go: Das Badeon von Campeleon enthält Beleuchutng, Spiegel, Waschbecken, Staufach, Dusche, Trockentoilette sowie Frisch- und Abwassertank.

Campeleon liefert eine mobile Badbox für Vans und Transporter, die auf der Anhängerkupplung transportiert und aufgestellt werden kann. Sie enthält Dusche, Waschbecken, Trockentoilette sowie Frisch- und Abwassertank und wiegt etwa 90 kg.

Preis : ab ca. 9.490 Euro.

: ab ca. 9.490 Euro. Für welche Fahrzeuge: Campingbusse und Kastenwagen Camptools

Screenshot Camptools Auf der Camptools-Webseite findet man verschiedene Modulsets von Teil- bis Vollausbau.

Camptools bietet kompakte Küchenmodule fürs Heck sowie Möbelzeilen und Komplettsets für Vans und Hochdachkombis. Die seitlich herausziehbare Küche "Sidekit" enthält einen 2-Flammen-Kocher, eine Spüle, eine Kühlbox und eine klappbare Arbeitsfläche. Ein niedriges Küchenmodul wird unter dem Namen "Flatkit" geführt. Ganze Sets bauen einen Kleintransporter zum vollständigen Camper mit Schränken, Sitzbank, Bett und Küche aus.

Preis: ab ca. 500 Euro (kompaktes Küchenmodul)

ab ca. 500 Euro (kompaktes Küchenmodul) Für welche Fahrzeuge: Vans, Transporter, Hochdachkombi Campermaker Die stylischen, Möbelmodule der Campermaker mit Bambus-Oberflächen, grauen Filzeinlagen und Blankleder-Griffen sollen sich im Nu ein- und ausbauen lassen, sodass der VW Transporter sich schnell vom Alltags- ins Urlaubsfahrzeug und wieder zurückverwandelt. Für die modulare Heckküche gibt es Erweiterungen mit Klapp-Matratze, Kühlschrank, Baumbus-Arbeitsplatte, Durchlade-Board und weiteren kleinen und großen Features.

Preis: modulare Heckküche ab ca. 2.500 Euro.

modulare Heckküche ab ca. 2.500 Euro. Für welche Fahrzeuge: VW T5/T6/6.1, Multivan, ID.Buzz Mercedes Marco Polo & Co. Castramobil Castramobil verwandelt fast jedes Auto in einen Mini-Camper. Das Modul lässt sich sowohl in Klein- und Mittelklassewagen als auch in Hochdachkombis einbauen und kombiniert Grund-, Koch-, Wasch- und Schlafmodul in einem System. Die Liegefläche lässt sich auf bis zu 1,90 Meter ausziehen und bietet so viel Platz zum Schlafen. Dank flexibler Bauweise funktioniert der Einbau in Fahrzeugen mit oder ohne Ladekante, Sondermaße fertigt der Hersteller ohne Aufpreis. Der Ausbausatz enthält alle Komponenten, und eine Aufbauanleitung steht als Video auf der Website bereit. Mit einem Gewicht von unter 30 kg bleibt das Modul leicht zu handhaben und einfach transportierbar.

Preis: Ausbausatz für 875 Euro; Castramobil mit Waschbecken-Set und Einbauort für 1.099 Euro

Ausbausatz für 875 Euro; Castramobil mit Waschbecken-Set und Einbauort für 1.099 Euro Für welche Fahrzeuge: Pkw, Hochdachkombis, Vans C-BOX

Busgrade C-Box two premium



Die C-Box Campingbox gibt es für eine oder zwei Personen und sie besteht aus mehreren Modulen zum einfachen Ein- und Ausbau. Wer das Zubehör bereits besitzt und etwas mehr Komfort, z. B. durch Auszüge, sucht, ist mit diesem Modul gut beraten, da es ohne Kocher, Kühlbox und Co. kommt. Optional sind die Bettfunktion sowie der Auszug für die Kühlbox.

Preis : ab ca. 1.390 Euro

: ab ca. 1.390 Euro Kompatible Fahrzeuge: Hochdachkombis, Kleintransporter Combeing Combeing bietet modulare, herausnehmbare Camping-Kits für Vans, Kleintransporter, Kleinbusse und Hochdachkombis. Sie sind mit über 300 Fahrzeugmodellen kompatibel und lassen sich laut Hersteller werkzeuglos in fünf bis zehn Minuten ein- und ausbauen.

Die Boxen können als Schlafplatz, Stauraum oder optional mit Küche, Kühlschrank, Wasserkanister und Toilette genutzt werden. Varianten reichen von "Solo"-Sets für einzelne Personen bis zu größeren "Duo"-Systemen. Befestigt werden die Module auf einer herausnehmbaren Bodenplatte, ergänzt durch Zubehör wie Stromversorgung, Isolierung und Matratzen, die es ebenfalls im Shop zu kaufen gibt. So sind verschiedene, reversible Ausbaustufen möglich.

COMO

COMO Camper COMO Camper 55



Die Campingboxen COMO Camper und Easy sind besonders leichte Campingboxen. "Easy" besteht lediglich aus einem Bettrahmen mit Stauraum darunter, der mit Euroboxen optimal genutzt werden kann. Die Variante "Camper" geht einen Schritt weiter und besitzt Auszüge und Fächer sowie eine Verschlussklappe. Verschiedene Höhen- und Breiten-Optionen erlauben, dass man wählen kann, ob man seine Box mit oder ohne zweite Sitzreihe bzw. als Einzelbett auf der halben Fläche verwenden will.

Preis : ab 1.366 Euro

: ab 1.366 Euro Kompatible Fahrzeuge: Busse, Hochdachkombis, Kastenwagen C-Tech

C-Tech C-Tech Möbel-Modul

C-Tech bietet modulare Campingausbauten für Hochdachkombis wie VW Caddy oder Renault Kangoo. Die Sitzbänke in L-Form werden zur bis zu 120 × 200 cm großen Liege, ergänzt durch Schranksysteme mit klappbaren Arbeitsflächen. Die Module sind in rund zehn Minuten ein- und ausgebaut, ohne Eingriffe in Karosserie oder Rücksitzbank. Weiteres Zubehör sowie komplett ausgebaute Neuwagen sind von C-Tech ebenfalls erhältlich.

Preis : ab 3.400 Euro (fertiger Möbelsatz für Fiat Doblo/Opel Combo)

: ab 3.400 Euro (fertiger Möbelsatz für Fiat Doblo/Opel Combo) Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis, Kleinbusse, Individualausbau möglich. Dielectric Campingbox Der Hersteller aus Freiburg hat sich auf Campingboxen für Hochdachkombis spezialisiert. Die Boxen passen in Autos von Dacia, Fiat, Ford, VW, Renault, Peugeot und viele weitere. Neben Transportboxen gibt es außerdem Schlafmodule und Campingtische.

Preis : Basisbausatz ab 141 Euro, Komplettbausatz ab 579 Euro

: Basisbausatz ab 141 Euro, Komplettbausatz ab 579 Euro Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis Egoé-Nest

Egoé Nest Nestbox Hiker 460 für über 20 Fahrzeugtypen.

Die Nestboxen werden in Tschechien gefertigt und mit robusten Riemen mit DEKRA-Sicherheitszertifizierung in den Fahrzeugen verankert. Je nach Fahrzeug heißen die Boxen Hiker (Hochdachkombi), Roamer (VW- und Hyundai-Transporter), Camper und Tramp (SUV) oder Supertramp (Land Rover Discovery).

Ein komplettes Set besteht aus einem Wasser- und Kochmodul, Stauraum und Bett – doch auch eine günstigere Basisvariante ist verfügbar. Als Ergänzung für den VW California Beach bietet Egoé ein Küchenmodul fürs Heck an.

Preis : ab 2.940 Euro

: ab 2.940 Euro Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis, Kastenwagen, Geländewagen, SUV Ellobox

Ello Ellobox



Die Campingbox fürs Heck ist für verschiedene Fahrzeugarten erhältlich. Sie besteht aus einem Bettmodul mit Heckauszug. Darin kommt ein Küchenmodul mit fließend Wasser unter. Daneben hat eine Kühlbox Platz. Der Kocher kommt nicht mit dem Modul.

Preis: ab ca. 600 Euro

ab ca. 600 Euro Für welche Fahrzeuge: Kombis, SUV, Geländewagen, Vans, Hochdachkombis Flip

Flip Flip Campingbox



VW Caddy, Touran oder Transporter – der Hersteller aus Slowenien bietet seine Bett- und Küchenbox für die unterschiedlichsten Größen von Fahrzeugen. Eine einfachere Lösung ist das Flip Adventure Bed: Der ausziehbare Bettmechanismus wurde an bis zu 60 Fahrzeuge angepasst.

Preis: Flip Camping Box ab 3.190 Euro

Flip Camping Box ab 3.190 Euro Für welche Fahrzeuge: Kombi, Hochdachkombi, Transporter Fluchtfahrzeug Schnell Reißaus nehmen und dem Alltag entfliehen? Dann verwandeln die Module der Tischlerei aus Duisburg jeden Van oder Transporter im Handumdrehen in ein Fluchtfahrzeug. Das Küchenmodul ist in verschiedenen Farben erhältlich und kostet 1.720 Euro, das Bettmodul 1.420 Euro, der Tisch mit Teleskopstab kostet 260 Euro.

Preis: ab 1.720 Euro

ab 1.720 Euro Für welche Fahrzeuge: Van, Transporter Freeheit Freeheit bietet verschiedene frei konfigurierbare oder voll ausgestattete Campingmodule für das Heck von Hochdachkombis und Minivans an. Mit der passenden Schlafauflage kann man sich mit den Produkten der Marke eine vollwertige Heckküche und ein Bett bauen.

Preis : ab ca. 500 Euro

: ab ca. 500 Euro Kompatible Fahrzeuge: Hochdachkombis und Minivans Good Life Vans

Sehr moderne Ausstattung bei den Modulen von Good Life Van.

Good Life Vans hat ein neues Ausbaukonzept entwickelt, das aus jedem Kastenwagen der VW-Bus-Klasse einen Camper machen soll, ohne Einbauspuren zu hinterlassen. Die Basis bildet eine Bodenplatte, die auch wieder entfernt werden kann. Das Möbelsystem besteht aus einer Küchen-Betteinheit und modularen Sitzmöbeln. Das 200 mal 160 cm große Bett bildet hochgeklappt die Rückwand der 175 mal 42 cm großen Küche. Mehr Informationen zum System von Good Life Vans gibt es hier.

Preis: ab 6.490 Euro

ab 6.490 Euro Für welche Fahrzeuge: T5, T6, T6.1 IQ-Campingbox

Tim Schnabel Die iQ-Campingbox wird auf Wunsch mit zusammenfaltbarer Kapok-Matratze geliefert.

Von der Stauraumbox über die Küchenbox für den Pkw bis zur Busbox bietet das junge Unternehmen aus Konnersreuth alle möglichen Lösungen für verschiedenste Fahrzeugtypen. Besonders: Als Matratzenunterlage stehen Kapok und Kaltschaum zur Auswahl.

Preis: ab 1.799 Euro

ab 1.799 Euro Für welche Fahrzeuge: Pkw, Van, Transporter Irmscher Multifunktions i-Box

Irmscher Irmscher Multifunktions i-Box



Ein vollständiges Wohnkonzept für den Kofferraum in charmanten 60er-Jahre-Farben. Es wird mit Gurten verzurrt. Das Schlafmodul mit Stauraum und das Küchenmodul können auch separat erworben werden.

Preis : 2.950 Euro

: 2.950 Euro Kompatible Fahrzeuge: Leichte Nutzfahrzeuge und Hochdachkombis. Neu: VW ID. Buzz Hölzkiste

Hoelzkiste Hölzkiste



Eine simple, flexible Campingbox, die mit etwas eigenem Zubehör zur funktionalen Heckküche werden kann. Daneben kann sie auch Sofa, Bett und Esstisch sein. Passgenau gefertigt, soll sie im Fahrzeug nicht verrutschen. Gebaut wird die Hölzkiste von einer kleinen Schreinerei im Allgäu. Aktuell ist die Produktion pausiert.

Preis : ab ca. 2.200 Euro

: ab ca. 2.200 Euro Kompatible Fahrzeuge: Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo und Toyota Proace City Verso (ab 2018 und jeweils in der langen Version) Kaua'i-Camper Volles Programm aus Egelsbach in Südhessen: Nebst Campingboxen hat Kaua'i-Camper Magnetverdunklungen und Solaranlagen im Angebot. Besondere Ausbauten können dort ebenfalls in Auftrag gegeben werden.

Preis: auf Anfrage

auf Anfrage Für welche Fahrzeuge: Van, Transporter, Hochdachkombis, Geländewagen MaxxCamp

Christian Hass MaxxCamp Möbel-Modul

Maxxcamp bietet für VW T5 und T6 modulare Campingboxen, die entweder seitlich neben der Rückbank oder hinter den Vordersitzen eingebaut werden. Wasch-, Koch-, Kühl- und Stauraummodule sind unabhängig und einzeln aus dem Schienensystem entnehmbar, sodass sie im Alltag nicht mittransportiert werden müssen und im Urlaub auch außerhalb des Fahrzeugs nutzbar sind. Die 20–30 kg leichten Module sind in verschiedenen Farben erhältlich. Neu im Sortiment sind Module für den aktuellen New California.

Preis: ab 1.919 Euro (Variomodul Compact)

ab 1.919 Euro (Variomodul Compact) Für welche Fahrzeuge: VW T5, T6, T6.1 Mokea42 Die Campingbox in Vollausstattung kommt inklusive Küchenbox mit Vollauszug und einer Kühlbox. Die Wasserversorgung besteht aus 12 Liter Frischwasser, 10 Liter Abwasser, einer Edelstahlspüle und einer 12-V-Tauchpumpe. Die Campingbox kann als Einzel- oder Doppelbett genutzt werden. Verschickt wird die Box vormontiert auf einer Einwegpalette, der Versand kostet 100 Euro extra.

Preis: ab 2.190 Euro

ab 2.190 Euro Für welche Fahrzeuge: Van, Transporter, Hochdachkombis Moonbox

Moonbox Moonbox



Ganz ohne Plastik kommt dieses Heckmodul aus und bietet fast alles für einen gemütlichen Abend mit Freiluftküche. Eine Kühlbox muss man jedoch selbst mitbringen. Nicht alle Moonbox-Modelle sind ohne Herausnehmen der hinteren Sitzbank verwendbar. Dafür kommen die großen Modelle für Hochdachkombis mit mehr Platz und Ausstattung. Die Boxen müssen mit Zurrgurten befestigt werden.

Preis : ab ca. 1.800 Euro

: ab ca. 1.800 Euro Kompatible Fahrzeuge: Campingboxen 111 und 115 für Minivans, 119 und 124 für Hochdachvans Osccar

Osccar Die drei Möbelauszüge von Osccar kann man so kombinieren, wie es gerade sinnvoll ist.

Zwei Camperinnen aus Detmold haben ein leichtes Modulmöbelsystem für Vans entwickelt, das ohne Werkzeug ins Heck eines VW Transporters eingebaut werden kann. Das System besteht aus drei Modulen und einer Deckplatte, die je nach Bedarf kombiniert werden können. Ein Schubkasten enthält die Spüle, ein weiterer einen Vollauszug für Kleinteile, der dritte Kasten Klappkisten und Kühlbox. Spüle und Wasserkanister lassen sich für den Alltag entnehmen. Mit einer optionalen 6–8 cm dicken Matratze und der Deckplatte wird das System zusammen mit der umgeklappten Sitzbank zur Schlafgelegenheit für zwei Personen.

Preis : ab 2.800 Euro

: ab 2.800 Euro Für welche Fahrzeuge: VW T6.1, T6, VW T5, alle Vans ab 1,20 Meter Heckstauraumbreite Pirate Vans

Pirate Vans Pirate Vans



Das simple Bettmodul von Pirate Vans wird mit Schwerlastauszug und Küchenbox zu Stauraumwunder und Frischluft-Kantine zugleich. Um die volle Höhe des Kofferraums auszunutzen, kann das Bett einfach nach vorn weggeklappt werden. Es ist Basis des Pirate-Vans-Vollausbaus.

Preis : ab 1.850 Euro

: ab 1.850 Euro Kompatible Fahrzeuge: alle gängigen Fahrzeuge der VW-Bus-Klasse Plugvan

Das Konzept von Plugvan ist eine Raum-in-Raum-Lösung für Transporter. Das Modul kann ohne Umbau in 5 Minuten geschoben werden. Mehr über die Plugvan-Module erfahren Sie hier.

Preis : Plugvan Pure ab 10.915 Euro

: Plugvan Pure ab 10.915 Euro Für welche Fahrzeuge: Transporter Qubiq

Christian Hass Qubiq bietet hochpreisige Module.

Qubiq bietet modulare Möbel und Bettsysteme für Hochdachkombis und Vans sowie kompaktere Kochboxen, die auch in einen normalen Pkw passen. Die Heckküche besteht aus drei Modulen: Koch-, Kühl- und Wassermodul bilden eine Einheit, die als Auflage für faltbare Matratzen in verschiedenen Höhen und Härten dient.

Preis: ab ca. 500 Euro (Kochbox), Heckküche ca. 3.000 Euro

ab ca. 500 Euro (Kochbox), Heckküche ca. 3.000 Euro Für welche Fahrzeuge: VW T5/T6/T6.1/Caddy, Mercedes V-Klasse/Vito/Marco Polo/Viano, zahlreiche Hochdachkombis. Ququq

Ququq Ququq Box

Egal ob Bus, SUV oder Hochdachkombi, die Campingmodule von Ququq gibt es in vielen Varianten und sie passen somit in das Heck fast aller größeren Fahrzeugarten. So können selbst Geländewagen schnell und einfach zum Camper ausgebaut werden. Bei den Küchenboxen ist der Gaskocher enthalten.

Preis: Komplettbox ab ca 2.500 Euro

Komplettbox ab ca 2.500 Euro Für welche Fahrzeuge: Kombibox für Hochdachkombis, Midibox für Vans, Bus Box für Vans, D-Box (Landrover Defender), Flatbox (Toyota Land Cruiser), G-Box (Mercedes G-Klasse). Reimo

Reimo Reimo Campingbox

Reimo bietet etliches Zubehör für Campingbusse, darunter auch Campingmodule. In der Größe M bietet die Box Faltspüle, Wasseranlage, Gaskocher und Schubkästen sowie einen Auszug für einen 16-Liter-Kompressor-Kühlbox, Stauboxen in einer Schiene zum Herausnehmen und eine abnehmbare Klapp-Platte als Arbeitsfläche. Darüber hinaus ist über der Kofferraum-Box ein Betten-Modul mit den Maßen 190 x 120 Zentimeter angebracht. Daneben gibt es die Campingboxen L, L-CM, M und W.

Preis: ab ca. 1.200 Euro

ab ca. 1.200 Euro Für welche Fahrzeuge: Vans (VW T6, Mercedes Vito, etc.), Hochdachkombis (z. B. VW Caddy, Citroën Berlingo usw.)., SUV (Mercedes GLS)x Rhode Bei dieser sogenannten Conceptcamper-Werkstatt in Tübingen kann man entweder komplett ausgebaute Fahrzeuge erwerben oder Module für den Selbstausbau. Besonders werden diese durch das Elektromodul mit einem faltbaren Solarpanel.

Preis: auf Anfrage

auf Anfrage Für welche Fahrzeuge: Transporter, VW Caddy Maxi, VW T6 Vanable Dieses freitragende Schlafmodul mit rollbarem Lattenrost wird individuell ans Fahrzeug angepasst, sodass hier Länge und Breite der Liegefläche ideal auf die Fahrzeugmaße abgestimmt sind. Verschiedene Matratzen stehen zur Auswahl.

Preis: ab 999 Euro, Multivan T6 ab 1.339 Euro

ab 999 Euro, Multivan T6 ab 1.339 Euro Für welche Fahrzeuge: Hochdachkombis, Kleintransporter, Kastenwagen Vanessa

Christian Hass Vanessa Camping-Module

Das Campingzubehör von Vanessa ist mittlerweile recht umfassend. Neben der Systemküche (56 kg), die im Heck von Vans und Hochdachkombis Platz findet und mit mehreren Schubladenfächern für Kocher, Spüle, Wassertanks, Kühlbox und Lebensmittel versehen ist, gibt es noch einen ähnlich ausgestatteten Küchenturm mit optionalem WC-Modul, der hinter den Fahrersitz vieler Vans passt. Zusätzlich stehen mehrere Bettsysteme zur Auswahl, die entweder auf Stahlträgern stehen oder auf der umgeklappten Rückbanklehne aufliegen. Vorzelte, Thermo-Verdunkelungen und in Fensterrahmen passende Packtaschen runden das Angebot ab.

Preis : Heckküche ab ca. 2.000 Euro

: Heckküche ab ca. 2.000 Euro Für welche Fahrzeuge: Vans, Transporter, Hochdachkombis Vantastic

Vantastic Vantastic Van-Kitchen



Das System der Vantastic-Campingmodule vereint sich in der luxuriösen Van-Kitchen. Besonderheiten: die ungewöhnlich große Arbeitsfläche und das moderne Design des Küchenmoduls. Innendrin findet man einmal die Vollaustattung: frei konfigurierbare Auszüge für Gaskocher und Kühlbox sowie ein elektrisches Wassersystem mit Edelstahl-Spüle und Bambus-Schneidebrett. Fixiert wird sie am Schienensystem. Optional: Die schicke Besteckschublade über der Kühlbox.

Preis : ab 2.900 Euro

: ab 2.900 Euro Kompatible Fahrzeuge: Alle Module für VW T5 und T6 California Beach und Multivan mit 3er-Sitzbank VariVan

Vari-Van Blick in ein Fahrzeug mit Vari Van.



Das junge Unternehmen VariVan aus Essen bietet Ausbauten an, die ein Alltagsauto in 30 Minuten zum Camper verwandeln können. Die Komponenten von Vari-Van bestehen aus leichten Schichtholzplatten und sind für Großraumlimousinen oder kompakte Kastenwagen gedacht. Über dem Staubereich liegt die Schlafebene. Eine Kühlbox wird genauso integriert wie ein Kocher und eine Spülgelegenheit mit Wassertank und Schlauch als Außendusche. Selbst eine Staugelegenheit für ein Camping-WC fehlt nicht.

Preis: ab ca. 1.800 Euro

ab ca. 1.800 Euro Für welche Fahrzeuge: Großraumlimousinen, kompakte Kastenwagen Visu

Visu Visu Moie-Box



In dieser Heckküche ist kein Platz für eine Kühlbox. Praktisch ist aber der Freiraum unterhalb des Moduls, wo lange, sperrige Gegenstände wie Skier gelagert werden können. Weitere Erwähnung verdient der integrierte Grill. Ausstattung: Küche mit Herd und Grill, Windschutz, Wasserkanister mit Auslass, viel Platz für Gepäck (auch für langes), zwei Schubladenauszüge und Bettsystem

Preis : 3.344 Euro

: 3.344 Euro Kompatible Fahrzeuge: VW Multivan T6.1/T6/T5, California Beach, Toyota Proace Verso, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller und viele mehr Vojo

Vojo Das modulare Schlafset City Break von Vojo besteht aus bunten Boxen.

Das Einrichtungssystem von Vojo basiert auf sechs Boxen: vier Standard-Boxen, einer Buffet-Box und einer Water-Box. Diese Elemente ermöglichen dank Steckverbindungen, Deckeln und Matratzen eine Schlafgelegenheit in Hochdachkombis und Transportern. Die bunten Boxen bieten Platz für das Urlaubsgepäck und beherbergen gleichzeitig einen Gaskartuschenkocher und Wasserkanister. Das Set lässt sich tagsüber zu einer Sitzgelegenheit im Fahrzeug umbauen oder im Outdoor-Einsatz nutzen. Außerhalb der Urlaubssaison macht es sich zu Hause als Gästebett oder Aufbewahrungssystem nützlich. Je nach Auto hat Vojo mehrere Sets zur Auswahl: Die erweiterbare Einstiegsvariante für Kleintransporter mit allen Boxen und inklusive Matratzenteilen nennt sich City Break.

Preis : ab ca. 2.500 Euro

: ab ca. 2.500 Euro Für welche Fahrzeuge: Vans, Kleintransporter, Hochdachkombis