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Spritpreis-Bremse ab 1.4.2026: Zu diesen Uhrzeiten sollten Camper jetzt tanken

Spritpreis-Bremse ab 1.4.2026
Zu diesen Uhrzeiten sollten Camper jetzt tanken

Ab heute greift die Spritpreis-Bremse und erlaubt Tankstellen nur noch eine Preiserhöhung pro Tag. Wann tanken Camper künftig am cleversten?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.04.2026
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Bisher galt für Urlauberinnen und Urlauber: Die günstigsten Spritpreise gibt es in den Abendstunden zwischen 18 und 22 Uhr. Mit der neuen Spritpreisbremse verschieben sich die idealen Tank-Stopps für Reisende extrem, denn ab 12:00 Uhr mittags ist eine einmalige Preiserhöhung möglich. Viele Anbieter dürften genau diesen Zeitpunkt nutzen, wodurch sich ein gebündelter Anstieg ergibt – pünktlich zur Mittagsrast auf der Autobahn. Danach sind bis zum nächsten Tag ausschließlich Preissenkungen erlaubt.

Wird ein Preis erhöht, ist eine weitere Erhöhung erst wieder am nächsten Kalendertag ab 12:00 Uhr erlaubt. Daraus ergibt sich ein klar strukturierter Ablauf über den Reisetag hinweg.

Der perfekte Tank-Fahrplan für Ihren Reisetag

So nutzen Sie die neue ...