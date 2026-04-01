Spritpreis-Bremse ab 1.4.2026: Zu diesen Uhrzeiten sollten Camper jetzt tanken

Bisher galt für Urlauberinnen und Urlauber: Die günstigsten Spritpreise gibt es in den Abendstunden zwischen 18 und 22 Uhr. Mit der neuen Spritpreisbremse verschieben sich die idealen Tank-Stopps für Reisende extrem, denn ab 12:00 Uhr mittags ist eine einmalige Preiserhöhung möglich. Viele Anbieter dürften genau diesen Zeitpunkt nutzen, wodurch sich ein gebündelter Anstieg ergibt – pünktlich zur Mittagsrast auf der Autobahn. Danach sind bis zum nächsten Tag ausschließlich Preissenkungen erlaubt.