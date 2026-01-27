Entwarnung für Camper: Wohnmobile von neuer Lkw-Maut in NL ausgenommen

Ab dem 1. Juli 2026 führen die Niederlande eine neue streckenabhängige Maut für schwere Nutzfahrzeuge ein – die sogenannte Vrachtwagenheffing. Viele Reisemobilisten hatten in den vergangenen Wochen besorgt auf die Ankündigung reagiert und befürchtet, dass auch Wohnmobile ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen von der Gebühr betroffen sein könnten. Jetzt gibt es Entwarnung:

Wohnmobile sind ausdrücklich von der neuen Lkw-Maut ausgenommen.

"Viele unserer Kunden haben sich mit Blick auf geplante Reisen verunsichert an uns gewandt. Umso wichtiger ist jetzt die klare Botschaft: Wohnmobile fallen nicht unter die neue Lkw-Maut in den Niederlanden. Sie gilt ausschließlich für gewerblich genutzte Lkw, auch wenn Wohnmobile ein zulässiges Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen aufweisen", erklärt Julian Schmelzer, Mitgründer und CEO des Mobility-Startups maut1.de.

Keine Registrierung, keine Zusatzkosten Die Mautsysteme in den Niederlanden unterscheiden automatisch zwischen Lkw der Kategorien N2 und N3 und privaten Fahrzeugen wie Wohnmobilen. Camperinnen und Camper müssen sich daher nicht registrieren, keine On-Board-Unit (OBU) mitführen und auch keine zusätzlichen Gebühren zahlen. Das bedeutet: Wer mit dem Wohnmobil durch die Niederlande reist, kann die Straßen wie gewohnt nutzen, ohne bürokratischen Aufwand oder zusätzliche Kosten einplanen zu müssen.

Sollte es dennoch einmal zu einer fehlerhaften Klassifizierung kommen und ein Bußgeldbescheid eintreffen, besteht laut maut1.de die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit und stellt sicher, dass die Niederlande weiterhin ein unkompliziertes und attraktives Reiseziel für Wohnmobilreisende bleiben.

Unkompliziertes Reisen durch die Niederlande Die klare Regelung dürfte viele Niederlande-Fans beruhigen, die ihre Sommer- oder Herbsttour durch das deutsche Nachbarland planen. Die Kombination aus gut ausgebautem Straßennetz, abwechslungsreichen Campingmöglichkeiten und nun auch klarer Mautregelung macht das Land besonders attraktiv für Camper aus Deutschland, Belgien und weiteren europäischen Nachbarstaaten.

Mit der Ausnahme der Wohnmobile von der neuen Maut bleibt das Reisen in den Niederlanden unkompliziert, komfortabel und planbar – ein gutes Signal für alle, die auf der Suche nach abwechslungsreichen Reisezielen innerhalb Europas sind.

