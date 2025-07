Podcast: Passen Gravelbikes und Camping zusammen? JA!

Jeder kennt das Klischee des Campers , der in Flipflops und Badehose vor seinem Wohnmobil oder Wohnwagen im Liegestuhl liegt. Meist mit einer ordentlichen Plauze und einem beginnenden Sonnenbrand. Doch ist dieses Bild nicht vielleicht genau das: ein Klischee? Schauen wir uns auf den Straßen um, hat inzwischen jeder dritte Camper die Fahrräder dabei: am Heck, im Heck, auf der Deichsel oder dem Dach des Zugwagens. Sie sind das zweitliebste Fortbewegungsmittel der CamperInnen.

Um hier gleich ein weiteres Klischee vorzubeugen: Nicht jeder Campende ist dabei mit Tiefeinsteiger-Rahmen und E-Motor am Zweirad unterwegs – auch wenn daran natürlich nichts Falsches zu finden ist. Im Jahr 2024 verkaufte der Fachhandel in Deutschland insgesamt 3,85 Millionen Fahrräder, davon 53 Prozent Elektrofahrräder (Quelle: ADFC). Elektrische Mountainbikes sind dabei immer noch der absolute Spitzenreiter, doch der Trend (vor allem in den Städten) geht zum Gravelbike oder sogar Rennrad. Wer etwas auf sich und sein Image hält, hat so ein sportliches, schlankes Fahrrad mit gebogenem Lenker zumindest im Keller stehen. Und so stellen wir uns die Frage: Gehört ein Gravelbike bald in jede Heckgarage?