Reisegutschein für Finnlines Fähren gewinnen

Wer mit dem eigenen Reisemobil unterwegs ist, findet in Finnland ein echtes Paradies: grenzenlose Freiheit, leere Straßen und eine Natur, die im Frühsommer in voller Pracht erwacht. Ende Mai beginnt in Finnland eine magische Zeit – die Sonne verschwindet kaum hinter dem Horizont, die Birken erstrahlen wieder in einem zarten Grün und die Mitternachtssonne legt einen goldenen Schimmer über Wälder, Seen und Fjälls.

Finnland, das offiziell glücklichste Land der Welt, bietet ideale Bedingungen für Wohnmobilreisende. Im Süden und Südwesten lockt die Schärenküste mit hunderten kleinen Inseln, stillen Buchten und weiten Stränden – perfekt für alle, die Ruhe und Weite suchen. Entlang der Küstenroute gibt es zahlreiche Stellplätze direkt am Meer, oft mit Blick auf den Sonnenuntergang über den Schären.

In der Landesmitte breitet sich das Saimaa-Seengebiet aus – mit über 13.000 Inseln und der längsten Uferlinie Europas. Hier finden Sie unzählige Plätze, um autark zu stehen, zu baden oder einfach die Stille zu genießen. Die Infrastruktur ist hervorragend: gut ausgebaute Straßen, viele Entsorgungsstationen und Campingplätze mit typisch finnischer Gelassenheit.

Wer es noch ursprünglicher mag, fährt weiter in den Norden, nach Lappland. Hier ist der Weg tatsächlich das Ziel. Kaum Verkehr, endlose Straßen und die Mitternachtssonne machen das Reisen zum puren Vergnügen. Das finnische Jedermannsrecht erlaubt es, fast überall für eine Nacht zu stehen – außerhalb von Naturschutzgebieten selbstverständlich. So lässt sich das Lager dort aufschlagen, wo es am schönsten ist: am Ufer eines klaren Sees, inmitten der Wälder oder mit Blick auf die weiten Fjälls, während Rentiere vorbeiziehen.

Die Anreise: Entspannt mit der Fähre von Finnlines Die bequemste Art, Finnland mit dem Wohnmobil zu erreichen, ist die Fährverbindung von Finnlines ab Lübeck-Travemünde nach Helsinki – die einzige direkte Fährverbindung vom mitteleuropäischen Festland. In rund 30 Stunden überqueren Sie die Ostsee und sparen sich zahlreiche Straßenkilometer. Während das Fahrzeug sicher an Bord steht, beginnt der Urlaub schon auf See: mit Meerblick, finnischer Sauna, Whirlpool, skandinavischem Buffet-Restaurant und komfortablen Kabinen.

Sie möchten dieses Gefühl selbst erleben? Dann haben Sie jetzt die Chance, einen Reisegutschein im Wert von 1.000 € für die Finnlines-Fähren zu gewinnen. Genießen Sie die Überfahrt über die Ostsee, entspannen Sie an Bord in nordischer Atmosphäre und starten Sie direkt in Ihr persönliches Finnland-Abenteuer.