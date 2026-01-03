Zum ersten Mal auf dem Campingplatz? Was Sie beachten sollten.

Was mache ich eigentlich, wenn ich zum ersten Mal auf einen Campingplatz fahre? Klingt wie eine doofe Frage, aber die gibt es ja bekanntlich nicht! Als Camping-Neuling kann es doch etwas befremdlich sein, auf den ersten Campingplatz zu fahren. Im Hotel eine Karte in die Hand gedrückt zu bekommen, die das Zimmer öffnet und den Strom in selbigem anmacht, war beim ersten Mal bestimmt auch eine besondere Erfahrung.

Vor allem jüngeren Generationen wird vieles direkt unangenehm: Sie wollen nicht mehr telefonieren oder nicht mehr tanken. Ich verstehe es, man will einfach nicht direkt als Neuling ohne Plan auf dem Campingplatz geoutet werden.

Die drei goldenen Regeln Doch jede und jeder, , den Sie da so auf dem Platz treffen, hat irgendwann mal mit Camping angefangen. Scheuen Sie sich also nicht davor, diese Erfahrung zu machen. Als Faustregel können Sie sich merken:

Fahren Sie langsam auf den Campingplatz.

Lassen Sie Ihre Begleitperson von außen beim Rangieren helfen.

Scheuen Sie sich nicht, nach Hilfe zu fragen. Was erwartet Sie auf dem Campingplatz? Viele Campingplätze bieten vor den Toren eine eigene Spur für Neuankömmlinge. Diese kann als "Rezeption" oder "Ankunft" bezeichnet werden. Damit wollen die Verantwortlichen des Platzes für einen geregelten Ablauf sorgen. Auf der einen Seite stellen Sie sich also zur erstmaligen Anmeldung hin, auf der anderen kommen Sie direkt auf den Platz, wenn Sie diesen während Ihres Aufenthalts verlassen.

In den meisten Fällen wird Ihnen bei der Ankunft dann alles Wichtige für den Platz erklärt. Je nach Größe und Ausstattung des Platzes bekommen Sie dabie auch einen Platzplan zur besseren Orientierung. So finden Sie nicht nur Ihre Parzelle, den Platz auf dem Sie Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen abstellen dürfen, sondern auch die Ver- und Entsorgungsanlage, den Müll, die Sanitärhäuser und mehr.

Je nach Platz haben Sie entweder direkt eine Platznummer bekommen (eventuell haben Sie sich diese vorher auch schon online reserviert) oder dürfen einen freien Platz anfahren und dann an der Rezeption die Nummer melden. Vor dem Befahren des Platzes haben Sie die Möglichkeit, zu Fuß zu prüfen, wo Ihre Parzelle liegt und wie Sie am günstigsten durch die potenziell engen Sträßchen des Platzes manövrieren.

Stellplatz beziehen Stehen Sie dann vor Ihrer Parzelle, kommt eventuell die Frage auf: Wie stelle ich mich da drauf? Die gute Nachricht: Eine Vorgabe gibt es nicht. Versuchen Sie folgende Dinge zu beachten:

Abstand zum Nachbar.

Möglichst ebene Fläche wählen.

Vorsicht vor Baumkronen.

Wo soll die Aufbautür sein, also wo wollen Sie sitzen?

Anschlüsse beachten: Kabel lang genug?

Und lassen Sie sich nicht irritieren, die Nachbarn werden Sie beim Einparken genau beobachten. Es ist eben immer wieder spannend, wenn neue Leute auftauchen: Welches Fahrzeug haben die? Welche Ausrüstung? Wie meistern sie das Manövrieren? Doch keine Angst, sollten Sie Hilfe benötigen, ist der Großteil gerne und immer bereit, Ihnen beim Einparken, beim Aufbauen der Markise, beim Einstöpseln des Stromkabels usw. behilflich zu sein.

Endlich entspannen Anschließend heißt es dann: genießen. Sie sind angekommen, lassen Sie es sich gut gehen. Ob kochen, grillen oder essengehen. Als Camperinnen und Camper haben Sie die freie Wahl. Sie müssen beim Grillen lediglich darauf achten, welche Art von Grill auf dem Grillplatz zulässig ist. Mit einem Gasgrill haben Sie die besten Chancen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Wassertank vor dem Platzbezug voll ist und der Abwassertank leer. Sollte es dann doch einmal umgekehrt sein, müssen Sie im Laufe Ihres Aufenthalts die Ver- und Entsorgungsstation anfahren. Dort können Sie über einem Abwasserauslass im Boden Ihr Grauwasser ablassen und neues Frischwasser mit einem Schlauch einfüllen.

Wenn die Campingtoilette voll ist, müssen Sie diese an einer ausgewiesenen Stelle entleeren. Die verbreitetste Toilettenart ist noch die Kassettentoilette. Trenntoiletten sind aber immer mehr im Kommen. Die Kassette ziehen Sie von außen aus Ihrem Camper und bringen sie über den Platz zur Entsorgungsstation für Chemietoiletten. Wie Sie eine volle Toilette erkennen und wie die Leerung abläuft, lesen Sie hier.

Natürlich müssen Sie Ihre Toiletten und Ihren Wasservorrat gar nicht großartig belasten, wenn Sie die Sanitäreinrichtung auf dem Campingplatz nutzen möchten.