Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Kaufberatung

Weniger als 10 Liter trotz vollem Ausbau: Wohnmobile mit niedrigem Spritverbrauch

Camper mit weniger als 10 l Spritverbrauch im Test
Diese Wohnmobile sparen Diesel und Geld

Diese Wohnmobile und Campingbusse benötigen auf 100 km Strecke im Test weniger als zehn Liter Diesel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.03.2026
Als Favorit speichern
Forster T 669 EB (2024) f
Foto: Ingolf Pompe

Die Preise für Öl, Benzin und Diesel schießen durch den Krieg im Iran in die Höhe. Damit zählt beim Neukauf eines Wohnmobils oder Campingbusses plötzlich nicht mehr nur der Grundriss, sondern auch der Verbrauch.

Beim Kraftstoffverbrauch sind weder das Bauchgefühl noch die Herstellerangaben zu 100 Prozent verlässlich. Was zählt, sind Messwerte. promobil hat sie.

Diese sechs Wohnmobile und Campingbusse blieben zwischen 2024 und heute bei den promobil-Verbrauchsfahrten im Rahmen des Superchecks unter 10 Liter pro 100 Kilometer.

So misst promobil den Kraftstoffverbrauch von Wohnmobilen

promobil ermittelt den Verbrauch im Rahmen des Superchecks auf einer definierten Verbrauchsrunde. Dadurch lassen sich die Ergebnisse der getesteten Fahrzeuge praxisnah ...