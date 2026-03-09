Weniger als 10 Liter trotz vollem Ausbau: Wohnmobile mit niedrigem Spritverbrauch

Die Preise für Öl, Benzin und Diesel schießen durch den Krieg im Iran in die Höhe. Damit zählt beim Neukauf eines Wohnmobils oder Campingbusses plötzlich nicht mehr nur der Grundriss, sondern auch der Verbrauch.

Beim Kraftstoffverbrauch sind weder das Bauchgefühl noch die Herstellerangaben zu 100 Prozent verlässlich. Was zählt, sind Messwerte. promobil hat sie.

Diese sechs Wohnmobile und Campingbusse blieben zwischen 2024 und heute bei den promobil-Verbrauchsfahrten im Rahmen des Superchecks unter 10 Liter pro 100 Kilometer.